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Vinculan a proceso a director de Seguridad Pública municipal de Chihuahua por privar de la libertad a una menor

La víctima sería una persona perteneciente a la comunidad rarámuri

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Vinculan a proceso a director de Seguridad Pública municipal de Chihuahua por privar de la libertad a una menor
Fueron desarmados y detenidos (FGE Chihuahua)

Un total de cinco personas fueron vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad cometido en contra de una persona menor de verdad. Los ahora procesados son el director de Seguridad Pública municipal en Guerrero, Chihuahua, y cuatro policías municipales de La Junta.

El 14 de abril la Fiscalía general del Estado (FGE) informó sobre la situación jurídica de Jesús Salvador F. O., un hombre de 55 años de edad encargado de la seguridad del municipio Guerrero, así como delos oficiales Yeimi V. A., de 29 años; Ismael R. V., de 21 años; Héctor R. R., de 49 años y Marcos Alan G. E., de 22 años.

Con las acciones recientes, el juez fijó un plazo de dos meses para que el Ministerio Público lleve a cabo las labores de investigación complementaria, además de que se les impuso como medida cautelar prisión preventiva por el término de dos años.

La vinculación a proceso contra las cinco personas fue determinada en una audiencia celebrada el 13 de abril, fecha en que los agentes fueron imputados por su posible responsabilidad en el delito de privación de la libertad personal agravada, en contra de una menor de edad, esta última de identidad reservada.

Vinculan a proceso a director de Seguridad Pública municipal de Chihuahua por privar de la libertad a una menor
Los agentes procesados (FGE Chihuahua)

Los afectivos fueron desarmados luego del arresto que fue realizado el 10 de abril pasado, cuando los funcionarios estaban en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal de la localidad de la Junta, en el municipio mencionado.

Asimismo, el reporte de las autoridades destaca que la medida contra el director de Seguridad Pública y los agentes municipales fue impuesta tras una “extenuante jornada de más de 10 horas”.

“El juez conocedor de la causa penal, determinó el auto de vinculación a proceso”, destaca el informe de las autoridades.

Víctima sería una menor de edad rarámuri

De igual manera, información compartida por medios de comunicación indica que la víctima sería una menor de edad perteneciente a la comunidad rarámuri.

Registros de El Heraldo de Chihuahua señalan que la menor habría sido retenida dese el miércoles 8 al viernes 10 de abril, lo anterior con el aparente objetivo de obtener dinero a cambio de su liberación.

Ataque contra policías deja dos muertos y tres detenidos

En otras acciones, el pasado 16 de marzo fue informado el arresto de tres atacantes y la detención de dos personas implicadas en una emboscada en contra de agentes de seguridad en Guadalupe y Calvo.

Emboscada contra policías de Chihuahua deja dos atacantes muertos y tres detenidos
Los sujetos capturados (SSPE)

Los sujetos detenidos fueron identificados como Luis Antonio H. D., César Guadalupe G. G. y David C. E., este último resultó lesionado por el enfrentamiento.

“Neutralizamos una agresión por parte de civiles armados durante un operativo en el municipio de Guadalupe y Calvo”, destacó en dicha ocasión Gilberto Loya, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

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