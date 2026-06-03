México

¿México libre de aranceles? El T-MEC exenta el 85% de exportaciones de los nuevos gravámenes de EEUU

La Secretaría de Economía aclaró este miércoles que la mayoría de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos no se verán afectadas por la propuesta arancelaria de EEUU

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La Secretaría de Economía informó tras consultas con Washington que las exportaciones que cumplen las reglas de origen del T-MEC no entrarían en la medida, y tampoco las mercancías cubiertas por las órdenes 232. (Infobae-Itzallana)
La Secretaría de Economía informó tras consultas con Washington que las exportaciones que cumplen las reglas de origen del T-MEC no entrarían en la medida, y tampoco las mercancías cubiertas por las órdenes 232. (Infobae-Itzallana)

La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) inició investigaciones el 12 de marzo de 2026 que señalan la presunta falta de aplicación efectiva de medidas por parte de 60 países —entre ellos México, la Unión Europea, Canadá y Reino Unido— para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso en terceras naciones.

“La USTR sostuvo que, desde la entrada en vigor de las disposiciones mexicanas contra el trabajo forzoso en mayo de 2023, no existe evidencia de acciones de aplicación o sanciones derivadas de esa medida.” Con ese argumento, Washington propuso un incremento arancelario del 10% a las importaciones provenientes de México y otras 13 economías, y del 12.5% para las 46 restantes.

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Jamieson Greer, representante comercial de EU, afirma que los aranceles seguirán aunque se renegocie el T-MEC. El déficit comercial y nuevas reglas de origen dominan la agenda bilateral.

La clave: el escudo del T-MEC

Tras consultas realizadas este martes con la USTR, la Secretaría de Economía confirmó que el comercio mexicano que cumple con las reglas de origen del T-MEC —aproximadamente el 85% del volumen total de exportaciones— queda exento de la medida propuesta. Tampoco se verían afectados los bienes ya sujetos a las órdenes ejecutivas 232 en materia de autos, acero y aluminio.

Esto significa que la amenaza concreta recae sobre el 15% restante de las exportaciones mexicanas, aquellas que no acreditan origen norteamericano bajo el tratado.

@SE_mx
@SE_mx

No es definitivo: 45 días de negociación

La Secretaría de Economía subrayó que se trata de una propuesta y no de una medida definitiva, y que el proceso preliminar contempla la recepción de comentarios, consultas y discusiones durante los siguientes 45 días.

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En ese periodo, México sostendrá conversaciones formales con la USTR encabezadas por el secretario Marcelo Ebrard, donde presentará información sobre el compromiso y acciones del país contra el trabajo forzoso.

(Infobae-Itzallana)
(Infobae-Itzallana)

El contexto estratégico: sustitución de aranceles caídos

La investigación 301 forma parte de una iniciativa de la administración Trump para restablecer los aranceles país por país que impuso durante su primer año de mandato, antes de que fueran declarados inconstitucionales. Los aranceles de la Sección 122, que funcionan como medida provisional, expiran en julio.

Washington busca un mecanismo legalmente más sólido para mantener presión arancelaria sobre sus socios comerciales, aun en el contexto de la renegociación del T-MEC.

La postura de México

La investigación 301 forma parte de una iniciativa de la administración Trump para restablecer los aranceles país por país que impuso durante su primer año de mandato, antes de que fueran declarados inconstitucionales. Los aranceles de la Sección 122, que funcionan como medida provisional, expiran en julio.

Washington busca un mecanismo legalmente más sólido para mantener presión arancelaria sobre sus socios comerciales, aun en el contexto de la renegociación del T-MEC.

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