CURP Biométrica 2026: ¿Para qué trámites será indispensable?

La CURP biométrica tendrá carácter de aceptación obligatoria en todo el territorio nacional y sustituirá a la CURP tradicional en todos los procedimientos donde se requiera identificar a la persona - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de febrero de 2026, la CURP biométrica entró en vigor como documento oficial para realizar trámites públicos y privados en México.

La nueva versión de la Clave única de Registro de Población incluye datos biométricos como huellas dactilares, fotografía facial, firma digital y escaneo de iris, lo que busca fortalecer la verificación de identidad y combatir el robo de identidad en el país.

El cambio fue establecido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025. Según la reforma a la Ley General de Población, la CURP biométrica tendrá carácter de aceptación obligatoria en todo el territorio nacional y sustituirá a la CURP tradicional en todos los procedimientos donde se requiera identificar a la persona.

Trámites y servicios que exigirán CURP biométrica

Las instituciones públicas y privadas requerirán la CURP biométrica para una amplia gama de trámites y procedimientos para los cuales ya se exige la versión actual (Infobae-Itzallana)

Las instituciones públicas y privadas requerirán la CURP biométrica para una amplia gama de trámites. Entre los servicios confirmados se encuentran:

Acceso y atención en hospitales, clínicas y sistemas de salud pública. El documento será necesario para inscripciones, consultas y validación de expedientes médicos junto con la nueva Credencial Universal de Salud.Inscripción y cobro de programas sociales, pensiones, becas y subsidios federales. La CURP biométrica reemplazará otros métodos de verificación para estos apoyos.Apertura y administración de cuentas bancarias, solicitud de créditos y productos financieros. Las entidades financieras exigirán el documento para garantizar la identidad del titular.Inscripciones escolares y trámites administrativos en instituciones educativas públicas y privadas.Trámites ante dependencias federales, estatales y municipales, incluyendo actos legales como registro civil y expedición de documentos oficiales.Validación digital en plataformas públicas y privadas, así como en aplicaciones que requieran verificación de identidad reforzada.Es decir, trámites y procedimientos para los cuales ya se exige la versión actual.

Proceso, requisitos y fases de implementación

El registro de datos biométricos incluye la captura de las diez huellas dactilares, fotografía facial, escaneo de iris y firma digital del titular- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite de la CURP biométrica es gratuito y solo puede realizarse de forma presencial en módulos habilitados por el Registro Civil y el Registro Nacional de Población (RENAPO).

El registro de datos biométricos incluye la captura de las diez huellas dactilares, fotografía facial, escaneo de iris y firma digital del titular.

Los requisitos para obtener la CURP biométrica son:

Acta de nacimiento certificada

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte)

(INE, pasaporte) CURP tradicional validada

Comprobante de domicilio reciente

Correo electrónico y número de contacto

El proceso de despliegue se realizó en fases: piloto desde octubre de 2025, apertura nacional en enero de 2026 y obligatoriedad total en febrero de 2026.

Durante la fase piloto, estados como Veracruz, Ciudad de México y Estado de México habilitaron módulos especiales para el trámite.

Cobertura legal, sanciones y objetivos de la CURP biométrica

“La implementación de la CURP Biométrica será de forma voluntaria, paulatina, ordenada y coordinada a fin de garantizar de que sea segura, accesible y confiable para todas y todos”, afirmó Rosa Icela Rodríguez. (Infobae)

La CURP biométrica será reconocida como identificación oficial única y obligatoria en todo el país.

A pesar de lo establecido en la reforma, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez aclaró: “La implementación de la CURP Biométrica será de forma voluntaria, paulatina, ordenada y coordinada a fin de garantizar de que sea segura, accesible y confiable para todas y todos”

La ley prevé sanciones económicas para autoridades y que no cumplan con la validación y aceptación de este documento. Las multas pueden oscilar entre un millón 173 mil 100 pesos y más de dos millones de pesos, según la Unidad de Medida de Actualización UMA.

El principal objetivo de esta medida es agilizar los trámites administrativos, fortalecer la seguridad de identidad y apoyar la búsqueda de personas desaparecidas mediante una base de datos actualizada y confiable.

La incorporación de datos biométricos solo se realiza con el consentimiento explícito del ciudadano, bajo regulaciones de protección de datos personales.

Transición y obligatoriedad para dependencias públicas

La CURP biométrica será necesaria para todos los trámites que actualmente requieren la versión tradicional del documento.

De acuerdo con la normativa, este nuevo formato sustituirá progresivamente a la CURP anterior en todos los trámites oficiales.

El año pasado, se estableció la obligatoriedad para que todas las dependencias públicas cuenten con el soporte necesario para aceptar y validar el nuevo documento de identidad biométrico.

Esta transición busca garantizar que, para 2026, la CURP biométrica sea aceptada sin restricciones en todo el país.