“Ley Alina”: la propuesta que busca reconocer la legítima defensa de mujeres víctimas de violencia

La Cámara de Diputados discute la iniciativa “Ley Alina”, impulsada por la diputada Alma Laura Ruiz López, de Morena, que plantea modificar el Código Penal Federal para establecer la presunción de legítima defensa en casos de violencia de género y evitar la criminalización de mujeres que protegen su vida.

Esta propuesta retoma experiencias documentadas por diputadas y víctimas, y surge ante un panorama en el que más del 70% de las mujeres en México ha sufrido violencia y en promedio 10 mujeres son asesinadas cada día.

La diputada Alma Laura Ruiz López argumenta que la iniciativa responde a la necesidad de “proteger a las mujeres que han sido violentadas al punto de poner en riesgo su vida y que después son castigadas por sobrevivir”.

La propuesta busca reformar los artículos 15 y 16 del Código Penal Federal para que en contextos de violencia de género se reconozca automáticamente la legítima defensa y se precise que “no hay exceso cuando una mujer actúa bajo miedo o error para salvar su vida”.

Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Anaís Burgos Hernández, también de Morena, subrayó la urgencia de que el Legislativo asuma un papel activo en el avance de estas reformas, advirtiendo que “los temas de las mujeres no son exclusivos de nosotras, que necesitamos su participación activa”.

Burgos Hernández llama a que el sistema judicial y parlamentario asuma la perspectiva de género en todos los ámbitos y que la agenda de igualdad avance sin dilaciones.

Más de cien modalidades de violencia contra mujeres fueron identificadas en el informe de Conadeh, incluyendo desplazamiento forzado y hostigamiento laboral. (Foto: Archivo)

Sentencias injustas y la desconfianza en la justicia

La diputada Gabriela Jiménez Godoy sostiene que “defender la propia vida no puede volver a parecer un delito, que ninguna mujer debe llegar al extremo de elegir entre morir o ser juzgada”. Enfatizó que existe una deuda histórica con las mujeres revictimizadas por el Estado mexicano cuando acuden a instancias judiciales tras vivir diferentes tipos de violencia.

La “Ley Alina” obligaría a juzgar episodios de violencia con perspectiva de género, puntualizando que “no se trata de darle privilegios ni licencias a nadie, se trata de garantizar justicia”.

La diputada Maricela Zúñiga Serón alertó sobre la revictimización que enfrentan las mujeres en el sistema de justicia y el entorno social.

Durante el foro se llamó a fortalecer las políticas públicas y judiciales para erradicar la violencia de género, incorporando obligatoriamente la perspectiva de género para evitar sentencias desproporcionadas o criminalización de la defensa propia.

El caso de Alina Mariel Narciso: origen de la iniciativa

En la presentación, Alina Mariel Narciso, quien inspira la “Ley Alina”, narró su experiencia como víctima de violencia feminicida.

Alina relató que, pese a haber actuado en defensa propia para salvar su vida, fue sentenciada por la justicia mexicana.

Señaló que su proceso estuvo marcado por irregularidades e injusticias, y afirma: “En esta relación yo fui víctima de diferentes violencias hasta escalar a la violencia feminicida; es decir, intentar arrebatarme la vida”.

Agregó que “hubo cosas que no se pueden permitir que sigan ocurriendo”, y sostiene que la iniciativa tiene como objetivo evitar que otras mujeres enfrenten condiciones similares.

De acuerdo con las cifras y testimonios presentados, la “Ley Alina” busca impulsar una transformación estructural en la forma en que autoridades investigan y juzgan casos de defensa propia en contextos de violencia de género, obligando a incorporar la perspectiva de género en cada acto de justicia.