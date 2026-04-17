México

Entre lágrimas, Sergio Basáñez agradece al público tras lamentar falta de trabajo por tener pocos seguidores en redes

El actor de telenovelas lamenta que productoras prioricen cifras digitales sobre trayectorias de años. Explica que ha sido rechazado, a pesar de su experiencia, solo por no contar con popularidad en plataformas sociales

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sergio basañez
El actor de telenovelas lamenta que productoras prioricen cifras digitales sobre trayectorias de años. Explica que ha sido rechazado, a pesar de su experiencia, solo por no contar con popularidad en plataformas sociales (Foto: Instagram / @sergiobasanez_oficial)

Sergio Basáñez, actor mexicano conocido por su trabajo en telenovelas, expone que las productoras ya no le ofrecen proyectos por tener pocos seguidores en redes sociales, según confesó en un video difundido esta semana.

Basáñez destaca que en los castings actuales, la cantidad de seguidores digitales pesa más que la trayectoria artística, lo que limita sus oportunidades laborales a pesar de su carrera de décadas.

Sergio Basáñez, conmovido por la respuesta de su público

Cientos de personas han respondido con muestras de solidaridad y comenzaron a seguirlo en sus perfiles digitales, fenómeno que Basáñez califica como un respaldo invaluable:

Seguro gracias a ustedes me llegarán más proyectos, yo sigo en mi carrera”, aseguró el actor, conmovido, en un nuevo video. La reacción inmediata del público demuestra la diferencia entre el prestigio profesional y las métricas digitales, y ha detonado un debate sobre el impacto de los criterios de contratación en la industria televisiva.

sergio basañez
El actor mexicano revela que la falta de seguidores digitales limita sus oportunidades laborales en televisión (Foto: Instagram / @sergiobasanez_oficial)

Basáñez afirmó que este apoyo demuestra que el público sigue apreciando su labor. En sus palabras: “Estoy agradecido, estoy conmovido de darme cuenta de que ustedes, el público que me vio, sigue ahí, sigue apreciando mi trabajo”. El actor sostiene que la experiencia y la calidad actoral no pueden quedar a un lado frente a la presión sobre la popularidad digital.

La experiencia de Basáñez envía un mensaje a las casas productoras sobre la necesidad de valorar la trayectoria y el profesionalismo de figuras que han cimentado la televisión mexicana.

“Hace unos días tuve una entrevista donde dije que las productoras pedían estos datos de cuántos seguidores tienes cuando hacían un casting, a mi favor generó que mucha gente sea empatica y empiece a seguirme. Nunca me imaginé que un comentario como este fuera a generar tanta empatía, tantos mensajes tan lindos, anécdotas de cuando veían mis telenovelas. Nunca me imaginé que un comentario como este fuera a generar tanta empatía, tantos mensajes tan lindos, anécdotas de cuando veían mis telenovelas”, afirmó el actor en sus redes sociales.

El respaldo masivo de los fanáticos en redes sociales impulsa los perfiles digitales de Sergio Basáñez tras su confesión pública (Foto: Instagram)
El respaldo masivo de los fanáticos en redes sociales impulsa los perfiles digitales de Sergio Basáñez tras su confesión pública (Foto: Instagram)

Una trayectoria en la pantalla mexicana

Sergio Basáñez, originario de Poza Rica, Veracruz, nació el 4 de mayo de 1970. Inició su carrera como actor en 1990 con la telenovela “Amor de nadie”, producción de Televisa protagonizada por Lucía Méndez. Posteriormente, se integró a TV Azteca, donde consolida su trayectoria en la pantalla chica.

Durante los años noventa y dos mil, Basáñez destaca como protagonista en telenovelas que se convierten en referentes del melodrama mexicano, como “Cuando seas mía”, “Catalina y Sebastián”, “La heredera”, “Un nuevo amor”, “Mirada de mujer, el regreso” y “Amor en custodia”. Su trabajo frecuente junto a Silvia Navarro lo lleva a ser parte de una de las parejas más recordadas por el público.

En teatro, participa en puestas como “Aventurera” y “Hoy no me puedo levantar”. También interviene en series como “Por amar sin ley”, “¿Qué le pasa a mi familia?”, “La herencia”, y “El maleficio”.

El actor confía en que obtendrá oportunidades laborales

A lo largo de su carrera, Basáñez ha colaborado con figuras como Paola Núñez, Margarita Gralia y Angélica Aragón. Su imagen de galán evoluciona con los años, manteniéndose vigente en televisión y redes sociales.

Además de su faceta artística, durante la pandemia emprende un negocio de comida en San Miguel de Allende, y al paso del tiempo consolidó su propia marca de ‘caldos de hueso de res’.

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