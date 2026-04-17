Capturan a dos personas con más de 100 kilos de cocaína escondidas en un auto en Tamaulipas

Los paquetes asegurados (X/@VoceriaSegTamps)

Elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron más de 100 kilogramos de probable cocaína y arrestaron a dos personas en un punto de revisión sobre la carretera San Luis Potosí-Victoria, en el municipio de Jaumave, Tamaulipas.

Los paquetes con la sustancia estaban escondidos en la unidad en la que iban las personas ahora detenidas y de quienes no fueron reveladas sus identidades.

Más de 100 paquetes con droga

En el operativo, los agentes aseguraron 117 paquetes rectangulares, cada uno de aproximadamente un kilo de probable cocaína, además a los sujetos les fueron asegurados cuatro teléfonos celulares y un vehículo, indicios incautados en el kilómetro 117+500, en inmediaciones del Puesto de Revisión Militar Jaumave.

Las labores en el lugar (X/@VoceriaSegTamps)

“El 14 de abril de 2026, a través de un Informe Policial homologado (IPH), elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) pusieron a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad, 117 paquetes rectangulares, con un peso aproximado de 117 kilogramos, de probable cocaína”, publicó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas en sus canales oficiales.

La Fiscalía Federal solicita a la Policía Ministerial y a Servicios Periciales recabar datos de prueba en química forense, fotografía forense y criminalística de campo para integrar la investigación. El informe policial señala que los paquetes iban ocultos en un compartimento del vehículo detenido, que era tripulado por las dos personas.

Imágenes compartidas por las autoridades muestran una camioneta de color negro, vehículo que ocultaba los diversos paquetes con la droga en su parte trasera.

El reporte de la Fiscalía General de la República (FGR) compartido el 16 de abril, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en la entidad, asegura que integra una carpeta de investigación por delitos contra la salud.

(X/@VoceriaSegTamps)

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran parte de las labores de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que contaron con el apoyo de una gente canino y que resultó en el aseguramiento de los paquetes de color negro y café.

Aseguramiento de combustible en Tamaulipas supera los dos millones de litros

Tamaulipas es una entidad donde opera el Cártel del Golfo, grupo que ha sido ligado con el trasiego de drogas y de hidrocarburo (huachicol).

El 29 de marzo pasado la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó sobre el aseguramiento de poco más de dos millones de litros de presunto hidrocarburo de origen ilícito en Reynosa.

En dicha ocasión los agentes incautaron dos millones 189 mil litros de hidrocarburo, al parecer de procedencia ilícita.

Lo anterior como resultado de un cateo efectuado por elementos de la Guardia Nacional que inició por una investigación sobre almacenamiento irregular de combustible.