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Día del Niño y la Niña: la CDMX prepara más de 50 actividades para celebrar a las infancias

Se contemplan conciertos, talleres, juegos, ciclos de cine y más, a las que podrán acceder de manera gratuita

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Un festival al aire libre donde niños bailan en un escenario, otros pintan máscaras y hacen manualidades, mientras una mujer lee cuentos en un parque
La Secretaría de Cultura de México celebrará el Día del Niño y la Niña con un vibrante festival cultural que incluye danza, talleres de arte y lectura de cuentos para fomentar las tradiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México se prepara para celebrar este 30 de abril con una programación nacional para las infancias con motivo del Día del Niño y la Niña, con decenas de actividades gratuitas en todo el país que buscan fortalecer el acceso a los derechos culturales y la presencia de las lenguas originarias.

La agenda contempla más de 50 piezas de arte infantil en la exposición “Este es mi México”, 16 funciones de cortometrajes en lenguas originarias, ocho entidades con talleres de juegos tradicionales, y decenas de actividades escénicas y musicales abiertas al público entre el 26 de abril y el 3 de mayo.

Varias actividades tendrán lugar en Yucatán, Campeche, Morelos, Edomex y la CDMX.

Oferta incluye conciertos, danza y exposiciones gratis en la capital

Gran parte de las actividades a realizar en CDMX se concentra en el Complejo Cultural Los Pinos, donde el Festival de los Monstruos del Bosque. Un festejo feroz, recibe a bebés, niñas y niños con narraciones orales, conciertos, talleres de teatro y danza, libros y exposiciones lúdicas sin costo.

Destaca el Concierto del Día del Niño y la Niña, programado para el sábado 26 de abril a las 14:00 h en la Cancha de Tenis. En este escenario, el Ensamble comunitario de percusiones Tlapatzilotzin de Tlaxcala y el Ensamble folclórico comunitario Zango - Zango de Iztapalapa interpretan temas de Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri”, Salomón Callejas, Nataniel González y Dámaso Pérez Prado. Ambos grupos integran a niños y niñas de los Semilleros Creativos.

31 minutos dará un show gratuito en el Zócalo de la CDMX (Gob CDMX)
31 minutos dará un show gratuito en el Zócalo de la CDMX (Gob CDMX)

Ese mismo fin de semana, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) organiza un Ludiconcierto con el cantautor Axelófono en el Palacio de Bellas Artes el domingo 26 de abril a las 12:00 h, donde invita a cantar y bailar en el área de murales.

La Orquesta Sinfónica Nacional participará con un ensayo abierto el jueves 30 de abril y dos funciones el domingo 3 de mayo. Todas las sesiones serán en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, con acceso libre, y buscan que las infancias exploren el funcionamiento de una orquesta profesional.

El repertorio incluye piezas como Pedro y el lobo op. 67 de Sergei Prokofiev y la Polka del trueno y el relámpago de Johann Strauss II.

Museos, talleres, danza y cultura en todo el país

Todos los eventos son gratuitos y en el listado hay museos, recitales, talleres, juegos y más:

  • Museo Mural Diego Rivera: concierto “Un viaje musical para las infancias”. El evento es gratuito, el domingo 26 de abril a las 12:00 h.
  • Museo Nacional de la Estampa: Noche de Museos y concierto de jazz, el miércoles 29 de abril a las 18:30 h.

La agenda incluye recorridos y talleres especiales para infancias en:

  • Laboratorio de Arte Alameda
  • Museo Nacional de Arte
  • Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos en Puebla
  • Museo Tamayo
  • Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo
  • Centro de Cultura Digital
  • Biblioteca de México.

Una actividad relevante es “Bienvenidos a la luna”, espacio lúdico inspirado en Remedios Varo que el Museo de Arte Moderno abre el domingo 26 de abril desde las 10:00 h

El Museo Nacional de Culturas Populares inaugura el jueves 30 de abril la exposición de la 29 edición del concurso de dibujo infantil “Este es mi México”, con 50 obras de niñas y niños que retratan la diversidad y cosmogonía de pueblos originarios. La exposición se mantendrá abierta hasta el 30 de mayo de 2026.

Para alcanzar a los más pequeños al teatro y la danza, puestas en escena tendrán lugar desde el domingo 26 de abril

  • Jardín Escénico del Bosque de Chapultepec presentará las obras: “Te veo”, “Esmeraldas bajo la luna” y “Sueño de una noche de verano con la reina Titania”.
  • Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque ofrecerá la obra Pinocho, a cargo de la Compañía Nacional de Danza con dos funciones el mismo día a las 13:00 y 17:00 h.
  • Centro Cultural Helénico suma la función “En busca del snark” el jueves 30 de abril a las 16:00 h en el Teatro Helénico.

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