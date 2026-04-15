Adiós al dolor de rodillas: el movimiento de un minuto que lubrica tus articulaciones

La evidencia científica respalda la efectividad de ejercicios isométricos y de movilidad suave para proteger y fortalecer las articulaciones de la rodilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alivio para quienes sufren de dolor de rodillas puede estar mucho más cerca de lo que imaginan: un movimiento suave, de apenas un minuto, puede ayudar a lubricar las articulaciones y devolver la movilidad cotidiana.

La clave no reside en rutinas extensas o agotadoras, sino en ejercicios sencillos que actúan como “aceite” natural para el cuerpo, mejorando la función de las rodillas sin forzarlas.

La evidencia científica respalda que los movimientos amables y constantes, como los ejercicios isométricos o de movilidad suave, estimulan el líquido sinovial.

Qué ejercicios hacer para movilidad de la rodilla

Flexión y extensión de rodilla

Realizar ejercicios sencillos y de bajo impacto preserva la función de las rodillas sin forzarlas ni provocar molestias adicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siéntate en una silla, espalda recta, pies apoyados en el suelo.

Eleva lentamente el pie de la pierna que vas a movilizar, extendiendo la rodilla hasta que la pierna quede recta.

Mantén 2-3 segundos y baja despacio a la posición inicial.

Haz 10 repeticiones por cada pierna.

Presión de rodilla sobre toalla

Siéntate con la pierna estirada y una toalla enrollada debajo de la rodilla.

Presiona suavemente la rodilla contra la toalla durante 5 segundos, luego relaja.

Haz 10 repeticiones por pierna.

Flexión de rodilla con apoyo

De pie, apoya el pie sobre una silla

flexiona la rodilla hasta donde no haya dolor

haz de 10 a 15 repeticiones por pierna

Elevaciones de pierna recta

Acostado boca arriba, una pierna flexionada y la otra estirada.

Eleva la pierna recta unos 30 cm y baja lentamente.

Haz 10-15 repeticiones por pierna.

Ejercicios recomendados para reducir el dolor en las articulaciones

Movimientos como la flexión y extensión de rodilla estimulan el líquido sinovial, esencial para reducir la fricción y la rigidez articular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según estudios publicados en Journal of Personalized Medicine y Harvard Health Publishing, los siguientes movimientos son aliados para quienes buscan alivio sin sobrecargar las rodillas:

Rutinas aeróbicas de bajo impacto: Caminar o nadar lubrica y fortalece las zonas afectadas, además de reducir la inflamación.

Ejercicios de fuerza muscular: Utilizar pesas ligeras o bandas elásticas desarrolla los músculos que protegen las articulaciones.

Prácticas de cuerpo y mente: El yoga y el taichí combinan estiramientos suaves con técnicas de relajación, lo que disminuye la rigidez y calma el ánimo.

Este fluido, esencial para las articulaciones, reduce la fricción y la rigidez, facilitando cada paso y cada movimiento diario.

Cuándo detener la actividad física y consultar a un especialista

El autocuidado es fundamental. Escuchar los avisos del cuerpo puede evitar complicaciones y retrocesos en la recuperación.

Prácticas como el yoga y el taichí combinan ejercicios suaves y técnicas de relajación, ayudando a disminuir la rigidez y favoreciendo el bienestar general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dolor agudo repentino: Si surge una punzada intensa durante el movimiento, es necesario parar y descansar.

Notoria inflamación: La hinchazón tras la rutina indica que la articulación ha recibido demasiada exigencia.

Molestias persistentes: Si el dolor no cede en un par de días, es momento de consultar a un profesional.

Mantener una rutina suave y adaptada, priorizando los movimientos que actúan como lubricantes para las articulaciones, es la mejor estrategia para quienes desean decir adiós al dolor de rodillas y recuperar la libertad de movimiento.