Proyecto de Saguaro fue aprobado por AMLO: Sheinbaum se deslinda, pero promete segunda revisión de riesgos ambientales

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el proyecto de la planta gasera que pretende desarrollarse en el Golfo de California, conocida como Saguaro Energía, obtuvo la aprobación ambiental durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Ese proyecto ya estaba aprobado, ya se había hecho la consulta, o sea, es algo que nosotros recibimos aprobado. Nosotros estamos haciendo la segunda revisión”, aseveró la mandataria, deslindándose de la responsabilidad de haber aprobado el proyecto.
PUBLICIDAD
En desarrollo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Jessie la vaquerita tendrá la misma voz en Toy Story 5: Irán Castillo lo confirma
La actriz emocionó a los fans que ya esperan el estreno de la cinta
Qué jugadores mexicanos que estarán en el Mundial 2026 podrían comandar la nueva generación rumbo a 2030
Gilberto Mora y Armando González encabezan la nueva camada de futbolista rumbo a la siguiente Copa del Mundo
Detienen al “Popeye”, Donovan y Fabiola de “Los Tanzanios” en Iztapalapa: son acusados de narcomenudeo, extorsión y homicidios
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho informó en su cuenta de X la detención de un grupo delictivo
Violencia en protestas de la CNTE parece de ultraderecha, afirma Sheinbaum: “Reunirme con el magisterio no cambiaría nada”
La presidenta cuestionó que haya actos de violencia a psar de que los titulares de la SEGOB y la SEP atienden a los docentes
Panamá vs República Dominicana: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro amistoso previo al Mundial 2026
Después de perder por goleada ante Brasil, los canaleros tendrán una oportunidad de oro para recobrar la confianza antes de su debut en la Copa del Mundo
MÁS NOTICIAS