¿Cuándo entra en vigor la CURP biométrica en 2026? Esta es la fecha que el Gobierno dio para hacerla obligatoria, ¡que no se te pase!

La CURP biométrica redefine la identidad en México: tecnología, seguridad y control en un solo documento. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La implementación de la CURP biométrica en México avanza hacia su fase obligatoria.

De acuerdo con disposiciones oficiales, el uso de este nuevo documento comenzará a exigirse de manera progresiva a partir de febrero de 2026, como parte de una estrategia nacional de identificación.

El proceso inició meses antes:

16 de julio de 2025 : entrada en vigor del decreto

16 de octubre de 2025 : arranque del registro y toma de datos

Febrero de 2026: inicio de obligatoriedad gradual

Este esquema permitirá una transición paulatina desde la CURP tradicional hacia un sistema con mayor nivel de seguridad.

CURP biométrica: qué es y qué datos incluirá

La nueva versión de la Clave Única de Registro de Población representa una actualización tecnológica del documento actual.

A diferencia del formato tradicional, integrará información física única de cada persona.

La CURP biométrica es una nueva versión del documento de identidad que integra datos físicos únicos como huellas, iris y rostro.

Durante el registro se capturan:

Las 10 huellas dactilaresEscaneo de iris de ambos ojos

Fotografía facial de alta resolución

Firma digital

Además, el documento final incluirá un código QR y validación electrónica, lo que permitirá consultar y autenticar la identidad en tiempo real.

¿Para qué servirá la CURP biométrica en México?

El Gobierno federal plantea este sistema como una herramienta para fortalecer la identidad y mejorar la gestión de datos a nivel nacional.

Entre sus principales funciones destacan:

Reducir el robo de identidad y fraudes

Agilizar trámites en dependencias públicas y privadas

Facilitar operaciones bancarias y servicios financierosIntegrar información en plataformas de seguridad

Apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas mediante bases de datos conectadas

También se prevé su vinculación con el Sistema Nacional de Salud para optimizar el acceso a servicios.

Dónde tramitar la CURP biométrica en 2026

El trámite es presencial y gratuito, ya que requiere equipo especializado para la captura de datos biométricos.

Se realiza en módulos autorizados del Registro Civil y oficinas habilitadas por autoridades federales.

La CURP en México ahora incluye datos biométricos como huellas dactilares y reconocimiento facial para mayor seguridad e identidad digital. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas sedes destacadas incluyen:

Londres 101 , colonia Juárez, Ciudad de México

Arcos de Belén 19 , colonia Doctores, Ciudad de México

Av. Héroe de Nacozari y Av. Adolfo López Mateos, Aguascalientes

Centro Cívico de Mexicali, Baja California

Av. Alcalde 1855, Guadalajara, Jalisco

Av. Madero 102, Pachuca, Hidalgo

Las autoridades recomiendan acudir al módulo más cercano o consultar el directorio oficial para ubicar la sede correspondiente.

Requisitos para tramitar la CURP biométrica

Para completar el proceso en una sola visita, es necesario presentar documentación básica en original:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula)

CURP tradicional impresa

Acta de nacimiento

En algunas entidades, como la Ciudad de México, también se puede agendar cita previa en línea para evitar filas.

Para tramitar la CURP biométrica es necesario presentar identificación oficial, acta de nacimiento y CURP tradicional.

Proceso y consideraciones sobre los datos biométricos

El registro es realizado por personal capacitado y toma solo unos minutos, aunque implica una captura detallada de información.

Autoridades han precisado que, si bien la CURP es obligatoria, la integración de datos biométricos requiere consentimiento del titular, conforme a lineamientos de protección de datos personales.

Este nuevo modelo busca construir un sistema de identidad más robusto, alineado con estándares internacionales, y que permita mayor precisión en la verificación de identidad en México.