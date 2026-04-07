¿Cuándo entra en vigor la CURP biométrica en 2026? Esta es la fecha que el Gobierno dio para hacerla obligatoria, ¡que no se te pase!

La implementación de la CURP biométrica en México avanza hacia su fase obligatoria.
De acuerdo con disposiciones oficiales, el uso de este nuevo documento comenzará a exigirse de manera progresiva a partir de febrero de 2026, como parte de una estrategia nacional de identificación.
El proceso inició meses antes:
- 16 de julio de 2025: entrada en vigor del decreto
- 16 de octubre de 2025: arranque del registro y toma de datos
- Febrero de 2026: inicio de obligatoriedad gradual
Este esquema permitirá una transición paulatina desde la CURP tradicional hacia un sistema con mayor nivel de seguridad.
CURP biométrica: qué es y qué datos incluirá
La nueva versión de la Clave Única de Registro de Población representa una actualización tecnológica del documento actual.
A diferencia del formato tradicional, integrará información física única de cada persona.
Durante el registro se capturan:
- Las 10 huellas dactilaresEscaneo de iris de ambos ojos
- Fotografía facial de alta resolución
- Firma digital
Además, el documento final incluirá un código QR y validación electrónica, lo que permitirá consultar y autenticar la identidad en tiempo real.
¿Para qué servirá la CURP biométrica en México?
El Gobierno federal plantea este sistema como una herramienta para fortalecer la identidad y mejorar la gestión de datos a nivel nacional.
Entre sus principales funciones destacan:
- Reducir el robo de identidad y fraudes
- Agilizar trámites en dependencias públicas y privadas
- Facilitar operaciones bancarias y servicios financierosIntegrar información en plataformas de seguridad
- Apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas mediante bases de datos conectadas
También se prevé su vinculación con el Sistema Nacional de Salud para optimizar el acceso a servicios.
Dónde tramitar la CURP biométrica en 2026
El trámite es presencial y gratuito, ya que requiere equipo especializado para la captura de datos biométricos.
Se realiza en módulos autorizados del Registro Civil y oficinas habilitadas por autoridades federales.
Algunas sedes destacadas incluyen:
- Londres 101, colonia Juárez, Ciudad de México
- Arcos de Belén 19, colonia Doctores, Ciudad de México
- Av. Héroe de Nacozari y Av. Adolfo López Mateos, Aguascalientes
- Centro Cívico de Mexicali, Baja California
- Av. Alcalde 1855, Guadalajara, Jalisco
- Av. Madero 102, Pachuca, Hidalgo
Las autoridades recomiendan acudir al módulo más cercano o consultar el directorio oficial para ubicar la sede correspondiente.
Requisitos para tramitar la CURP biométrica
Para completar el proceso en una sola visita, es necesario presentar documentación básica en original:
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula)
- CURP tradicional impresa
- Acta de nacimiento
En algunas entidades, como la Ciudad de México, también se puede agendar cita previa en línea para evitar filas.
Proceso y consideraciones sobre los datos biométricos
El registro es realizado por personal capacitado y toma solo unos minutos, aunque implica una captura detallada de información.
Autoridades han precisado que, si bien la CURP es obligatoria, la integración de datos biométricos requiere consentimiento del titular, conforme a lineamientos de protección de datos personales.
Este nuevo modelo busca construir un sistema de identidad más robusto, alineado con estándares internacionales, y que permita mayor precisión en la verificación de identidad en México.