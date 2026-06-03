México

Violencia en protestas de la CNTE parece de ultraderecha, afirma Sheinbaum: “Reunirme con el magisterio no cambiaría nada”

La presidenta cuestionó que haya actos de violencia a psar de que los titulares de la SEGOB y la SEP atienden a los docentes

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Imagen compuesta: Claudia Sheinbaum hablando en un podio con el escudo de México, superpuesta sobre una escena de protesta urbana con una figura humana en el suelo que dice "Si no hay solu No ro...".
Claudia Sheinbaum, en su discurso, se presenta con la imagen de una protesta social de fondo donde una escultura exige soluciones a las demandas ciudadanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que haya actos de vandalismo y violencia en las movilizaciones que han realizado esta semana maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, a pesar de que hay mesas de diálogo con autoridades del gobierno federal, comparando los hechos con la “ultraderecha”.

“Está ahí el, la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación. Fíjense cómo se juntan los extremos, que también es relevante decirlo. Hay la ultraderecha que dice: “No, hay que rebelarnos contra el Gobierno” y provocación, porque yo pienso que es una provocación de quien llega con la cara cubierta, porque muy distinto las manifestaciones de los maestros de la CNTE de hace muchos años a las que estamos viviendo ahora, en donde pues deciden actuar con palos, con romper, este, vidrios, en fin”, dijo en Palacio Nacional.

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