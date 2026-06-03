Violencia en protestas de la CNTE parece de ultraderecha, afirma Sheinbaum: “Reunirme con el magisterio no cambiaría nada”

Claudia Sheinbaum, en su discurso, se presenta con la imagen de una protesta social de fondo donde una escultura exige soluciones a las demandas ciudadanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que haya actos de vandalismo y violencia en las movilizaciones que han realizado esta semana maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, a pesar de que hay mesas de diálogo con autoridades del gobierno federal, comparando los hechos con la “ultraderecha”.

“Está ahí el, la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación. Fíjense cómo se juntan los extremos, que también es relevante decirlo. Hay la ultraderecha que dice: “No, hay que rebelarnos contra el Gobierno” y provocación, porque yo pienso que es una provocación de quien llega con la cara cubierta, porque muy distinto las manifestaciones de los maestros de la CNTE de hace muchos años a las que estamos viviendo ahora, en donde pues deciden actuar con palos, con romper, este, vidrios, en fin”, dijo en Palacio Nacional.

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