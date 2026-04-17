Cuándo regresará Heung-Min Son a México

Son Heung-min, capitán de Corea del Sur visitará Toluca. - Crédito: AP

Entre los encuentros pendientes de Son Heung-min en territorio mexicano durante la Copa del Mundo 2026 figura el duelo ante la selección dirigida por Javier Aguirre.

Mientras tanto, el futbolista surcoreano celebró el triunfo en su primer partido disputado en México, tras la reciente victoria obtenida con el LAFC sobre el Cruz Azul en el torneo de Concacaf Champions Cup.

El contragolpe liderado por Son Heung-min culminó en el penal que definió la eliminatoria y estableció el 1-4 global, resultado que acabó con las aspiraciones de Cruz Azul en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

Aunque la actuación del coreano fue discreta durante el partido de vuelta, su intervención fue decisiva para sentenciar la serie.

En el país donde afrontará un mínimo de dos partidos adicionales, ya que tras avanzar de ronda en dicho torneo, ya se conoce su siguiente rival, el Toluca, por lo que Son deberá regresar a tierras mexicanas.

Toluca vs LAFC: ¿cuándo regresa Son a México?

Tras imponerse 4-2 en el partido de ida en casa, Toluca cerró su clasificación a semifinales de la Concachampions 2026 al golear 3-0 como visitante a LA Galaxy, lo que arrojó un marcador global de 7-2.

De esta forma, el conjunto mexicano se aseguró un lugar en la siguiente ronda, donde se medirá con el LAFC de Heung-Min Son.

La serie semifinal de Toluca en la Concachampions comenzará como visitante y se resolverá en el Nemesio Diez durante la semana del 5 de mayo, cuando se disputarán los duelos de vuelta y Son pueda visitar Toluca.

Los partidos de ida están programados para la semana del 28 de abril, aunque resta definir el calendario exacto de cada encuentro, ya que aún no se da a conocer de forma oficial.

El único precedente institucional de Son Heung-min ante equipos de la Liga MX corresponde a la reciente serie frente a Cruz Azul, en la que logró un resultado favorable.

En contraste, los enfrentamientos del futbolista surcoreano frente al Tricolor presentan un saldo negativo, tras un total de siete compromisos ante selecciones o clubes mexicanos.

Son Heung-Min triunfó en Puebla ante Cruz Azul. REUTERS/Eloisa Sanchez

Dónder ver la semifinal de la Concacaf Champions Cup

La transmisión exclusiva de la Concachampions 2026 estará disponible mediante la plataforma digital FOX One, que mantiene los derechos completos del torneo internacional y será el único canal online para seguir la serie en directo por streaming para ver el regreso del goleador surcoreano.

Corea del Sur quedó asignada al Grupo A de la Copa del Mundo 2026, lo que implica que jugará sus tres compromisos de la fase inicial en Guadalajara y Monterrey.

El regreso del capitán surcoreano a territorio mexicano tendrá lugar con motivo de este certamen internacional.