Metro CDMX extiende cierre en Línea 2: fechas, estaciones afectadas y cómo opera el servicio emergente de RTP

CIUDAD DE MÉXICO, 02JUNIO2026.- Durante el inicio de las jornadas laborales, usuarios tienen que utilizar unidades de apoyo RTP en la estación Xola debido al cierre de estaciones de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, entre ellas Pino Suárez, San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, las cuales continúan en remodelación a pocos días de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que ha generado aglomeraciones en la zona. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

La Línea 2 del Metro CDMX extenderá su servicio especial hasta el sábado 6 de junio, dos días más de lo previsto, con el tramo Xola-Pino Suárez cubierto por autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). La operación normal de toda la línea —de Tasqueña a Cuatro Caminos— se reanudará el domingo 7 a las 7:00 horas.

El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Ruvalcaba, confirmó la noche del miércoles 3 de junio que el cierre parcial vigente desde el 29 de mayo no concluirá este jueves como se había anunciado.

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El servicio especial corre en dos tramos separados por RTP

El cierre parcial de la Línea 2 del Metro CDMX, vigente desde el 29 de mayo, se extenderá hasta el sábado 6 de junio, confirmó Adrián Ruvalcaba, director general del STC. La operación normal de Tasqueña a Cuatro Caminos se reanudará el domingo 7 a las 7:00 horas. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

Durante los tres días adicionales —jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de junio—, los trenes operarán en dos segmentos: de Tasqueña a Xola, y de Pino Suárez a Cuatro Caminos. El tramo intermedio entre Xola y Pino Suárez queda fuera del servicio ferroviario y se cubre con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que funcionarán desde el inicio hasta el cierre de la jornada diaria.

Por lo que todos los usuarios que necesiten desplazarse entre esas estaciones intermedias deberán transbordar a los autobuses de apoyo en los extremos del tramo cerrado.

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Los trabajos en Calzada de Tlalpan justifican la prórroga

Por su parte el STC Metro y la Secretaría de Obras y Servicios explicaron que la extensión del servicio especial responde a la conclusión de trabajos pendientes en la rehabilitación integral de Calzada de Tlalpan, además del mantenimiento general de la Línea 2. Ambas dependencias no precisaron qué labores específicas quedaron inconclusas antes de la fecha original de reapertura.

El cierre parcial acumula ya más de una semana desde su inicio el 29 de mayo, lo que ha obligado a miles de pasajeros de la Línea Azul a reorganizar sus traslados cotidianos.

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Mientras dure el cierre parcial, los trenes de la Línea 2 correrán en dos segmentos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos. El tramo intermedio entre ambas estaciones será cubierto por autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros durante toda la jornada. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El domingo 7 de junio arranca la operación completa

Adrián Ruvalcaba, director general del STC garantizó que el domingo 7 de junio, a las 7:00 horas —horario habitual de inicio de servicio en ese día de la semana—, los trenes correrán de forma normal en toda la extensión de la línea, de Tasqueña a Cuatro Caminos, sin estaciones cerradas ni tramos cubiertos por autobús.

Cabe señalar que la Línea 2, conocida como la Línea Azul, es una de las más largas de la red del Metro de la Ciudad de México y conecta el sur con el poniente de la capital a través de 24 estaciones.

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