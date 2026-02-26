Sandra Echeverría denuncia fraude de empresa financiera: acusa robo de su patrimonio

Sandra Echeverría perdió todo su patrimonio (Cortesía Ocesa)

A través de un video subido a sus redes sociales, la actriz Sandra Echeverría denuncia haber sido defraudada por MetaXChance Capital, empresa que supuestamente se robó su patrimonio y el de muchos otros clientes.

“Yo y mil personas hemos sido defraudadas y hemos sufrido el quebranto de nuestro patrimonio, patrimonio que habíamos obtenido con esfuerzo y trabajo”.

La actriz explicó que confió en dicha empresa por la promesa de un mejor rendimiento de su dinero, pero al final, dicho capital nunca volvió a ella:

“MetaXChance Capital es una empresa liderada por Nazareth N, la cuál prometía pagar rendimiento más alto que cualquier banco; sin embargo, llevaban más de 18 meses sin pagar y reteniendo el dinero que habíamos confiado con ellos”.

Ya hay detenidos por supuesto robo de más de 2 mil millones de pesos

La actriz perdió todo su patrimonio. (Crédito: x/@sandraecheverr)

Según Echeverría, la empresa engañó a más de mil clientes y recibió más de 2 mil millones de pesos de depósitos. También “evadió las regulaciones de las autoridades mexicanas, lo que ha provocado que se hayan presentado más de 200 mil denuncias en contra de sus representantes legales, solo algunas han procedido”.

Finalmente, la actriz anunció que las autoridades han detenido a dos supuestos implicados en el fraude: Patrick N y Mariana N. No obstante, dejó claro que Nazareth N, la dueña de la empresa, es una prófuga de la justicia.

¿Quiénes son MetaxChance Capital?

Imagen Ilustrativa Infobae)

Según su propia página web, la empresa está “enfocada en brindar bienestar a nuestros asociados”.

“Cuidamos el patrimonio de nuestros asociados mediante un modelo de negocio sostenible, a través de una asociación en participación y una gestión de riesgos sólida”, explica la compañía.

Del mismo modo, explican que realizan sus operaciones a través de AVATRADE, uno de los brokers más grandes a nivel mundial.

“Queremos el mayor bien para el mayor número, haciendo crecer el patrimonio de nuestros asociados”, mencionan.

Un bróker es una persona o empresa que actúa como intermediario entre compradores y vendedores en diversos mercados financieros, como la bolsa de valores, el mercado de divisas o el de materias primas. Su función principal consiste en ejecutar las órdenes de compra o venta de activos en nombre de sus clientes. Además, suelen ofrecer servicios de asesoramiento, acceso a plataformas de inversión y análisis de mercado.

Los brókers pueden cobrar comisiones o spreads por sus servicios y están regulados por organismos oficiales según el país donde operan. Existen brókers tradicionales y brókers en línea, estos últimos permiten operar a través de plataformas digitales.