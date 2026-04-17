Productor de Supernova revela las condiciones para la pelea entre David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco

Uno de los enfrentamientos más esperados en el ámbito público en México podría darse si ambos personajes llegan a un acuerdo. (Especial)

Luego del auge de las peleas de box entre influencers y famosos, el productor del Supernova reveló el estado actual de las negociaciones y las condiciones fundamentales para que se concrete la posible pelea entre Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson, un enfrentamiento que ha encendido el interés en el mundo deportivo y mediático de México.

El organizador de Supernova confirmó que ha establecido contacto con Cuauhtémoc Blanco para explorar su participación en un combate de exhibición. Según sus declaraciones en entrevista para Récord, la pelea aún no está confirmada, pero considera viable que el exfutbolista participe si se cumplen ciertos requisitos.

El productor subrayó que, hasta el momento, no ha habido un acercamiento formal con David Faitelson, aunque estaría dispuesto a avanzar si el periodista asume el compromiso de prepararse de forma profesional. El interés crece alrededor de esta posible contienda, dada la rivalidad y el pasado polémico entre ambos personajes.

¿Faitelson y Cuauhtémoc Blanco se enfrentarán en una pelea de boxeo?

El evento que creó Poncho de Nigris reunió a varios personajes de la farándula y redes en México y ahora busca hacerlo en el ámbito deportivo. (Gemini)

El productor Miguel Ángel Fox explicó a Récord que con el ex futbolista ya hubo una conversación inicial y ve factible que el actual funcionario público pueda ponerse en forma rápidamente gracias a su trayectoria como atleta. “A mí me encantaría y sí, ya tocamos base con él. Creo que él se podría poner en forma bastante rápido, porque ha sido atleta toda su vida”, aseguró el organizador, convencido de que el Cuauh podría sumarse a una futura edición.

Por el lado de Faitelson, el productor precisó que su participación depende de un compromiso total hacia la preparación y el entrenamiento específico. Señaló que no está dispuesto a montar un espectáculo con famosos si no cumplen con la disciplina propia del box: “Lo único a lo que no estoy dispuesto es a subir a dos personas a un ring sin preparación previa, porque se van a subir a hacer un ridículo”, afirmó.

Condiciones para la pelea entre Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson

Para que la pelea tome forma, el organizador establece una serie de condiciones esenciales:

Al menos cinco meses de entrenamiento riguroso

Atención estricta a la alimentación

Entrenamiento junto a boxeadores de clase mundial

El productor enfatizó que, si no se cumplen estos requisitos, el resultado no estará a la altura de las expectativas: “Puedes generar mucho hype de peleas, pero si no se meten en un rigor de cinco meses de entrenamiento, si no cuidan la alimentación y si no entrenan con boxeadores de clase mundial, el resultado no va a ser bueno.”

Faitelson fue abucheado por la afición en el Supernova Crédito: X/ @supernovaboxing

La seriedad de la preparación es indispensable para que ambos participantes suban al ring y el evento se realice de manera digna, afirmó el organizador.

Obstáculos y desacuerdos detrás del enfrentamiento

A pesar del entusiasmo por el combate, existen varios obstáculos. Mientras que Blanco parece más receptivo, en el caso de Faitelson existen dudas sobre su disposición, pues el productor insiste en que solamente aceptará si el periodista está realmente comprometido con la disciplina.

El productor reiteró su postura: “Si hay ganas de meterse en esa disciplina y hacer algo muy profesional y no una payasada, yo sí estaría dispuesto”. Las diferencias históricas entre ambos protagonistas —incluyendo un episodio donde Blanco golpeó a Faitelson durante su etapa como jugador— complican las negociaciones pero a la vez elevan el interés público.

El pasado polémico y los encuentros previos entre los dos personajes incrementan la expectación pero también hacen más difícil la consolidación del evento.