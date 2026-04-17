México

Por qué Hong Kong y la India son un puntos estratégicos para el CJNG, según un análisis del ITAM

Un artículo de Tonatiuh Fierro profundiza sobre las redes que han generado tanto el CJNG como el Cártel de Sinaloa en Asia

Guardar
Nuevas rutas, alianzas y guerras del Cártel Jalisco Nueva Generación (Foto: Jovany Pérez Silva/Infobae México)
Nuevas rutas, alianzas y guerras del Cártel Jalisco Nueva Generación (Foto: Jovany Pérez Silva/Infobae México)

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una estructura criminal que cuenta con diversos nexos en diversos puntos del planeta. Información del investigador Víctor Sánchez señala que el grupo opera en al menos 61 países, entre ellos nueve de Asia.

Por su parte, un artículo de Tonatiuh Fierro (Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Relaciones Internacionales,) en la revista Foreign Affairs del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) retoma la descripción del CJNG como una estructura con alcances internacionales para analizar el papel del grupo criminal en Asia.

El CJNG en Asia

El análisis de Fierro, quien también es investigador visitante del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano” (IIEPA-IMA) de la Universidad Autónoma de Guerrero, destaca el valor de Hong Kong como un lugar relevante donde entran sustancias al este de Asia, de manera específica identifica el trasiego de cocaína.

Mientras que en junio de 2024 fue informado el aseguramiento de un cargamento de metanfetamina líquida que estaba oculta en envases plásticos de salsa picante y que saló desde México.

Las autoridades de Hong Kong mostraron una comparación entre las botellas con salsa auténtica (izq.) y las botellas con metanfetamina (der.). (Hong Kong Customs)
Las autoridades de Hong Kong mostraron una comparación entre las botellas con salsa auténtica (izq.) y las botellas con metanfetamina (der.). (Hong Kong Customs)

“Hong Kong se ha convertido en un punto de interconexión estratégico para el trasiego mundial de drogas sintéticas”, añade el reporte.

Para continuar con los antecedentes, en enero pasado fue asegurado un kilo de fentanilo en un paquete declarado como cosméticos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y que venía de Hong Kong.

Sin embargo, el análisis también destaca el papel del Cártel de Sinaloa (grupo rival del CJNG) en Asia.

“El CJNG no se ha quedado atrás en esta competencia por ingresar al mercado hongkonés; sin embargo, su estrategia ha sido más disruptiva”, comparte Fierro, quien argumenta el incremento de incautaciones de drogas provenientes de México.

El trabajo de Fierro también menciona el caso de Zhenli Ye Gon, acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero, actualmente preso en el penal del Altiplano.

(Infobae)
(Infobae)

CJNG imita a al Cártel de Sinaloa en la India

Ante esta situación, emerge la India como una región relevante para los dos grupos criminales mexicanos con mayor presencia en México.

“Mientras el cártel de Sinaloa está centrado en la elaboración de fentanilo ilegal en la India, el CJNG está involucrado en la fabricación de metanfetamina”, continúa el análisis del especialista.

Fierro, apoyando su argumentación en declaraciones del profesor Girisanker S.B., señala que el grupo antes liderado por Nemesio Oseguera Cervantes imita la estrategia de sus rivales debido a que ambos compiten por redes criminales en la India.

Cabe recordar que en febrero de 2024, fue desarticulado un laboratorio relacionado a un cártel internacional de sustancias ilícitas en la India, en dicha ocasión fueron detenidas nueve personas, entre ellas tres de origen mexicano, así como el hallazgo de 15 kilogramos de metanfetamina.

Temas Relacionados

CJNGAsiaCártel de SinaloaHong KongIndiaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Detienen a director de Pueblos Originarios en Cuajimalpa, especulan su destitución

Al momento, la alcaldía no ha informado oficialmente sobre la posición de Grajales Flota

Detienen a director de Pueblos Originarios en Cuajimalpa, especulan su destitución

Sofía Rivera Torres conmueve con video de su hijo Ferrán tras la celebración de su primer año

La conductora agradece el primer año de su hijo Ferrán con imágenes íntimas y su testimonio sobre el impacto de la maternidad en su día a día

Sofía Rivera Torres conmueve con video de su hijo Ferrán tras la celebración de su primer año

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 16 de abril: autoridades alertan posibles lluvias con descargas eléctricas en Oaxaca, Chiapas y Veracruz

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este jueves

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 16 de abril: autoridades alertan posibles lluvias con descargas eléctricas en Oaxaca, Chiapas y Veracruz

No te pierdas la oportunidad de ver ‘Soy Frankelda’ gratis en la CDMX

Disfruta la primera película mexicana en stop-motion, ‘Soy Frankelda’, en una función especial y sin costo

No te pierdas la oportunidad de ver ‘Soy Frankelda’ gratis en la CDMX

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

El sorteo de Tris se hace cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así fue localizado un plantío de amapola en Cotzinga, Puebla

Así fue localizado un plantío de amapola en Cotzinga, Puebla

Desarticulan banda dedicada al robo de farmacias en Irapuato, Guanajuato

Detienen a mexicano y a estadounidenses en la frontera con más de 3 millones de pesos en droga

Caen nueve presuntos miembros del CJNG en San Luis Potosí

Detienen a dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa tras ataque a balazos en bar “La Perla” de Tapachula

ENTRETENIMIENTO

Sofía Rivera Torres conmueve con video de su hijo Ferrán tras la celebración de su primer año

Sofía Rivera Torres conmueve con video de su hijo Ferrán tras la celebración de su primer año

No te pierdas la oportunidad de ver ‘Soy Frankelda’ gratis en la CDMX

ENHYPEN en México: estos son los precios oficiales para su concierto en la Arena CDMX

Elsa Cárdenas, actriz del Cine de Oro mexicano que tuvo romance con Elvis Presley, pide trabajo a sus 91 años

Lucero dedica emotivas palabras a Mijares: “Estoy muy orgullosa del artista, del hombre y del papá que eres”

DEPORTES

Obed Vargas: el único futbolista mexicano que aún podría levantar un título en Europa

Obed Vargas: el único futbolista mexicano que aún podría levantar un título en Europa

Juego de Leyendas México vs Brasil: así será el operativo de seguridad y movilidad en el Estadio Azteca

José Ramón Fernández, creador de “Los Protagonistas”, asegura que su legado ya no existe

Así se ven los avances del Metro y Cetram Universidad a menos de dos meses del Mundial 2026

Selección de Japón suma un nuevo entrenador previo al Mundial 2026