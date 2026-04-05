México

Los Zetas: el grupo delincuencial que aterrorizó a México por varios años y que inició las decapitaciones como forma de ejecutar enemigos

Los Zetas nacieron a finales de los años 90 con un grupo de entre 30 y 40 desertores del Ejército mexicano

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Así describían a Los Zetas los habitantes de Nuevo León y Tamaulipas
Los Zetas, poco a poco, comenzaron a perder poder. (Infobae)

En México, en las últimas décadas, han surgido diversos grupos criminales que han sembrado terror en el país. Uno de los más visibles y sanguinarios fueron Los Zetas, quienes tras la captura y muerte de sus principales líderes y una guerra interna, se transformaron en células más pequeñas y debilitadas, siendo el Cártel del Noreste su facción más destacada.

Aunque en la actualidad este grupo criminal ya no opera como una organización unificada a nivel nacional, persisten remanentes en estados como Tamaulipas y Veracruz.

Y es que tras la caída de líderes como Heriberto Lazcano (“Z-3”) y los hermanos Treviño Morales (“Z-40” y “Z-42”), la organización criminal se dividió. La facción principal, el Cártel del Noreste, opera en zonas de Tamaulipas.

Orígenes de Los Zetas

El origen de Los Zetas es conocibdo: surgieron de un núcleo original de entre 30 y 40 militares desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del Ejército Mexicano. En un principio, fueron el brazo armado del Cártel del Golfo, antes de independizarse, caracterizándose por el uso de tácticas militares, torturas y decapitaciones.

Su líder principal fue Arturo Guzmán Decena (“Z-1”) bajo órdenes de Osiel Cárdenas Guillén, reclutando a miembros del 70.º batallón de Infantería y otros cuerpos de élite.

El grado de estudios de Arturo Guzmán Decena
Su líder principal fue Arturo Guzmán Decena (“Z-1”) bajo órdenes de Osiel Cárdenas Guillén. (Infobae)

Tras la muerte de Guzmán Decena, en 2002, otros miembros importantes comenzaron a tomar el control del grupo, como Heriberto Lazcano Lazcano (“El Lazca” o Z-3) y los hermanos Miguel Ángel (“Z-40”) y Omar Treviño Morales (“Z-42”).

Luego de la captura y extradición de Osiel Cárdenas a Estados Unidos se constituyeron como una organización independiente y empezaron a ganar terreno, en especial, en el norte de México.

Esto se debió, en parte, a los crueles métodos que adaptaron. Y es que este grupo fue el primero en usar el método de la decapitación para ejecutar a sus enemigos.

Al tiempo que crecían, empezaron a absorber diversos grupos criminales en varias regiones y a ampliar su portafolio a una veintena de actividades criminales, que iban desde el contrabando de cigarros hasta la trata de personas, pasando por el narcotráfico.

Sin embargo, sufrieron duros golpes. Y es que otros cárteles, pronto aprendieron sus métodos y crearon grupos con experiencia militar. También empezaron a usar métodos cada vez más crueles.

Omar Treviño Morales, alias ‘El Z-42’, estuvo al frente del grupo delictivo. (REUTERS)
Omar Treviño Morales, alias ‘El Z-42’, estuvo al frente del grupo delictivo. (REUTERS)

En una guerra con el Cártel del Golfo, ambos grupos compartían, en blogs especializados en narcotráfico, videos de ejecuciones, regularmente por decapitación, de integrantes de uno y otro bando.

En 2012, las autoridades asesinaron a su líder Heriberto Lazcano Lazcano, alias El Lazca o el Z3. En 2013 capturaron a Miguel Ángel Treviño Morales, alias El Z40, reemplazo de El Z3.

Tras esto, Omar Treviño, El Z42, hermano de Miguel Ángel, quedó la mando de la agrupación, sin embargo, fue capturado en 2015 en Nuevo León.

Los Zetas fueron conocidos por actos brutales, como la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y el ataque al Casino Royale en Monterrey, en 2011, así como la Masacre de Allende, en Coahuila.

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