Obed Vargas: el único futbolista mexicano que aún podría levantar un título en Europa

Vargas se convirtió en el único mexicano disputando competencias europeas. (X/ @obed.vargas)

Obed Vargas se mantiene como el único futbolista mexicano con vida en competencias europeas esta temporada.

El mediocampista del Atlético de Madrid avanzó a las semifinales de la Champions League, luego de que su equipo eliminara al Barcelona con marcador global de 3-2.

Aunque Vargas no sumó minutos en la eliminatoria, se mantiene en la convocatoria y ocupa un lugar de rotación en el esquema de Diego Simeone.

Esta clasificación coloca a Vargas como el primer mexicano desde la temporada 2014-15 que alcanza las semifinales de la Champions, integrando un grupo selecto de nacionales que han llegado a esta instancia.

La confianza de Simeone en el joven mediocampista destaca, sobre todo por su disciplina defensiva y su capacidad para controlar el ritmo del juego.

Eliminación de Fidalgo, Orbelín y Mateo Chávez

Por otro lado, otros mexicanos vivieron eliminaciones en las competencias europeas. Orbelín Pineda y el AEK Atenas quedan fuera de la Conference League tras perder ante el Rayo Vallecano, en una serie que termina 4-3 a favor del club español.

Esta eliminación prolonga la sequía de casi 50 años del AEK sin llegar a semifinales continentales.

Álvaro Fidalgo y el Betis también se despiden de la Europa League.

El equipo español sufrió una remontada ante el Braga, que ganó 4-2 en la vuelta y 5-3 en el global.

Pese a un inicio prometedor, el Betis no sostiene la ventaja y queda fuera en un duelo marcado por la frustración.

Mateo Chávez y el AZ Alkmaar tampoco logran avanzar en la Conference League. Aunque empataron 2-2 en la vuelta ante el Shakhtar Donetsk, cargaron con la desventaja de 3-0 del partido de ida y quedaron eliminados.

Fidalgo, Orbelin y Mateo Chávez quedaron fuera de sus respectivas competencias europeas. REUTERS/Jon Nazca

El equipo neerlandés se quedó corto en su intento de remontada y perdió la oportunidad de seguir avanzando.

Vargas se une un selecto club de mexicanos en semifinales de Champions League

Mientras Orbelín, Fidalgo y Chávez ya terminan su participación en las competencias europeas, Obed Vargas mantiene la esperanza para el futbol mexicano y se une a la lista de mexicanos que han alcanzado la semifinal de la Champions League.

Antes de Vargas, solo tres futbolistas mexicanos habían alcanzado las Semifinales de la Champions League. Hugo Sánchez lo logró en la temporada 1986-87 con el Real Madrid.

Después, Rafael Márquez llegó a las Semifinales de la Champions League tres veces como jugador del Barcelona en las temporadas 2005-06, 2007-08 y 2008-09, y conquistó el título en dos de esas ediciones.

El caso más reciente había sido el de Javier Hernández, quien jugó las Semifinales con el Real Madrid en la temporada 2014-15.

Foto de archivo de Rafael Márquez durante su época como jugador del Barcelona. Estadio Nou Camp, Barcelona, España. 20 de febrero de 2010. REUTERS/Gustau Nacarino

A sus 18 años, el mediocampista del Atlético de Madrid es el único representante nacional en semifinales del torneo de clubes más importante del continente, consolidándose como una de las jóvenes promesas mexicanas en el futbol internacional.

La confianza de Simeone en el joven mediocampista destaca, sobre todo por su disciplina defensiva y su capacidad para controlar el ritmo del juego.