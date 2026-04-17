México

No te pierdas la oportunidad de ver ‘Soy Frankelda’ gratis en la CDMX

Disfruta la primera película mexicana en stop-motion, ‘Soy Frankelda’, en una función especial y sin costo

Guardar
Pesadillas, fantasía y arte mexicano: “Soy Frankelda” llega para hacer historia. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Pesadillas, fantasía y arte mexicano: “Soy Frankelda” llega para hacer historia. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El cine mexicano de animación suma un capítulo especial con la llegada de ‘Soy Frankelda’, la primera película nacional realizada íntegramente en stop-motion.

Este largometraje no solo ha captado la atención de los aficionados, sino que también ha sido reconocido por figuras internacionales.

El respaldo de Guillermo del Toro y la difusión que ha logrado en plataformas y festivales han convertido a ‘Soy Frankelda’ en un referente para la industria mexicana, demostrando que la creatividad y el trabajo artesanal pueden abrir puertas a escala global.

Tras un recorrido exitoso por salas y festivales, la cinta dirigida por Arturo y Roy Ambriz tendrá una proyección especial en el marco del Festival CÁCARO, evento dedicado a promover el cine nacional y la animación independiente.

Festival CÁCARO 2026 y el acceso gratuito al cine mexicano en la CDMX

Durante nueve días, del 18 al 26 de abril, la Ciudad de México se convierte en un gran escenario de cine abierto gracias al Festival CÁCARO.

En su segunda edición, este evento multiplica las funciones gratuitas en 16 sedes, repartidas en diferentes alcaldías, y apuesta por eliminar las barreras de acceso llevando el cine a parques, centros culturales y espacios emblemáticos.

El espíritu de CÁCARO es transformar la relación del público con el cine: ya no solo se trata de ver películas en una sala oscura, sino de compartir la experiencia en comunidad y aprovechar los espacios públicos de la capital.

La cartelera incluye títulos de distintas épocas y estilos, así como cortometrajes realizados por estudiantes en la sección “Imágenes jóvenes”.

Además, el festival fomenta el diálogo entre jóvenes creadores y profesionales, generando proyectos y comunidad en torno al cine mexicano.

Durante esta semana, la ciudad se transforma en un espacio donde el cine se vive de manera distinta, al aire libre y con la posibilidad de acceso universal.

Soy Frankelda
‘Soy Frankelda’ en un referente para la industria mexicana, demostrando que la creatividad y el trabajo artesanal pueden abrir puertas a escala global. (Cinépolis Distribución)

‘Soy Frankelda’: innovación y legado para la animación mexicana

El caso de ‘Soy Frankelda’ es excepcional dentro del panorama nacional. El filme, producido por el estudio Cinema Fantasma, requirió años de trabajo artesanal: el equipo diseñó marionetas, escenarios y cada secuencia cuadro por cuadro para lograr una estética visual única.

Esta dedicación se tradujo en un largometraje que ha sido celebrado tanto por la crítica como por el público, y que ha superado los paradigmas habituales de la animación mexicana.

El éxito de la película se refleja en su recepción positiva en festivales internacionales, en su impacto en taquilla y, sobre todo, en el reconocimiento de figuras como Guillermo del Toro, quien la ha calificado como un hito para la industria nacional.

‘Soy Frankelda’ se ha convertido en un símbolo del esfuerzo creativo local y ha inspirado a nuevas generaciones de animadores, además de abrir camino para futuras producciones mexicanas en el género.

La llegada del filme a plataformas digitales y su presencia en festivales como CÁCARO consolidan la internacionalización del cine animado mexicano, posicionando a México como un referente en animación latinoamericana y reafirmando que la creatividad nacional puede competir y destacar globalmente.

El largometraje mexicano tendrá una proyección especial en el marco del Festival CÁCARO. Foto: (Cinema Fantasma/Facebook)
El largometraje mexicano tendrá una proyección especial en el marco del Festival CÁCARO. Foto: (Cinema Fantasma/Facebook)

¿Dónde y cuándo ver ‘Soy Frankelda’ gratis en CDMX?

