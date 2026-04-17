Sofía Rivera Torres conmueve con video de su hijo Ferrán tras la celebración de su primer año

Sofía Rivera Torres celebra el primer año del pequeño y la transformación de su vida por la maternidad. (Instagram: @sofiariveratorres)

El video que Sofía Rivera Torres publicó este 14 de abril de 2026 para celebrar el primer año de su hijo Ferrán muestra cómo la maternidad ha transformado su vida y la dinámica familiar.

La conductora y actriz compartió imágenes inéditas en su cuenta de Instagram, donde compartió el crecimiento de su primogénito y narró cómo la llegada de su hijo cambió su perspectiva.

“14 de abril de 2025. El día que todo cambió. Feliz cumpleaños, Ferrán. Amorcito de mi vida, hace un año nacimos tú y esta versión de mí que existe porque existes tú”, dijo la conductora.

Sofía Rivera Torres compartió un conmovedor video el 14 de abril de 2026 para conmemorar el primer año de su hijo Ferrán, mostrando la profunda transformación de su maternidad y la dinámica familiar. (Instagram: @sofiariveratorres)

La exhabitante de La Casa de los Famosos México también destacó en su mensaje que la maternidad es una experiencia que se atraviesa y no se explica: “A la gente se le conoce, pero a los hijos se les descubre y descubrirte es la aventura más emocionante que jamás pude imaginar”.

Además, señaló que asumir el rol de madre implica nuevas responsabilidades: “Ahora soy yo la encargada de traer magia a tu vida y es un puesto que me tomo muy en serio”.

Rivera Torres habla de su familia ensamblada

El video no solo se centra en Ferrán, Sofía Rivera Torres aprovechó para incluir a Andrea, hija de Eduardo Videgaray, mostrando la relación cercana entre ambos hermanos:

“Otra persona nació ese día también, después de dieciocho años de ser hija única, tú convertiste a Andrea en hermana grande”.

Sofía Rivera Torres comparte un tierno momento con su hijo Ferrán, reflejando la transformación de su vida y la dinámica familiar al celebrar su primer año de vida. (Instagram: @sofiariveratorres)

La conductora pidió a su hijo ignorar el término “media hermana” y resalta el vínculo que los une: “Esta mujer es eternamente hermana tuya y ustedes son el mayor regalo y la mejor herencia que podría dejarles”.

En la misma publicación, subrayó que la familia que ha construido junto a Videgaray crece a partir de afectos y no de etiquetas, pues la Andrea al conocer a Ferrán fue de emoción y alegría: “Yo la vi temblar de emoción al conocerte, llorar de felicidad al cargarte”, afirmó

Rivera Torres enfrenta críticas durante su embarazo

A lo largo de su embarazo y maternidad, Sofía Rivera Torres fue objeto de controversias en redes sociales. Principalmente, recibió críticas relacionadas con su físico tras dar a luz.

La exposición pública de su proceso postparto generó comentarios sobre su aumento de peso, lo que llevó a Sofía Rivera Torres a pronunciarse abiertamente sobre el tema.

“Estoy súper hinchada todo el tiempo que yo decida dar lactancia”, declaró, y explicó que un problema hormonal dificultó regresar su peso previo al embarazo, pero priorizó la alimentación de su hijo:

“Obviamente prefiero estar como estaba antes, pero si la decisión es elegir entre eso o seguir alimentando a mi hijo, voy a elegir a mi hijo. Siempre”, explicó en redes.

Sofía Rivera Torres enfrentó críticas en redes sociales por su aspecto físico tras el embarazo y respondió priorizando la salud y alimentación de su hijo. (IG: sofiariveratorres)

La presentadora también enfrentó polémica por antiguas declaraciones sobre el físico de Lucerito Mijares, pues fue señalada tras bromear en televisión sobre la apariencia de la hija de Lucero y Mijares, lo que revivió críticas cuando fue blanco de comentarios por su cuerpo tras el embarazo.