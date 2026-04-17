Así es el capítulo de La Rosa de Guadalupe inspirado en la reventa de boletos de BTS

Imagen Ilustrativa (Gemini)

Las irregularidades señaladas por fans durante la venta de boletos para BTS en México causaron que Profeco hiciera un llamado a que Ticketmaster tenga nuevos lineamientos; sin embargo, también inspiró un capítulo de La Rosa de Guadalupe.

En el episodio de la serie unitaria es sobre adolescentes de secundaria que buscan conseguir boletos para JYMY, un cantante surcoreano.

Fiel a su estilo, el programa de Televisa usó detalles y datos similares a los de la vida real, usando el nombre de otra boletera que suena casi igual a Ticketmaster.

El capítulo muestra la angustia de adolescentes por la banda coreana (Captura de pantalla)

El título del capítulo es Subasta de una ilusión y puede verse en Youtube, aunque muchas ARMY detectaron que se trataba de una referencia a BTS y subieron fragmentos en redes sociales.

En el programa se muestra la frustración por no conseguir boleto y la situación de revendedores, quienes inflaron los precios.

Nuevos lineamientos de Profeco para Ticketmaster

Tras lo ocurrido con BTS, la venta de entradas para conciertos en México cambiará, pues las boleteras deberán informar los siguientes aspectos de forma clara y con al menos 24 horas de anticipación:

Lugar, fecha, horarios y artistas , de acuerdo con el tipo de concierto masivo.

Mapa o plano del evento, con las secciones que lo integran y el número de asientos disponibles.

Precio total a pagar por sección, el cual no podrá incrementarse al momento de la compra.

En caso de cancelación del concierto, las vías y mecanismos de devolución de la cantidad pagada.

Menos de un mes separa a la Ciudad de México del regreso de BTS a los escenarios nacionales, en el marco de su gira mundial “ARIRANG”. El grupo surcoreano, que retomó actividades tras completar su servicio militar obligatorio, ha generado una fuerte expectativa entre sus seguidores locales, conocidos como ARMY.

Las fechas confirmadas para los conciertos en el país son el 7, 9 y 10 de mayo. El espectáculo ofrecerá un formato 360 grados, lo que permitirá que el público disfrute de una experiencia envolvente y participe desde todos los ángulos. En la reciente apertura de la gira en el Goyang Stadium de Corea del Sur, se agotaron todas las localidades, anticipando un escenario similar en México.

Escenario 360 grados y apuesta visual

El escenario 360 para ver al grupo de idols llegará a México en mayo (X/@IMGOLDENCARD)

El montaje escénico incluye una plataforma giratoria y un escenario de baja altura, diseñado para ofrecer máxima visibilidad en todas las zonas del recinto, incluidas las gradas. Además, se instalarán grandes paneles de pantalla en las cuatro pasarelas, lo que brindará una vista privilegiada a los asistentes y potenciará el aspecto visual del show.

Jimin destacó que, a diferencia de giras anteriores, esta vez han priorizado la producción visual sobre la coreografía. “Buscamos que el espectáculo impacte a nivel escénico y visual”, afirmó. Por su parte, Jung Kook subrayó que el formato 360 representa un reto creativo y logístico, pero ofrece una experiencia especial, ya que “el público rodea a la banda y participa desde todos los ángulos”.

La gira mundial ARIRANG comprende más de 85 conciertos en 34 ciudades de 23 países, consolidando el regreso de BTS como uno de los eventos musicales más esperados del año.