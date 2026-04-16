Fiscalía de Puebla investiga posibles delitos sexuales en Colegio Carrusel Magone

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La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó la apertura de cuatro investigaciones por hechos con apariencia de delito en agravio de niñas y niños registrados en el interior del Colegio Carrusel Magone, en Puebla.

La posible comisión del delito en las instalaciones de este preescolar y primaria particular despertó interés tras el hallazgo de un “cuarto oscuro” o cuarto de castigos, el cual habría sido localizado por los propios tutores.

Los casos están siendo atendidos a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, que mantiene activa una carpeta en integración.

En el marco de este proceso, ya se realizó la entrevista multidisciplinaria correspondiente y se dio intervención al Sistema Estatal DIF para protección de tres víctimas identificadas.

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