México

CURP biométrica 2026 en Edomex: cinco módulos en los que puedes tramitarla antes de que sea obligatoria en todo el país

Habitantes mexiquenses deben presentar identificación oficial, acta de nacimiento y CURP tradicional impresa para la modalidad biométrica

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La integración de datos biométricos en la CURP depende del consentimiento expreso del solicitante según lo regula el Artículo 91 Bis del Diario Oficial de la Federación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Habitantes del Estado de México pueden solicitar la CURP biométrica en módulos presenciales habilitados en la entidad desde el año pasado, con nuevas ubicaciones previstas para 2026.

El trámite exige acudir en persona, ya que se recopilan huellas dactilares, fotografía, escaneo de iris y firma digital, como parte de una estrategia nacional para modernizar la identificación y combatir el robo de identidad.

La Secretaría de Gobernación y el Registro Civil estatal mantienen más de 90 sedes activas. El procedimiento requiere el consentimiento expreso del solicitante para la integración de datos biométricos, de acuerdo con el Artículo 91 Bis del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

El Estado de México implementa módulos piloto de CURP biométrica desde 2025 y amplía la atención en 2026, lo que lo sitúa entre los primeros en adoptar este formato. El trámite no exige cita previa y será necesario para acceder a servicios públicos, programas sociales y trámites bancarios.

La actualización anticipada permite evitar saturaciones cuando la CURP biométrica se vuelva obligatoria a nivel nacional.

La incorporación de datos biométricos depende del consentimiento de cada persona interesada. Para menores de edad, resulta indispensable la presencia de padre, madre o tutor, quien debe presentar identificación oficial vigente. Cada titular decide voluntariamente entregar huellas e iris.

Aquí, cinco módulos oficiales dónde puedes hacer el trámite:

  • Toluca en Dirección General de Registro Civil del Edomex en calle Juan Antonio Jiménez, núm. 808, col. Ocho Cedros.
  • Cuautitlán Izcalli Oficialía 01, av. Primero de mayo esquina Acambay s/n, col. Centro Urbano, C.P. 54700 de lunes a viernes en un horario de 08:30 a 15:00 hrs.
  • Ecatepec de Morelos, San Cristóbal Oficialía 01 s/n, Plaza Catedral 1er piso, San Cristóbal Centro, C.P. 55000.De Lunes a viernes de 08:30 a 15:00 hrs.
  • Nezahualcóyotl, Metropolitana 3ra sección Oficialía 01 núm. 49 , col. Metropolitana 3ra sección, c.p. 57740. De Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs.
  • Tlalnepantla de Baz, Tlalnepantla, Subdirección del Registro Civil Valle de México zona nororiente, esq. Lerma núm .100 letra “C”, Col. La Romana , c.p. 54030. De Lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs.

Más de 90 módulos CURP biométrica activos en el Estado de México

Sin embargo, el Estado de México cuenta con más de 90 módulos CURP para trámite presencial, según el directorio de la Secretaría de Gobernación.

Los Registros Civiles de la entidad también funcionan como sedes habilitadas para el proceso. El listado completo de oficinas, teléfonos y correos electrónicos se consulta en registrocivil.edomex.gob.mx.

Cada módulo fija sus propios horarios y brinda atención directa. La autoridad recomienda acudir temprano para evitar filas. El trámite dura entre 20 y 30 minutos, según la demanda. El proceso es gratuito y prohíbe intermediarios. Se realiza la toma de huellas, escaneo de iris, fotografía y firma digital. Presentar documentos en original y copia agiliza la validación.

Hombre joven mira su smartphone mientras una pantalla de computadora muestra múltiples fotos de un rostro femenino, algunas con rejillas 3D e iconos de privacidad.
La CURP biométrica resulta clave para combatir el robo de identidad y evitar fraudes documentales en trámites futuros en todo el Estado de México - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite requiere presencia física y documentos básicos

El proceso exige la presencia física del interesado, ya que la captura de biométricos la realiza personal del Registro Nacional de Población (RENAPO) o del Registro Civil.

La principal diferencia con la CURP tradicional es la inclusión de datos biométricos y la imposibilidad de realizar el trámite totalmente en línea.

Las autoridades estatales sostienen que esta versión contribuye a reforzar la seguridad de la identidad. La información digital será obligatoria para acreditar datos en trámites futuros y dificultar fraudes.

La decisión de actualizar el documento corresponde a cada persona, aunque la tendencia apunta a que la CURP biométrica será exigida para la vida pública y financiera en los próximos años.

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