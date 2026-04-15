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Pensión Bienestar 2026: cuándo será el próximo periodo de registros

La inscripción al programa y los pagos de 6 mil 400 y 3 mil 100 pesos depende del calendario oficial actualizado que publica la Secretaría del Bienestar

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El siguiente sistema de registros podría implementarse hasta mediados de 2026 si no hay llamado en abril, por lo que las autoridades exhortan a revisar con frecuencia los medios oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae México)
El siguiente sistema de registros podría implementarse hasta mediados de 2026 si no hay llamado en abril, por lo que las autoridades exhortan a revisar con frecuencia los medios oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae México)

El programa Pensión Bienestar 2026 es uno de los apoyos sociales más esperados por adultos mayores y mujeres en México. Con pagos bimestrales y una cobertura nacional, el interés por conocer cuándo abrirán los registros se mantiene alto entre quienes buscan seguridad económica en su retiro.

Actualmente, el programa beneficia a millones y su impacto se ve reflejado en la calidad de vida de las familias mexicanas. Por ello, la Secretaría del Bienestar actualiza de forma periódica el calendario y requisitos para quienes desean incorporarse al padrón.

La Pensión del Bienestar continúa distribuyendo los pagos de noviembre (X@bienestarmx)
La Pensión Bienestar actualmente apoya a más de 13 millones de beneficiarios, y para 2026 se proyecta superar los 14 millones de personas. (X@bienestarmx)

A continuación, te presentamos la información más reciente sobre el próximo periodo de registros, los documentos necesarios y recomendaciones clave para solicitantes.

¿Cuándo podría ser el próximo registro para la Pensión Bienestar 2026?

La fecha del siguiente registro genera dudas y expectativas entre quienes cumplen los requisitos de edad. Es importante estar pendiente para no perder la oportunidad de inscribirse y recibir el apoyo.

  • Hasta ahora, no hay una fecha confirmada para el próximo registro general de la Pensión Bienestar para adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años.
  • Si no se abre convocatoria durante los últimos días de abril, el próximo registro podría realizarse hasta junio de 2026, debido a que mayo está destinado al siguiente periodo de pagos.
La Pensión Bienestar actualmente apoya a más de 13 millones de beneficiarios, y para 2026 se proyecta superar los 14 millones de personas. (Secretaria del Biesnetar)
La Pensión Bienestar actualmente apoya a más de 13 millones de beneficiarios, y para 2026 se proyecta superar los 14 millones de personas. (Secretaria del Biesnetar)

En este sentido, lo más recomendable es esperar el anuncio oficial emitido por la Secretaría del Bienestar y la titular Ariadna Montiel Reyes, lo cual evita la incertidumbre y garantiza una atención adecuada.

¿Quiénes pueden registrarse y qué documentos se necesitan?

Antes de acudir al módulo, conviene conocer si cumples el perfil y tener lista la documentación obligatoria. Esto agiliza el trámite y reduce errores en la inscripción.

  • Adultos mayores de 65 años pueden solicitar la Pensión Bienestar.
  • Mujeres de 60 a 64 años pueden integrarse al programa Mujeres Bienestar.

También es necesario preparar los siguientes documentos para el registro:

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula, Inapam, etc.)
  • CURP reciente
  • Acta de nacimiento legible
  • Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)
  • Teléfono de contacto (celular y de casa)
Adultos mayores de 65 años pueden acceder a la Pensión Bienestar, mientras que mujeres de 60 a 64 años ingresan al programa Mujeres Bienestar. (Pensiones del Bienestar)
Adultos mayores de 65 años pueden acceder a la Pensión Bienestar, mientras que mujeres de 60 a 64 años ingresan al programa Mujeres Bienestar. (Pensiones del Bienestar)

Llevar los papeles correctos y acudir en el periodo indicado facilita la integración al padrón y el acceso al apoyo bimestral.

Impacto y recomendaciones para solicitantes

La Pensión Bienestar es más que un apoyo económico: representa un avance en protección social y reducción de desigualdad para las personas mayores y mujeres en México.

  • El programa ya beneficia a más de 13 millones de personas y para 2026 se prevé superar los 14 millones.
  • Los montos son de 6 mil 400 pesos bimestrales para adultos mayores y 3 mil 100 pesos para mujeres de 60 a 64 años.
  • Los pagos se reparten de manera escalonada según la letra inicial del apellido y CURP.
  • Mujeres que cumplen 65 años y ya reciben el apoyo pasan automáticamente al programa de adultos mayores.
Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar terminarán el próximo 27 de noviembre (Secretaría del Bienestar)
Los pagos de la Pensión Bienestar se entregan de forma escalonada, determinados por la letra inicial del apellido y el CURP del beneficiario. (Secretaría del Bienestar)

Preparar los documentos y consultar los canales oficiales es la mejor manera de asegurar tu ingreso cuando se abra el próximo periodo de registros.

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