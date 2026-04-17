Mamá de Christian Nodal estaría distanciada de su hijo por supuesto financiamiento en la gira de Cazzu

La periodista Adri Toval reveló que los padres de Christian Nodal habrían financiado parte de la gira de Cazzu en Estados Unidos y Latinoamérica. (@cristy_nodal, Instagram)

La reciente revelación de la periodista Adri Toval sobre el supuesto apoyo financiero de los padres de Christian Nodal a la gira de Cazzu en Estados Unidos y Latinoamérica se suma a la crisis familiar y profesional que enfrenta el cantante.

El conflicto que atraviesa el sonorense actualmente incluye la pérdida de los derechos sobre su nombre y marca tras una maniobra legal encabezada por su padre, Jaime González, lo que ha provocado una ruptura visible entre los miembros de la familia.

La disputa legal por el registro del nombre y marca de Nodal quedó documentada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en abril, cuando González obtuvo la renovación por otros diez años.

“No soy dueño de mi nombre, ni de mi marca, ni de mi música, solo soy dueño de mi voz”, reconoció públicamente el intérprete.

El conflicto familiar de Christian Nodal se intensificó tras perder los derechos de su nombre y marca, controlados ahora por su padre, Jaime González. (@nodal)

Mamá de Nodal habría financiado parte de la gira de Cazzu

La periodista Adri Toval afirmó en su cuenta de Instagram que una persona cercana al equipo del intérprete de “Adiós amor” le informó sobre la participación de la madre del cantante en la planeación y financiamiento de la gira de Cazzu.

“La mamá de Nodal se habría reunido con la antigua RP de su hijo y con gente del equipo de Cazzu para ver todo lo relacionado con la gira, ya que supuestamente los padres de Nodal estarían financiando parte de ese proyecto”, escribió Toval.

Según la periodista, la relación entre la madre de Nodal, Cristy Nodal, y Cazzu se mantiene, pese a la disputa legal entre el cantante y la artista por la custodia de su hija.

“La señora Cristy le tiene mucho cariño, la respalda y que incluso en este momento hay cierto distanciamiento entre ella y su hijo por temas relacionados con el manejo del dinero, entre otras cosas”, señaló.

El distanciamiento entre Christian Nodal y su familia se reflejó en la ruptura digital, al dejar de seguirse mutuamente en redes sociales tras el cambio de marca.

La versión aparece en el contexto de una ruptura digital y personal, pues tras el cambio de titularidad de la marca, Nodal dejó de seguir en Instagram a sus padres y a su hermana, mientras que el entorno familiar replicó la acción.

La crisis familiar de Nodal se traslada al terreno profesional

La tensión familiar coincide con la crisis de representación legal que enfrenta Christian Nodal. En febrero, el despacho que defendía al cantante ante la Fiscalía General de la República renunció a representarlo, mientras continúa asesorando a sus padres.

El conflicto se agrava por la disputa abierta con Universal Music, que reclama derechos de autor y regalías de los primeros tres discos del cantante. En noviembre de 2025, una jueza resolvió que ni Nodal ni sus padres quedarían vinculados a proceso penal por presunta falsificación de contratos, pero la vía civil sigue abierta.

Christian Nodal enfrenta una disputa abierta con Universal Music por derechos de autor y regalías de sus primeros tres discos, sumando presión a su situación legal. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Ante la pérdida de control sobre su nombre y marca, Nodal explora un posible regreso a Universal Music para conseguir recursos y liquidar la penalización que exige el contrato con su padre.