Pensión Bienestar 2026: cuándo será el próximo periodo de registros

El programa Pensión Bienestar 2026 es uno de los apoyos sociales más esperados por adultos mayores y mujeres en México. Con pagos bimestrales y una cobertura nacional, el interés por conocer cuándo abrirán los registros se mantiene alto entre quienes buscan seguridad económica en su retiro.
Actualmente, el programa beneficia a millones y su impacto se ve reflejado en la calidad de vida de las familias mexicanas. Por ello, la Secretaría del Bienestar actualiza de forma periódica el calendario y requisitos para quienes desean incorporarse al padrón.
A continuación, te presentamos la información más reciente sobre el próximo periodo de registros, los documentos necesarios y recomendaciones clave para solicitantes.
¿Cuándo podría ser el próximo registro para la Pensión Bienestar 2026?
La fecha del siguiente registro genera dudas y expectativas entre quienes cumplen los requisitos de edad. Es importante estar pendiente para no perder la oportunidad de inscribirse y recibir el apoyo.
- Hasta ahora, no hay una fecha confirmada para el próximo registro general de la Pensión Bienestar para adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años.
- Si no se abre convocatoria durante los últimos días de abril, el próximo registro podría realizarse hasta junio de 2026, debido a que mayo está destinado al siguiente periodo de pagos.
En este sentido, lo más recomendable es esperar el anuncio oficial emitido por la Secretaría del Bienestar y la titular Ariadna Montiel Reyes, lo cual evita la incertidumbre y garantiza una atención adecuada.
¿Quiénes pueden registrarse y qué documentos se necesitan?
Antes de acudir al módulo, conviene conocer si cumples el perfil y tener lista la documentación obligatoria. Esto agiliza el trámite y reduce errores en la inscripción.
- Adultos mayores de 65 años pueden solicitar la Pensión Bienestar.
- Mujeres de 60 a 64 años pueden integrarse al programa Mujeres Bienestar.
También es necesario preparar los siguientes documentos para el registro:
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula, Inapam, etc.)
- CURP reciente
- Acta de nacimiento legible
- Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)
- Teléfono de contacto (celular y de casa)
Llevar los papeles correctos y acudir en el periodo indicado facilita la integración al padrón y el acceso al apoyo bimestral.
Impacto y recomendaciones para solicitantes
La Pensión Bienestar es más que un apoyo económico: representa un avance en protección social y reducción de desigualdad para las personas mayores y mujeres en México.
- El programa ya beneficia a más de 13 millones de personas y para 2026 se prevé superar los 14 millones.
- Los montos son de 6 mil 400 pesos bimestrales para adultos mayores y 3 mil 100 pesos para mujeres de 60 a 64 años.
- Los pagos se reparten de manera escalonada según la letra inicial del apellido y CURP.
- Mujeres que cumplen 65 años y ya reciben el apoyo pasan automáticamente al programa de adultos mayores.
Preparar los documentos y consultar los canales oficiales es la mejor manera de asegurar tu ingreso cuando se abra el próximo periodo de registros.