Cuándo ver en cines de México ‘The Doors’: la cinta sobre la banda de rock vuelve restaurada en 4K, 35 años después

La película The Doors regresa a los cines mexicanos en versión remasterizada 4K y con escenas inéditas, celebrando su 35 aniversario

El próximo 14 de mayo de 2026, la película The Doors regresará a los cines mexicanos en una versión remasterizada en 4K con metraje adicional, dentro del circuito +QUE CINE de Cinépolis.

Esta reedición coincide con el 35 aniversario del estreno original y ocurre un año después del fallecimiento de Val Kilmer, quien interpretó a Jim Morrison en el filme.

Esta nueva versión, programada para exhibirse en 63 ciudades de México, incorpora mejoras visuales y narrativas respecto a la original de 1991.

La preventa de boletos inicia el 16 de abril, ampliando así el acceso no solo a los admiradores de la banda, sino también a nuevas generaciones interesadas en la escena del rock de los años 60.

Doble emotividad: homenaje a The Doors y Val Kilmer

La cinta, dirigida por Oliver Stone, es reconocida como una de las representaciones cinematográficas más difundidas sobre la banda The Doors. La producción enfatiza tanto la trayectoria musical del grupo como la personalidad de su vocalista, Jim Morrison, interpretado por Val Kilmer.

"The Doors", película protagonizada por Val Kilmer, rindiendo homenaje a la icónica banda de rock de los 60 (Prime Video)

La actuación de Kilmer ha sido definida por su profundidad escénica y su capacidad para plasmar la faceta poética y personal de Morrison.

Uno de los elementos centrales para el público mexicano será el acceso renovado a la banda sonora. El largometraje incluye temas clásicos de The Doors, entre ellos “Light My Fire”, “Riders on the Storm” y “Break On Through”. Estas canciones contribuyen a sostener la vigencia del grupo como un referente cultural a más de tres décadas del filme original.

El reestreno en Cinépolis forma parte de la programación de +QUE CINE, que durante los últimos años ha promovido contenidos especiales como conciertos y documentales de valor histórico. La distribución del filme a 63 ciudades amplía su alcance para quienes buscan contenidos alternativos en pantalla grande.

Más allá del recorrido narrativo, el filme de Stone ofrece un acercamiento al contexto en que The Doors consolidó su presencia en la música internacional.

La banda sonora de The Doors, con clásicos como 'Light My Fire' y 'Riders on the Storm', reafirma su legado cultural en el reestreno de la película

La banda combinó poesía, elementos performáticos y una puesta en escena reconocida por su teatralidad. La película reconstruye ese fenómeno, mostrando el modo en que el grupo redefinió las relaciones entre música y espectáculo a finales de los años 60.

La llegada de esta versión restaurada en 4K, junto con material adicional, responde tanto a un ejercicio técnico como a una reinterpretación para públicos actuales.

El reestreno de The Doors destaca así por la combinación de aniversario, actualización técnica y contexto renovado por la ausencia de Val Kilmer, quien fue uno de los principales rostros de la música en el cine de los años 90.

Sobre The Doors de Oliver Stone

The Doors retrata la vida y carrera del grupo de rock estadounidense The Doors, con un enfoque especial en su vocalista, Jim Morrison. Val Kilmer interpreta a Morrison, mientras que Meg Ryan, Kyle MacLachlan y Kevin Dillon completan el elenco principal.

La cinta explora el ascenso meteórico de la banda en la escena musical de los años 60, así como la personalidad enigmática y autodestructiva de Morrison. Stone muestra los excesos, la experimentación con drogas y la actitud provocadora que caracterizan tanto a Morrison como al movimiento contracultural de la época.

La restauración y el material adicional de The Doors buscan conectar con públicos actuales y tributar el legado de Val Kilmer en el cine musical

A través de secuencias oníricas, conciertos y momentos íntimos, el director busca capturar el espíritu libertario y caótico del grupo, además de abordar temas como la fama, el arte y la muerte. El filme destaca por un tratamiento visual psicodélico y una banda sonora integrada por los éxitos de The Doors.

La visión de Stone ha sido polémica por su interpretación libre de algunos hechos y personajes, pero la película es reconocida como un retrato intenso y estilizado de una de las bandas más influyentes del rock.