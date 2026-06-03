Proyecto de Saguaro fue aprobado por AMLO: Sheinbaum se deslinda, pero promete segunda revisión de riesgos ambientales

(Imagen Ilustrativa Infobae editada con IA)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el proyecto de la planta gasera que pretende desarrollarse en el Golfo de California, conocida como Saguaro Energía, obtuvo la aprobación ambiental durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Ese proyecto ya estaba aprobado, ya se había hecho la consulta, o sea, es algo que nosotros recibimos aprobado. Nosotros estamos haciendo la segunda revisión”, aseveró la mandataria, deslindándose de la responsabilidad de haber aprobado el proyecto.

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