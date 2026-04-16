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¡Es oficial! Ciudad Universitaria se prepara para ser sede de entrenamiento para selecciones en el Mundial 2026

El complejo universitario se calificó como listo y apto para recibir a los diferentes combinados nacionales siguiendo los estándares de la FIFA

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Las instalaciones de la Cantera de la UNAM estarán disponibles para varias selecciones durante fases clave del Mundial 2026. (X/ @PumasMX)
Las instalaciones de la Cantera de la UNAM estarán disponibles para varias selecciones durante fases clave del Mundial 2026. (X/ @PumasMX)

La Ciudad Universitaria de la UNAM tendrá un papel central en el Mundial 2026 al ser confirmada como sede de entrenamiento para selecciones internacionales.

La noticia fue avalada durante un encuentro con los medios por el propio presidente del club, Luis Raúl González, quien subrayó que la FIFA evaluó la zona tras una evaluación detallada.

Luis Raúl González, presidente del club, enfatizó el prestigio, visibilidad y reconocimiento internacional que otorga la designación de la UNAM como sede del Mundial 2026. REUTERS/Henry Romero
Luis Raúl González, presidente del club, enfatizó el prestigio, visibilidad y reconocimiento internacional que otorga la designación de la UNAM como sede del Mundial 2026. REUTERS/Henry Romero

Aunque por el momento aún no se han definido qué selecciones utilizarán la Cantera, el directivo garantizó que estará disponible durante las fases de dieciseisavos y octavos de final.

FIFA elige la Cantera de Pumas como base de entrenamientos

Después de especulaciones sobre el posible uso del Estadio Olímpico Universitario, producidas tras las confirmaciones del Volcán Universitario y el Estadio Hidalgo de Pachuca como búnkers, se reveló que la Cantera de Pumas, ubicada en Ciudad Universitaria, será otra sede oficial de entrenamiento durante el torneo.

  • La FIFA realizó inspecciones y evaluaciones técnicas antes de tomar la decisión.
  • La infraestructura moderna, los gimnasios renovados y las áreas exclusivas para fuerzas básicas y futbol femenil fueron factores clave en la designación.
  • Luis Raúl González, destacó que la elección representa prestigio, visibilidad y reconocimiento internacional.
Cantera Pumas
La FIFA ya habría avalado la infraestructura de la Cantera de Pumas para atender las exigencias de selecciones internacionales de alto rendimiento. [X/@PumasMX]

Esta confirmación posiciona a la Cantera como un referente de calidad y modernización dentro del futbol mexicano.

El legado mundialista de la UNAM y los Pumas

Ciudad Universitaria no sólo será protagonista en 2026; su historia está entrelazada con la Selección Mexicana y la Copa Mundial.

  • En total, 34 futbolistas formados en Pumas han disputado mundiales.
  • Leyendas como Hugo SánchezJorge CamposClaudio Suárez y Héctor Moreno surgieron de las filas universitarias y dejaron huella en el escenario mundialista.
  • El club se ha distinguido por su modelo de formación integral, que combina excelencia académica y deportiva.
Jorge Campos, Oswaldo Sánchez, mundial 2006, selección mexicana, oswaldo sanchez mundial, oswaldo sanchez mundial 2006
Hugo Sánchez, Jorge Campos, Claudio Suárez y Héctor Moreno representan ejemplos destacados del talento surgido en la Cantera universitaria y la UNAM. (Foto:Twitter/@AdrianGzzMtz)

La designación como sede de entrenamiento reafirma el papel histórico de la UNAM en el desarrollo del futbol nacional.

Preparativos y proyección internacional

Según la información mencionada por González, la universidad y el club ya afinan los últimos detalles para recibir a selecciones y visitantes internacionales, con una organización que trasciende lo deportivo.

  • Se refuerzan la seguridad, la logística y la hospitalidad, en coordinación con autoridades federales y locales.
  • Se planean actividades culturales y recreativas para enriquecer la experiencia mundialista.
  • La llegada de equipos y turistas promete un impacto positivo en la economía y la imagen de la UNAM.
Elementos de Fuerzas Básicas de Pumas en la cancha uno de Cantera previo a la presentación de Dani Alves (Foto: Ximena Ochoa/Infobae)
Elementos de Fuerzas Básicas de Pumas en la cancha uno de Cantera previo a la presentación de Dani Alves (Foto: Ximena Ochoa/Infobae)

De esta manera, el Mundial 2026 promete marcar un antes y un después para Ciudad Universitaria y la Cantera de Pumas, consolidando su legado como epicentro deportivo y cultural de México.

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