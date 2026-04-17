México

Mamá de Christian Nodal estaría distanciada de su hijo por supuesto financiamiento en la gira de Cazzu

La revelación de la periodista Adri Toval coincide con la pérdida de derechos de la marca del cantante y una supuesta ruptura familiar

Guardar
Según reveló la periodista Adrià Toval, Cristy tenía previsto realizar una reunión en Guadalajara a la que asistirían su hijo y su nuera, Ángela Aguilar.
La periodista Adri Toval reveló que los padres de Christian Nodal habrían financiado parte de la gira de Cazzu en Estados Unidos y Latinoamérica. (@cristy_nodal, Instagram)

La reciente revelación de la periodista Adri Toval sobre el supuesto apoyo financiero de los padres de Christian Nodal a la gira de Cazzu en Estados Unidos y Latinoamérica se suma a la crisis familiar y profesional que enfrenta el cantante.

El conflicto que atraviesa el sonorense actualmente incluye la pérdida de los derechos sobre su nombre y marca tras una maniobra legal encabezada por su padre, Jaime González, lo que ha provocado una ruptura visible entre los miembros de la familia.

La disputa legal por el registro del nombre y marca de Nodal quedó documentada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en abril, cuando González obtuvo la renovación por otros diez años.

“No soy dueño de mi nombre, ni de mi marca, ni de mi música, solo soy dueño de mi voz”, reconoció públicamente el intérprete.

Christian Nodal
El conflicto familiar de Christian Nodal se intensificó tras perder los derechos de su nombre y marca, controlados ahora por su padre, Jaime González. (@nodal)

Mamá de Nodal habría financiado parte de la gira de Cazzu

La periodista Adri Toval afirmó en su cuenta de Instagram que una persona cercana al equipo del intérprete de “Adiós amor” le informó sobre la participación de la madre del cantante en la planeación y financiamiento de la gira de Cazzu.

“La mamá de Nodal se habría reunido con la antigua RP de su hijo y con gente del equipo de Cazzu para ver todo lo relacionado con la gira, ya que supuestamente los padres de Nodal estarían financiando parte de ese proyecto”, escribió Toval.

Según la periodista, la relación entre la madre de Nodal, Cristy Nodal, y Cazzu se mantiene, pese a la disputa legal entre el cantante y la artista por la custodia de su hija.

“La señora Cristy le tiene mucho cariño, la respalda y que incluso en este momento hay cierto distanciamiento entre ella y su hijo por temas relacionados con el manejo del dinero, entre otras cosas”, señaló.

Mamá y hermana de Nodal se encuentran con Inti.
El distanciamiento entre Christian Nodal y su familia se reflejó en la ruptura digital, al dejar de seguirse mutuamente en redes sociales tras el cambio de marca.

La versión aparece en el contexto de una ruptura digital y personal, pues tras el cambio de titularidad de la marca, Nodal dejó de seguir en Instagram a sus padres y a su hermana, mientras que el entorno familiar replicó la acción.

La crisis familiar de Nodal se traslada al terreno profesional

La tensión familiar coincide con la crisis de representación legal que enfrenta Christian Nodal. En febrero, el despacho que defendía al cantante ante la Fiscalía General de la República renunció a representarlo, mientras continúa asesorando a sus padres.

El conflicto se agrava por la disputa abierta con Universal Music, que reclama derechos de autor y regalías de los primeros tres discos del cantante. En noviembre de 2025, una jueza resolvió que ni Nodal ni sus padres quedarían vinculados a proceso penal por presunta falsificación de contratos, pero la vía civil sigue abierta.

Christian Nodal enfrenta una disputa abierta con Universal Music por derechos de autor y regalías de sus primeros tres discos, sumando presión a su situación legal. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Christian Nodal enfrenta una disputa abierta con Universal Music por derechos de autor y regalías de sus primeros tres discos, sumando presión a su situación legal. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Ante la pérdida de control sobre su nombre y marca, Nodal explora un posible regreso a Universal Music para conseguir recursos y liquidar la penalización que exige el contrato con su padre.

Temas Relacionados

Christian NodalNodalCazzuCristy Nodalmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Ex delegado morenista de Segob deja el cargo para sumarse a Somos México en tierra de AMLO

Jesús Alí de la Torre se unirá a la organización Somos México (Somos MX), que busca convertirse en partido político

Ex delegado morenista de Segob deja el cargo para sumarse a Somos México en tierra de AMLO

Cómo identificar señales del corazón antes de una emergencia

La detección temprana permite actuar rápidamente y consultar a profesionales de la salud cuando aparece algún síntoma inesperado

Cómo identificar señales del corazón antes de una emergencia

Haru Matsuri: todo lo que tienes que saber sobre el festival japonés de primavera

El evento contará con actividades y gastronomía

Haru Matsuri: todo lo que tienes que saber sobre el festival japonés de primavera

Sismo hoy 16 de abril en México: fuerte temblor de 5.0 en Crucecita, Oaxaca alarmó a la población

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Sismo hoy 16 de abril en México: fuerte temblor de 5.0 en Crucecita, Oaxaca alarmó a la población

Entre lágrimas, Sergio Basáñez agradece al público tras lamentar falta de trabajo por tener pocos seguidores en redes

El actor de telenovelas lamenta que productoras prioricen cifras digitales sobre trayectorias de años. Explica que ha sido rechazado, a pesar de su experiencia, solo por no contar con popularidad en plataformas sociales

Entre lágrimas, Sergio Basáñez agradece al público tras lamentar falta de trabajo por tener pocos seguidores en redes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Hermosillo a José Ángel “N”, presunto jefe de una célula de “Los Salazar”

Detienen en Hermosillo a José Ángel “N”, presunto jefe de una célula de “Los Salazar”

Por qué Hong Kong y la India son un puntos estratégicos para el CJNG, según un análisis del ITAM

Así fue localizado un plantío de amapola en Cotzinga, Puebla

Desarticulan banda dedicada al robo de farmacias en Irapuato, Guanajuato

Detienen a mexicano y a estadounidenses en la frontera con más de 3 millones de pesos en droga

ENTRETENIMIENTO

Entre lágrimas, Sergio Basáñez agradece al público tras lamentar falta de trabajo por tener pocos seguidores en redes

Entre lágrimas, Sergio Basáñez agradece al público tras lamentar falta de trabajo por tener pocos seguidores en redes

Sofía Rivera Torres conmueve con video de su hijo Ferrán tras la celebración de su primer año

No te pierdas la oportunidad de ver ‘Soy Frankelda’ gratis en la CDMX

ENHYPEN en México: estos son los precios oficiales para su concierto en la Arena CDMX

Elsa Cárdenas, actriz del Cine de Oro mexicano que tuvo romance con Elvis Presley, pide trabajo a sus 91 años

DEPORTES

Obed Vargas: el único futbolista mexicano que aún podría levantar un título en Europa

Obed Vargas: el único futbolista mexicano que aún podría levantar un título en Europa

Juego de Leyendas México vs Brasil: así será el operativo de seguridad y movilidad en el Estadio Azteca

José Ramón Fernández, creador de “Los Protagonistas”, asegura que su legado ya no existe

Así se ven los avances del Metro y Cetram Universidad a menos de dos meses del Mundial 2026

Selección de Japón suma un nuevo entrenador previo al Mundial 2026