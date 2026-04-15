Ejército detiene a dos con 25 millones de pesos sin acreditar en Ahome, municipio en disputa entre Los Chapitos y Mayos

Dos hombres, uno de CDMX y otro de Edomex fueron detenidos con el dinero sin poder acreditar su procedencia legal Foto: Ejército Mexicano

Dos hombres, uno de la Ciudad de México y otros Estado de México fueron asegurados por elementos del Ejército Mexicano tras localizarles 25 millones de pesos en efectivo en un punto de revisión militar en El Desengaño, municipio de Ahome, durante una inspección este martes 14 de abril de 2026.

La procedencia del dinero no fue acreditada en el sitio; el caso derivó en una investigación federal para identificar el origen y destino de los fondos y descartar vínculos con delitos como el tráfico de recursos.

Los ocupantes del Nissan Sentra viajaban con 25 millones de pesos sin comprobante de origen

Durante el operativo, soldados interceptaron un Nissan Sentra gris donde viajaban Ismael, de 46 años, y Samuel, de 44 años. La inspección se realizó en la carretera internacional México 15, al norte de Sinaloa, justo en los límites con Sonora.

Los detenidos no pudieron acreditar la procedencia legal de la gran cantidad de dinero Foto: Ejército Mexicano

En el compartimento del vehículo localizaron seis bolsas de plástico transparentes con billetes de 500 y 200 pesos, ocultas dentro de una maleta azul. Los ocupantes dijeron trasladar el dinero de Ciudad de México hacia Hermosillo, pero no presentaron documentos que acreditaran de manera legal el origen o destino de los fondos.

Al preguntarles sobre el motivo del traslado, ambos manifestaron trabajar para una empresa de seguridad privada y traslado de valores supuestamente establecida en la capital del país y con presencia en varias ciudades del centro. Autoridades militares señalaron que ni la forma de traslado ni el tipo de vehículo coincidían con procedimientos autorizados para el movimiento de sumas millonarias bajo resguardo.

El hallazgo se realizó como parte de los patrullajes y revisiones que implementa de forma cotidiana el Ejército Mexicano en la carretera México 15 para inhibir delitos como lavado de dinero y tráfico de recursos ilícitos.

El operativo: decomiso, detención y puesta a disposición ante autoridad federal

Tras la localización del dinero en efectivo, los militares procedieron con la detención de Ismael y Samuel dentro del punto de control de El Desengaño. El siguiente paso fue asegurar el vehículo y el total del dinero encontrado.

La transferencia de los bienes y de los detenidos se realizó bajo resguardo militar. Todo fue presentado en la subsede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Los Mochis, Sinaloa. Personal del Ministerio Público Federal recibió el efectivo, el coche y el expediente de detención para continuar con la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

El dinero apareció fragmentado en seis bolsas, lo que permitió su conteo inmediato durante la custodia. Autoridades federales abrirán líneas de investigación para determinar si los fondos pueden relacionarse con actividades ilícitas, como delitos financieros, blanqueo de capitales o asociaciones delictuosas.

Investigación federal: análisis del origen y entorno de los recursos asegurados

La autoridad federal quedó a cargo de la investigación para esclarecer la legalidad de los 25 millones de pesos incautados. Se revisará a detalle la documentación aportada por los detenidos y se buscará identificar si existe alguna anomalía relacionada con normas de prevención de lavado de dinero o si, en su caso, la empresa mencionada está autorizada para operar traslados de valores bajo parámetros oficiales.

Las indagatorias abarcan la revisión de los antecedentes laborales de los detenidos, la relación comercial con la empresa referida y el posible vínculo entre el dinero y alguna operación irregular. El Ministerio Público definirá si los detenidos permanecerán bajo cargos o si logran acreditar la legalidad del recurso trasladado.

Hasta el momento, la autoridad militar y las instancias investigadoras no han revelado información adicional sobre el desarrollo de la investigación ni acerca de otros posibles involucrados. Los nombres completos, razones sociales y el avance procesal permanecen reservados mientras se sustancia la averiguación inicial.

El punto de inspección de El Desengaño es clave en los operativos contra el tráfico de recursos

El sitio donde se realizó la detención, conocido como El Desengaño, es uno de los puntos de revisión más activos en el tramo norte de Sinaloa. Con frecuencia, autoridades estatales y federales destinan al personal militar a esta zona estratégica para bloquear flujos irregulares de dinero en efectivo, armas, drogas o mercancía ilegal hacia y desde la frontera con Sonora.

Las acciones en El Desengaño forman parte de un esfuerzo mayor para contener las operaciones del narcotráfico y otros delitos federales en la región noroeste del país. El despliegue militar permite poner a disposición de instancias federales los hallazgos para elevar la eficacia en el combate al lavado de dinero y la transferencia ilícita de valores.

Qué narcos operan en Ahome

En el municipio de Ahome, Sinaloa, la presencia delictiva está marcada principalmente por la operación de facciones del Cártel de Sinaloa, aunque antes de su fractura por la detención de Ovidio Guzmán e Ismael El Mayo Zamabada, la zona también ha sido históricamente disputada por la organización de los Beltrán Leyva.

Aquí los detalles clave sobre la situación delictiva en Ahome y el norte de Sinaloa:

Cártel de Sinaloa (Facciones): El Cártel de Sinaloa mantiene una fuerte presencia, aunque actualmente fracturado en facciones en guerra, destacando “Los Chapitos” (hijos de Joaquín Guzmán) y la facción de Ismael “El Mayo” Zambada (liderada por “El Mayo Flaco”), quienes se disputan el control territorial en el estado.

Los Mazatlecos / Beltrán Leyva: Esta organización opera en la zona norte de Sinaloa (Ahome, Guasave) y está vinculada a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”. Aunque tradicionalmente contrarios al Cártel de Sinaloa, mantienen una dinámica compleja en la región.

En resumen:

El Ejército Mexicano aseguró 25 millones de pesos a dos hombres que viajaban de Ciudad de México a Hermosillo y no acreditaron el origen del dinero.

El decomiso ocurrió en el punto de revisión de El Desengaño , en la carretera internacional México 15, en el municipio de Ahome, Sinaloa .

La investigación federal sigue para determinar si los fondos están relacionados con delitos financieros o lavado de dinero y definir la situación jurídica de los detenidos.