Pensión Bienestar 2026: cuándo será el próximo periodo de registros

El siguiente sistema de registros podría implementarse hasta mediados de 2026 si no hay llamado en abril, por lo que las autoridades exhortan a revisar con frecuencia los medios oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae México)

El programa Pensión Bienestar 2026 es uno de los apoyos sociales más esperados por adultos mayores y mujeres en México. Con pagos bimestrales y una cobertura nacional, el interés por conocer cuándo abrirán los registros se mantiene alto entre quienes buscan seguridad económica en su retiro.

Actualmente, el programa beneficia a millones y su impacto se ve reflejado en la calidad de vida de las familias mexicanas. Por ello, la Secretaría del Bienestar actualiza de forma periódica el calendario y requisitos para quienes desean incorporarse al padrón.

La Pensión Bienestar actualmente apoya a más de 13 millones de beneficiarios, y para 2026 se proyecta superar los 14 millones de personas. (X@bienestarmx)

A continuación, te presentamos la información más reciente sobre el próximo periodo de registros, los documentos necesarios y recomendaciones clave para solicitantes.

¿Cuándo podría ser el próximo registro para la Pensión Bienestar 2026?

La fecha del siguiente registro genera dudas y expectativas entre quienes cumplen los requisitos de edad. Es importante estar pendiente para no perder la oportunidad de inscribirse y recibir el apoyo.

Hasta ahora, no hay una fecha confirmada para el próximo registro general de la Pensión Bienestar para adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años .

Si no se abre convocatoria durante los últimos días de abril, el próximo registro podría realizarse hasta junio de 2026, debido a que mayo está destinado al siguiente periodo de pagos.

La Pensión Bienestar actualmente apoya a más de 13 millones de beneficiarios, y para 2026 se proyecta superar los 14 millones de personas. (Secretaria del Biesnetar)

En este sentido, lo más recomendable es esperar el anuncio oficial emitido por la Secretaría del Bienestar y la titular Ariadna Montiel Reyes, lo cual evita la incertidumbre y garantiza una atención adecuada.

¿Quiénes pueden registrarse y qué documentos se necesitan?

Antes de acudir al módulo, conviene conocer si cumples el perfil y tener lista la documentación obligatoria. Esto agiliza el trámite y reduce errores en la inscripción.

Adultos mayores de 65 años pueden solicitar la Pensión Bienestar.

Mujeres de 60 a 64 años pueden integrarse al programa Mujeres Bienestar.

También es necesario preparar los siguientes documentos para el registro:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula, Inapam, etc.)

CURP reciente

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

Adultos mayores de 65 años pueden acceder a la Pensión Bienestar, mientras que mujeres de 60 a 64 años ingresan al programa Mujeres Bienestar. (Pensiones del Bienestar)

Llevar los papeles correctos y acudir en el periodo indicado facilita la integración al padrón y el acceso al apoyo bimestral.

Impacto y recomendaciones para solicitantes

La Pensión Bienestar es más que un apoyo económico: representa un avance en protección social y reducción de desigualdad para las personas mayores y mujeres en México.

El programa ya beneficia a más de 13 millones de personas y para 2026 se prevé superar los 14 millones .

Los montos son de 6 mil 400 pesos bimestrales para adultos mayores y 3 mil 100 pesos para mujeres de 60 a 64 años.

Los pagos se reparten de manera escalonada según la letra inicial del apellido y CURP.

Mujeres que cumplen 65 años y ya reciben el apoyo pasan automáticamente al programa de adultos mayores.

Los pagos de la Pensión Bienestar se entregan de forma escalonada, determinados por la letra inicial del apellido y el CURP del beneficiario. (Secretaría del Bienestar)

Preparar los documentos y consultar los canales oficiales es la mejor manera de asegurar tu ingreso cuando se abra el próximo periodo de registros.