Selección de Japón suma un nuevo entrenador previo al Mundial 2026

Japón agregó la experiencia de un viejo conocido.

A menos de dos meses para el inicio de la Copa Mundial 2026, la Federación Japonesa de Futbol anunció la incorporación de Shunsuke Nakamura al cuerpo técnico de la selección mayor.

Aunque la noticia generó especulación sobre un cambio de entrenador, la federación aclaró que Hajime Moriyasu continúa al frente del equipo y Nakamura asume funciones como auxiliar, según informó la propia Asociación Japonesa de Futbol.

La Selección de Japón mantiene la estructura rumbo a la Copa del Mundo 2026 y refuerza el grupo de trabajo con un exjugador que participó en el Mundial 2006.

La llegada de Nakamura fortalece el cuerpo técnico

La designación de Nakamura ocurre tras una serie de rumores en redes sociales que lo ubicaban como entrenador principal, alimentados por el contexto de cercanía con la competencia internacional.

La Federación Japonesa despejó la incertidumbre y reiteró la continuidad de Moriyasu, quien logró la clasificación y viene de resultados destacados ante selecciones como Inglaterra y Escocia.

Nakamura, considerado uno de los futbolistas más destacados de su país y con experiencia internacional en el Celtic de Glasgow, suma lectura de juego y experiencia en torneos de alto nivel.

La federación apuesta a que su integración aporte una perspectiva reconocida dentro del vestidor y acompañe la preparación del plantel.

Nakamura llega como ídolo en Japón tras su retiro en 2022. X/@japaofcbr

Un regreso simbólico y estratégico

El regreso de Nakamura tiene un valor simbólico para el futbol japonés: une generaciones y brinda una voz con experiencia mundialista al grupo.

El futbolista japonés Nakamura logró en dos oportunidades la Copa de Asia y sumó 24 goles a lo largo de su trayectoria con la selección nacional, con la que disputó 98 partidos.

La estructura de mando no se modifica, pero el refuerzo apunta a optimizar la preparación y fortalecer la conexión entre jugadores y cuerpo técnico.

Japón afronta su segundo Mundial consecutivo bajo la conducción de Moriyasu, con el objetivo de superar etapas previas y consolidarse como contendiente.

La expectativa se centra en aprovechar la base consolidada y el aporte de figuras históricas como Nakamura dentro del banquillo.

La selección japonesa debuta el 14 de junio ante Países Bajos y posteriormente tendrá encuentros por disputar en Monterrey.

La federación busca dar un salto de calidad, apoyada en la continuidad de su entrenador y la experiencia de un referente que vuelve al máximo escenario desde otro rol.

El debut de Japón está programado para el 14 de junio frente a la Naranja Mecánica, dentro del Grupo F, con la expectativa de avanzar entre los equipos protagonistas.