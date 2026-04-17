Las galletas de avena con plátano y proteína es el postre perfecto para ganar masa muscular después del gimnasio

Propuesta de snack alto en proteína para quienes entrenan fuerza. (Gemini)

Las galletas de avena con plátano y proteína ofrecen una opción para quienes buscan aumentar masa muscular tras el entrenamiento. Esta combinación permite aprovechar la energía inmediata del plátano y los aminoácidos esenciales de la proteína en polvo, integrados en una preparación que puede almacenarse y consumirse en distintos momentos del día.

El plátano aporta azúcares naturales y potasio, necesarios para la recuperación muscular. La avena, rica en fibra y carbohidratos complejos, sostiene la energía por más tiempo. La proteína en polvo incrementa el aporte de aminoácidos, fundamentales en la síntesis muscular después de realizar ejercicio intenso.

Las galletas de avena con plátano y proteína concentran nutrientes clave

Galletas de avena y plátano, una opción casera, nutritiva y sin azúcar ideal como snack o desayuno saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta aporta una mezcla de macronutrientes y micronutrientes útiles para la recuperación muscular. Entre los elementos presentes en estas galletas destacan los hidratos de carbono de absorción lenta, la fibra soluble, el potasio y la proteína de alto valor biológico.

En cada porción es posible obtener:

Aporte de entre 8 y 12 gramos de proteína por galleta según la cantidad de polvo agregada

Potasio en niveles similares a los de un plátano pequeño

Carbohidratos que favorecen la reposición de glucógeno muscular

El uso de ingredientes como la canela, la vainilla o las nueces puede incrementar el sabor y la densidad calórica, adaptando el postre a necesidades específicas de consumo energético.

Preparar galletas de avena con plátano y proteína requiere pocos pasos

Ingredientes básicos: avena, plátano y proteína en polvo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de preparación es sencillo y no exige equipo especializado. Para una docena de galletas, se recomienda:

Machacar dos plátanos maduros en un recipiente

Añadir dos tazas de avena y una medida de proteína en polvo

Mezclar con huevo, leche o bebida vegetal y una pizca de sal

Incorporar opcionalmente nueces, semillas o chispas de chocolate

La masa se distribuye en pequeñas porciones sobre una charola y se hornea a 180 grados Celsius durante 15 a 20 minutos. Estas galletas pueden almacenarse en refrigeración durante varios días sin perder textura.

Las galletas de avena con proteína facilitan la recuperación después del entrenamiento

El consumo de estas galletas después de la actividad física ayuda a cubrir el requerimiento de proteínas y carbohidratos recomendado para la recuperación. La combinación de plátano y avena permite aprovechar la ventana anabólica, periodo en el que los músculos absorben nutrientes de manera más eficiente.

Este postre puede sustituir productos ultraprocesados y se adapta a planes alimenticios personalizados. Destaca por la cantidad de aminoácidos esenciales y la facilidad de preparación, convirtiéndose en un recurso para quienes entrenan de forma regular y buscan aumentar masa muscular.