México

Capturan a dos personas con más de 100 kilos de cocaína escondidas en un auto en Tamaulipas

Fueron capturados en el Puesto de Revisión Militar Jaumave

Guardar
Capturan a dos personas con más de 100 kilos de cocaína en Tamaulipas
Los paquetes asegurados (X/@VoceriaSegTamps)

Elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron más de 100 kilogramos de probable cocaína y arrestaron a dos personas en un punto de revisión sobre la carretera San Luis Potosí-Victoria, en el municipio de Jaumave, Tamaulipas.

Los paquetes con la sustancia estaban escondidos en la unidad en la que iban las personas ahora detenidas y de quienes no fueron reveladas sus identidades.

Más de 100 paquetes con droga

En el operativo, los agentes aseguraron 117 paquetes rectangulares, cada uno de aproximadamente un kilo de probable cocaína, además a los sujetos les fueron asegurados cuatro teléfonos celulares y un vehículo, indicios incautados en el kilómetro 117+500, en inmediaciones del Puesto de Revisión Militar Jaumave.

Capturan a dos personas con más de 100 kilos de cocaína en Tamaulipas
Las labores en el lugar (X/@VoceriaSegTamps)

“El 14 de abril de 2026, a través de un Informe Policial homologado (IPH), elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) pusieron a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad, 117 paquetes rectangulares, con un peso aproximado de 117 kilogramos, de probable cocaína”, publicó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas en sus canales oficiales.

La Fiscalía Federal solicita a la Policía Ministerial y a Servicios Periciales recabar datos de prueba en química forense, fotografía forense y criminalística de campo para integrar la investigación. El informe policial señala que los paquetes iban ocultos en un compartimento del vehículo detenido, que era tripulado por las dos personas.

Imágenes compartidas por las autoridades muestran una camioneta de color negro, vehículo que ocultaba los diversos paquetes con la droga en su parte trasera.

El reporte de la Fiscalía General de la República (FGR) compartido el 16 de abril, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en la entidad, asegura que integra una carpeta de investigación por delitos contra la salud.

Capturan a dos personas con más de 100 kilos de cocaína en Tamaulipas
(X/@VoceriaSegTamps)

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran parte de las labores de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que contaron con el apoyo de una gente canino y que resultó en el aseguramiento de los paquetes de color negro y café.

Aseguramiento de combustible en Tamaulipas supera los dos millones de litros

Tamaulipas es una entidad donde opera el Cártel del Golfo, grupo que ha sido ligado con el trasiego de drogas y de hidrocarburo (huachicol).

El 29 de marzo pasado la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó sobre el aseguramiento de poco más de dos millones de litros de presunto hidrocarburo de origen ilícito en Reynosa.

En dicha ocasión los agentes incautaron dos millones 189 mil litros de hidrocarburo, al parecer de procedencia ilícita.

Lo anterior como resultado de un cateo efectuado por elementos de la Guardia Nacional que inició por una investigación sobre almacenamiento irregular de combustible.

Temas Relacionados

FGRCocaínaTamaulipasJaumaveNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Los Guerreros de Oaxaca presentan el Estadio Yu’Va y su nuevo uniforme inspirado en la cultura prehispánica

La nueva indumentaria de 2026 integra detalles creados por artistas locales y referencias a las raíces oaxaqueñas dentro y fuera del diamante

Los Guerreros de Oaxaca presentan el Estadio Yu’Va y su nuevo uniforme inspirado en la cultura prehispánica

Cuándo ver en cines de México ‘The Doors’: la cinta sobre la banda de rock vuelve restaurada en 4K, 35 años después

La icónica actuación de Val Kilmer como Jim Morrison podrá verse de nuevo en cines de 63 ciudades nacionales gracias al reestreno remasterizado, que conmemora 35 años del filme original con metraje extra y banda sonora restaurada

Cuándo ver en cines de México ‘The Doors’: la cinta sobre la banda de rock vuelve restaurada en 4K, 35 años después

Cuándo regresará Heung-Min Son a México

El surcoreano regresará a tierras mexicanas para el próximo duelo en Toluca

Cuándo regresará Heung-Min Son a México

Así es el capítulo de La Rosa de Guadalupe inspirado en la reventa de boletos de BTS

Las irregularidades señaladas por fans terminaron en la televisión mexicana

Así es el capítulo de La Rosa de Guadalupe inspirado en la reventa de boletos de BTS

Mamá de Christian Nodal estaría distanciada de su hijo por supuesto financiamiento en la gira de Cazzu

La revelación de la periodista Adri Toval coincide con la pérdida de derechos de la marca del cantante y una supuesta ruptura familiar

Mamá de Christian Nodal estaría distanciada de su hijo por supuesto financiamiento en la gira de Cazzu
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Hermosillo a José Ángel “N”, presunto jefe de una célula de “Los Salazar”

Detienen en Hermosillo a José Ángel “N”, presunto jefe de una célula de “Los Salazar”

Por qué Hong Kong y la India son un puntos estratégicos para el CJNG, según un análisis del ITAM

Así fue localizado un plantío de amapola en Cotzinga, Puebla

Desarticulan banda dedicada al robo de farmacias en Irapuato, Guanajuato

Detienen a mexicano y a estadounidenses en la frontera con más de 3 millones de pesos en droga

ENTRETENIMIENTO

Cuándo ver en cines de México ‘The Doors’: la cinta sobre la banda de rock vuelve restaurada en 4K, 35 años después

Cuándo ver en cines de México ‘The Doors’: la cinta sobre la banda de rock vuelve restaurada en 4K, 35 años después

Así es el capítulo de La Rosa de Guadalupe inspirado en la reventa de boletos de BTS

Mamá de Christian Nodal estaría distanciada de su hijo por supuesto financiamiento en la gira de Cazzu

Entre lágrimas, Sergio Basáñez agradece al público tras lamentar falta de trabajo por tener pocos seguidores en redes

Sofía Rivera Torres conmueve con video de su hijo Ferrán tras la celebración de su primer año

DEPORTES

Los Guerreros de Oaxaca presentan el Estadio Yu’Va y su nuevo uniforme inspirado en la cultura prehispánica

Los Guerreros de Oaxaca presentan el Estadio Yu’Va y su nuevo uniforme inspirado en la cultura prehispánica

Cuándo regresará Heung-Min Son a México

Productor de Supernova revela las condiciones para la pelea entre David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco

Obed Vargas: el único futbolista mexicano que aún podría levantar un título en Europa

Juego de Leyendas México vs Brasil: así será el operativo de seguridad y movilidad en el Estadio Azteca