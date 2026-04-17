México

Así fue localizado un plantío de amapola en Cotzinga, Puebla

Autoridades reportaron que en el sitio había cerca de 200 plantas

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El sitio fue encontrado por elementos municipales y estatales. Crédito: SSP Puebla
El sitio fue encontrado por elementos municipales y estatales. Crédito: SSP Puebla

En la comunidad de Cotzinga, municipio de Zoquitlán, elementos de la Policía Estatal y la Policía Municipal aseguraron un terreno donde se cultivaban plantas de amapola.

La intervención se realizó tras recibir una denuncia anónima, lo que permitió a las autoridades identificar el sembradío en una zona agrícola de la región, según un informe oficial emitido por la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla.

En el operativo se realizó el seguramiento de aproximadamente 200 plantas de amapola de distintos tamaños.

Las autoridades precisaron que las plantas estaban ocultas entre un cultivo de habas, lo que dificultaba su detección a simple vista.

Las autoridades informaron que una vez localizado el sembradío, el terreno fue asegurado conforme a los protocolos y se notificó a la Fiscalía General de la República para el inicio de las diligencias correspondientes.

La denuncia anónima fue clave para la ubicación del plantío

La SSP del estado destacó que la localización del cultivo ilícito fue posible gracias a la participación ciudadana, que reportó el hecho de manera anónima.

Plantas de amapola encontrada en el terrero. Crédito: SSP Puebla
Plantas de amapola encontrada en el terrero. Crédito: SSP Puebla

El hallazgo se registró durante un recorrido de supervisión y vigilancia en la zona.

Las autoridades reiteraron la importancia de que la población denuncie cualquier actividad ilícita a la línea 089, que opera bajo anonimato y permite focalizar acciones operativas en distintas regiones.

Compromiso de las autoridades para combatir cultivos ilícitos

Tras los hechos, el Gobierno del Estado de Puebla reafirmó su compromiso de actuar con firmeza para inhibir la producción y distribución de sustancias ilícitas.

La Secretaría de Seguridad Pública subrayó que este tipo de operativos contribuyen a la prevención de delitos y fortalecen la estrategia de seguridad en comunidades rurales.

Unidad oficial en el camino donde fue localizado en sembradío. Crédito SSP Puebla
Unidad oficial en el camino donde fue localizado en sembradío. Crédito SSP Puebla

La coordinación con la Fiscalía General de la República aseguraría que los hallazgos se integren a investigaciones federales, con el objetivo de sancionar a los responsables conforme a la ley.

Para qué es usada la planta de amapola

La planta de amapola, especialmente la variedad conocida como Papaver somniferum, es utilizada principalmente para la extracción de opio. De esta sustancia se derivan alcaloides como la morfina y la codeína, que se emplean en la industria farmacéutica para la elaboración de analgésicos y medicamentos controlados.

Sin embargo, también es la base para la producción ilegal de heroína, una droga con alto potencial adictivo y de tráfico prohibido en México.

Opio crudo de una cabeza de amapola en manos de un agricultor en las afueras de Jalalabad
Así se realiza la recolección de los extractos de la amapola. REUTERS/Parwiz Parwiz

En contextos agrícolas, algunos cultivos de amapola se destinan exclusivamente a fines ilícitos, debido a la demanda del mercado de drogas.

El cultivo, transporte y comercialización de estas plantas fuera del marco legal está penado en el país, y su presencia suele estar asociada a la operación de grupos delictivos que buscan obtener ganancias mediante la venta de sustancias derivadas del opio.

Las autoridades consideran la erradicación de cultivos de amapola como una estrategia central para combatir la producción y distribución de drogas ilegales.

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