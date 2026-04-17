Por qué Hong Kong y la India son un puntos estratégicos para el CJNG, según un análisis del ITAM

Nuevas rutas, alianzas y guerras del Cártel Jalisco Nueva Generación (Foto: Jovany Pérez Silva/Infobae México)

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una estructura criminal que cuenta con diversos nexos en diversos puntos del planeta. Información del investigador Víctor Sánchez señala que el grupo opera en al menos 61 países, entre ellos nueve de Asia.

Por su parte, un artículo de Tonatiuh Fierro (Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Relaciones Internacionales,) en la revista Foreign Affairs del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) retoma la descripción del CJNG como una estructura con alcances internacionales para analizar el papel del grupo criminal en Asia.

El CJNG en Asia

El análisis de Fierro, quien también es investigador visitante del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano” (IIEPA-IMA) de la Universidad Autónoma de Guerrero, destaca el valor de Hong Kong como un lugar relevante donde entran sustancias al este de Asia, de manera específica identifica el trasiego de cocaína.

Mientras que en junio de 2024 fue informado el aseguramiento de un cargamento de metanfetamina líquida que estaba oculta en envases plásticos de salsa picante y que saló desde México.

Las autoridades de Hong Kong mostraron una comparación entre las botellas con salsa auténtica (izq.) y las botellas con metanfetamina (der.). (Hong Kong Customs)

“Hong Kong se ha convertido en un punto de interconexión estratégico para el trasiego mundial de drogas sintéticas”, añade el reporte.

Para continuar con los antecedentes, en enero pasado fue asegurado un kilo de fentanilo en un paquete declarado como cosméticos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y que venía de Hong Kong.

Sin embargo, el análisis también destaca el papel del Cártel de Sinaloa (grupo rival del CJNG) en Asia.

“El CJNG no se ha quedado atrás en esta competencia por ingresar al mercado hongkonés; sin embargo, su estrategia ha sido más disruptiva”, comparte Fierro, quien argumenta el incremento de incautaciones de drogas provenientes de México.

El trabajo de Fierro también menciona el caso de Zhenli Ye Gon, acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero, actualmente preso en el penal del Altiplano.

(Infobae)

CJNG imita a al Cártel de Sinaloa en la India

Ante esta situación, emerge la India como una región relevante para los dos grupos criminales mexicanos con mayor presencia en México.

“Mientras el cártel de Sinaloa está centrado en la elaboración de fentanilo ilegal en la India, el CJNG está involucrado en la fabricación de metanfetamina”, continúa el análisis del especialista.

Fierro, apoyando su argumentación en declaraciones del profesor Girisanker S.B., señala que el grupo antes liderado por Nemesio Oseguera Cervantes imita la estrategia de sus rivales debido a que ambos compiten por redes criminales en la India.

Cabe recordar que en febrero de 2024, fue desarticulado un laboratorio relacionado a un cártel internacional de sustancias ilícitas en la India, en dicha ocasión fueron detenidas nueve personas, entre ellas tres de origen mexicano, así como el hallazgo de 15 kilogramos de metanfetamina.