Desarticulan banda dedicada al robo de farmacias en Irapuato, Guanajuato

Varios de los presuntos asaltantes cuentan con antecedentes por delitos previos. Crédito: SSC Irapuato

Cinco personas identificadas como presuntos integrantes de una banda dedicada al robo a farmacias fueron detenidas por la Policía Municipal de Irapuato, después de una serie de operativos que se derivaron de trabajos de inteligencia y seguimiento policial.

Tras los arrestos en el municipio perteneciente al estado de Guanajuato, las autoridades señalaron la desarticulación de la banda.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, los arrestos permitieron desarticular la banda relacionada en la participación en al menos cinco robos cometidos en sucursales de una cadena local entre marzo y abril de 2026.

La autoridad explicó que las detenciones se lograron en tres intervenciones diferentes.

Primera acción contra el grupo delictivo

En la primera, dos personas fueron ubicadas en avenida de la Reforma y Calzada de Los Chinacos cuando circulaban en una motocicleta Italika de color rojo y sin placas de circulación.

Los arrestos fueron realizados por agentes municipales. Crédito: SSC Irapuato

Los agentes aseguraron el vehículo tras advertir alteraciones en el número de serie y localizaron cinco bolsitas con presunto cristal, tres envoltorios con la misma sustancia, uno con marihuana y 12 paquetes de monedas.

Los detenidos, identificados como Jesús “N”, de 26 años, y Amelin “N”, de 23, cuentan con antecedentes por merodear en inmuebles.

Segundo golpe contra la banda

En una segunda acción, elementos municipales detuvieron a dos personas en la calle Príncipe Vicente, colonia Los Príncipes, después de un seguimiento a distancia.

Los oficiales señalaron que ambos, Abraham “N”, de 32 años, y Cristina “N”, de 34, fueron identificados como participantes en un robo a una farmacia ubicada sobre avenida de la Reforma.

Cabe destacar que Abraham “N” tiene 18 ingresos por faltas administrativas, principalmente por ingerir bebidas alcohólicas o intoxicarse en la vía pública, además de un proceso por robo en 2017.

A los dos se les aseguraron diversos objetos, como un un cuchillo, un desarmador y la motocicleta en la que se desplazaban.

Tercer y última acción: cayó el líder

La última intervención se realizó en la Plaza Abasolo, en la zona centro, donde fue arrestado Luis Martín “N”, de 60 años, señalado como probable líder del grupo.

Martín "N" fue identificado como el líder de la banda de ladrones. Crédito: SSC Irapuato

Según los reportes oficiales, este individuo cuenta con antecedentes por robo el robo a una gasolinera en el municipio de Salamanca y por delitos contra la salud en San Miguel de Allende.

Durante su aprehensión, la policía aseguró dos envoltorios con presunto cristal o metanfetamina, uno más con marihuana, una báscula gramera y un arma blanca.

Operativos permitieron identificar modus operandi y vínculos previos

El seguimiento policial y el análisis de datos de inteligencia, junto con testimonios de víctimas, permitieron identificar a los cinco detenidos como probables integrantes de una agrupación que opera en el robo a negocios, especialmente farmacias.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato detalló que los arrestados habrían participado en cinco hechos delictivos cometidos en la ciudad durante los últimos dos meses.

Todos los detenidos y los objetos decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que determinará su situación legal en las siguientes horas.

El gobierno municipal exhortó a la ciudadanía a denunciar si reconoce a alguno de los involucrados como responsable de algún delito similar.