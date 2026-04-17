Por qué Clara Brugada busca mandar a capitalinos a trabajar en “home office” durante el Mundial 2026

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, aseguró que rumbo al mundial han convocado a una alianza para implementar home office en la capital. (Foto: CDMX)

“Sí necesitamos que el home office regrese a la Ciudad de México”, así lo dijo la Jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, al convocar al sector privado a retomar el trabajo a distancia durante el Mundial de Futbol 2026. El llamado se dio en la presentación del programa “Mundial Verde”, con el que el Gobierno capitalino busca reducir el uso del automóvil y contener la presión sobre la movilidad mientras la ciudad funge como sede del torneo.

La funcionaria propuso una alianza con el home office para disminuir el tráfico y mejorar la calidad del aire. Brugada destacó la experiencia previa durante la pandemia, cuando el trabajo remoto permitió reducir la congestión vehicular y las emisiones contaminantes.

La propuesta también incluye la posible suspensión de clases algunos días para evitar saturaciones en el transporte y facilitar la operación de la ciudad durante el evento.

La movilidad, en el centro de la estrategia para el Mundial

La iniciativa ‘Mundial Verde’ plantea una serie de medidas para enfrentar el aumento esperado de visitantes y la demanda de transporte. El eje principal es la reducción del uso del automóvil particular mediante el fomento al trabajo remoto.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, aseguró que rumbo al mundial han convocado a una alianza para implementar home office en la capital. (Foto: CDMX)

Se busca que la iniciativa privada y los empresarios colaboren en la implementación del home office.

La suspensión temporal de clases durante el torneo es otra medida considerada para reducir la movilidad.

El Gobierno capitalino prevé reforzar el acceso peatonal al estadio y ampliar el uso de transporte colectivo y ciclovías.

La Secretaría de Medio Ambiente presentó también acciones para disminuir las emisiones contaminantes, como el programa Bájate del Coche y la promoción de la movilidad no motorizada, en el marco de los partidos que se celebrarán en la ciudad.

Buscan la reducción de plásticos y consumo local

El programa presentado por Julia Álvarez Icaza incluye un distintivo para comercios libres de plásticos de un solo uso y la promoción de vasos reutilizables en festivales y puntos turísticos. En alianza con la Asociación Mexicana de Bioplásticos, se instalarán estaciones de retorno para separación de residuos en los festivales y FIFA Fan Fest.

Se impulsará el consumo local con la venta de nopal deshidratado, churritos de amaranto y miel, productos del suelo de conservación que estarán disponibles en tiendas de autoservicio y hoteles. Productores locales resaltaron la importancia de estos alimentos y el papel ambiental de las abejas en la producción de miel de alta calidad.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, aseguró que rumbo al mundial han convocado a una alianza para implementar home office en la capital. (Foto: CDMX)

Mejoras en infraestructura y turismo sustentable

El Gobierno de la Ciudad de México planea renovar los embarcaderos turísticos de Cuemanco y Nativitas en Xochimilco, con mobiliario reciclado, infraestructura sustentable y tratamiento de aguas residuales. Se fortalecerá la conservación del ajolote y la biodiversidad lacustre con un espacio específico para el Santuario del Ajolote y la recuperación de humedales.

Las rutas turísticas sustentables diversificarán la oferta en la ciudad, promoviendo productos y servicios del suelo de conservación. El plan incluye la certificación de guías de naturaleza y la apertura de las Rutas del Campo, con actividades recreativas y educativas.

Destaca también la producción de 500 mil matracas de carrizo de Xochimilco, elaboradas por productores locales para el Mundial. Esta medida busca aprovechar una especie invasora y fomentar la economía de las comunidades originarias.