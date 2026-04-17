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Juego de Leyendas México vs Brasil: así será el operativo de seguridad y movilidad en el Estadio Azteca

El Gobierno de la CDMX ofrecerá opciones de traslado a quienes acudan al partido amistoso en el Estadio Banorte

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Aficionados llegan al Estadio Azteca para el partido amistodo entre las selecciones de México y Portugal, el sábado 28 de marzo de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano)
Las leyendas de México y Brasil se enfrentarán en el Estadio Azteca (AP Foto/Fernando Llano)

Más de 4 mil policías resguardarán el Estadio Banorte y sus alrededores en Coyoacán el próximo domingo 19 de abril, cuando las selecciones de leyendas de México y Brasil se enfrenten en un duelo de exhibición. El operativo fue anunciado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México, e incluye medidas excepcionales para prevenir incidentes, garantizar la movilidad y gestionar el flujo de más de diez mil aficionados, tanto nacionales como extranjeros.

La SSC desplegará agentes de las Subsecretarías de Operación Policial y de Control de Tránsito, que tendrán la misión de prevenir delitos, orientar al público y agilizar el tránsito en los accesos y avenidas cercanas al estadio. A ellos se sumarán mil 250 oficiales de la Policía Auxiliar, ubicados en los accesos, que revisarán a los asistentes y validarán los boletos digitales.

La recomendación para quienes tengan entradas es descargar los boletos con anticipación para acelerar los controles en la entrada. El alcance del operativo también implica el uso de 163 vehículos oficiales, 241 motopatrullas, dos ambulancias y dos motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), junto con recursos tecnológicos de última generación: dos drones de la Unidad águila y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que efectuará vuelos de supervisión y disuasión arriba del estadio.

Juego de Leyendas México vs Brasil: así será el operativo de seguridad y movilidad en el Estadio Azteca (Especial)
Juego de Leyendas México vs Brasil: así será el operativo de seguridad y movilidad en el Estadio Azteca (Especial)

Operativo de movilidad en el Estadio Banorte para el México vs Brasil

El despliegue de la policía de tránsito provocará cortes y desvíos en arterias clave como la Calzada de Tlalpan, el Periférico y la Calzada Acoxpa. Los conductores deberán optar por rutas alternativas como Viaducto Tlalpan, Boulevard Gran Sur, avenidas Santa Úrsula y Santo Tomás, y diferentes tramos del Anillo Periférico.

La SEMOVI también pondrá en operación 13 rutas especiales de transporte público, coordinadas entre la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE). El servicio estará disponible de 13:00 a 21:00 horas y está diseñado para facilitar el traslado de los asistentes entre puntos estratégicos y el estadio, con un costo de $22.50 pesos por trayecto, pagaderos con la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Las rutas incluyen conexiones desde:

  • Carso
  • Bellas Artes
  • Estadio Olímpico Universitario
  • Palacio de los Deportes
  • Reforma (ángel)
  • Tasqueña
  • Perisur
  • Metro Universidad
  • Auditorio
  • CETRAM Huipulco
  • Six Flags
  • Santa Fe
  • Parque Ecológico
  • Metro Constitución

Algunos servicios desembocan en TRIFE (frente a puerta 8), mientras otros llegan directamente a Santa Úrsula o CETRAM Huipulco.

Las autoridades advirtieron sobre una lista detallada de objetos prohibidos en el Estadio Banorte (Jovani Pérez / Infobae México)
Las autoridades advirtieron sobre una lista detallada de objetos prohibidos en el Estadio Banorte (Jovani Pérez / Infobae México)

A los dispositivos de transporte se suman siete rutas peatonales seguras, señalizadas para maximizar la seguridad de los caminantes. El documento enumera las siguientes rutas, cada una con opciones de acceso principal (A) y acceso por puertas poniente (B):

  • Santa Úrsula: conecta calle San Pedro y San Benjamín con Calzada de Tlalpan.
  • Parque Cantera: del Centro Comercial Gran Sur sobre Avenida del Imán hasta Circuito Azteca.
  • Avenida Estadio Azteca: desde Anillo Periférico hasta Luis Murillo.
  • Periférico y Renato Leduc: a través de Luis Murillo y Circuito Azteca.
  • Periférico y Calzada de Tlalpan: sobre Calzada de Tlalpan hasta Luis Murillo.
  • Paseo Acoxpa: directo por Calzada Acoxpa hasta la entrada principal y puertas poniente.
  • Calzada de Tlalpan-El Vergel: desde la estación El Vergel (del STE) y Estadio Azteca hasta el circuito exterior.

Por cuestiones de seguridad, en todas las rutas se establecen accesos diferenciados: la puerta principal para los accesos A y las puertas poniente 4, 5 y 6 para los accesos B.

Objetos prohibidos y seguridad reforzada

Las autoridades advirtieron sobre una lista detallada de objetos prohibidos en el Estadio Banorte. La medida intenta evitar incidentes y asegurar que el espectáculo transcurra en un ambiente familiar y de respeto. Entre los elementos vetados destacan: armas, objetos punzocortantes, pirotecnia, sustancias peligrosas, drogas ilegales, alcohol, botellas, latas, termos, hielos, alimentos, banderas monumentales, objetos para armar figuras en gradas, mascotas (salvo de asistencia), carteles ofensivos, palos, tubos, astas, herramientas y palos para celulares.

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