La función gratuita de ‘Soy Frankelda’ se realizará el sábado 25 de abril a las 16:00 horas en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Chapultepec.

La entrada será libre, con cupo limitado, y se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para asegurar su lugar.

Esta proyección forma parte de las “Funciones especiales” del festival, ofreciendo una experiencia distinta para quienes buscan disfrutar del cine nacional bajo el cielo de la ciudad y en compañía de la comunidad.

La organización invita a consultar los canales oficiales para actualizaciones sobre el evento y el acceso.

La presentación de ‘Soy Frankelda’ en el marco del Festival CÁCARO representa una ocasión única para disfrutar de animación mexicana de calidad en un contexto abierto y accesible, reafirmando el potencial del cine nacional y su capacidad de reunir a públicos diversos en torno a una misma pantalla.

Temas Relacionados

Soy FrankeldaCine MexicanoCdmxmexico–entretenimientomexico–noticiasNewsroom MX

Más Noticias

Detienen a director de Pueblos Originarios en Cuajimalpa, especulan su destitución

Al momento, la alcaldía no ha informado oficialmente sobre la posición de Grajales Flota

Detienen a director de Pueblos Originarios en Cuajimalpa, especulan su destitución

Sofía Rivera Torres conmueve con video de su hijo Ferrán tras la celebración de su primer año

La conductora agradece el primer año de su hijo Ferrán con imágenes íntimas y su testimonio sobre el impacto de la maternidad en su día a día

Sofía Rivera Torres conmueve con video de su hijo Ferrán tras la celebración de su primer año

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 16 de abril: autoridades alertan posibles lluvias con descargas eléctricas en Oaxaca, Chiapas y Veracruz

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este jueves

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 16 de abril: autoridades alertan posibles lluvias con descargas eléctricas en Oaxaca, Chiapas y Veracruz

Por qué Hong Kong y la India son un puntos estratégicos para el CJNG, según un análisis del ITAM

Un artículo de Tonatiuh Fierro profundiza sobre las redes que han generado tanto el CJNG como el Cártel de Sinaloa en Asia

Por qué Hong Kong y la India son un puntos estratégicos para el CJNG, según un análisis del ITAM

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

El sorteo de Tris se hace cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Por qué Hong Kong y la India son un puntos estratégicos para el CJNG, según un análisis del ITAM

Por qué Hong Kong y la India son un puntos estratégicos para el CJNG, según un análisis del ITAM

Así fue localizado un plantío de amapola en Cotzinga, Puebla

Desarticulan banda dedicada al robo de farmacias en Irapuato, Guanajuato

Detienen a mexicano y a estadounidenses en la frontera con más de 3 millones de pesos en droga

Caen nueve presuntos miembros del CJNG en San Luis Potosí

ENTRETENIMIENTO

Sofía Rivera Torres conmueve con video de su hijo Ferrán tras la celebración de su primer año

Sofía Rivera Torres conmueve con video de su hijo Ferrán tras la celebración de su primer año

ENHYPEN en México: estos son los precios oficiales para su concierto en la Arena CDMX

Elsa Cárdenas, actriz del Cine de Oro mexicano que tuvo romance con Elvis Presley, pide trabajo a sus 91 años

Lucero dedica emotivas palabras a Mijares: “Estoy muy orgullosa del artista, del hombre y del papá que eres”

Cinta ‘El diablo fuma…’ inaugura el Festival Cácaro con función gratuita en el Monumento a la Revolución

DEPORTES

Obed Vargas: el único futbolista mexicano que aún podría levantar un título en Europa

Obed Vargas: el único futbolista mexicano que aún podría levantar un título en Europa

Juego de Leyendas México vs Brasil: así será el operativo de seguridad y movilidad en el Estadio Azteca

José Ramón Fernández, creador de “Los Protagonistas”, asegura que su legado ya no existe

Así se ven los avances del Metro y Cetram Universidad a menos de dos meses del Mundial 2026

Selección de Japón suma un nuevo entrenador previo al Mundial 2026