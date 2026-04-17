No te pierdas la oportunidad de ver ‘Soy Frankelda’ gratis en la CDMX

Pesadillas, fantasía y arte mexicano: “Soy Frankelda” llega para hacer historia. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El cine mexicano de animación suma un capítulo especial con la llegada de ‘Soy Frankelda’, la primera película nacional realizada íntegramente en stop-motion.

Este largometraje no solo ha captado la atención de los aficionados, sino que también ha sido reconocido por figuras internacionales.

El respaldo de Guillermo del Toro y la difusión que ha logrado en plataformas y festivales han convertido a ‘Soy Frankelda’ en un referente para la industria mexicana, demostrando que la creatividad y el trabajo artesanal pueden abrir puertas a escala global.

Tras un recorrido exitoso por salas y festivales, la cinta dirigida por Arturo y Roy Ambriz tendrá una proyección especial en el marco del Festival CÁCARO, evento dedicado a promover el cine nacional y la animación independiente.

Festival CÁCARO 2026 y el acceso gratuito al cine mexicano en la CDMX

Durante nueve días, del 18 al 26 de abril, la Ciudad de México se convierte en un gran escenario de cine abierto gracias al Festival CÁCARO.

En su segunda edición, este evento multiplica las funciones gratuitas en 16 sedes, repartidas en diferentes alcaldías, y apuesta por eliminar las barreras de acceso llevando el cine a parques, centros culturales y espacios emblemáticos.

El espíritu de CÁCARO es transformar la relación del público con el cine: ya no solo se trata de ver películas en una sala oscura, sino de compartir la experiencia en comunidad y aprovechar los espacios públicos de la capital.

La cartelera incluye títulos de distintas épocas y estilos, así como cortometrajes realizados por estudiantes en la sección “Imágenes jóvenes”.

Además, el festival fomenta el diálogo entre jóvenes creadores y profesionales, generando proyectos y comunidad en torno al cine mexicano.

Durante esta semana, la ciudad se transforma en un espacio donde el cine se vive de manera distinta, al aire libre y con la posibilidad de acceso universal.

‘Soy Frankelda’ en un referente para la industria mexicana, demostrando que la creatividad y el trabajo artesanal pueden abrir puertas a escala global. (Cinépolis Distribución)

‘Soy Frankelda’: innovación y legado para la animación mexicana

El caso de ‘Soy Frankelda’ es excepcional dentro del panorama nacional. El filme, producido por el estudio Cinema Fantasma, requirió años de trabajo artesanal: el equipo diseñó marionetas, escenarios y cada secuencia cuadro por cuadro para lograr una estética visual única.

Esta dedicación se tradujo en un largometraje que ha sido celebrado tanto por la crítica como por el público, y que ha superado los paradigmas habituales de la animación mexicana.

El éxito de la película se refleja en su recepción positiva en festivales internacionales, en su impacto en taquilla y, sobre todo, en el reconocimiento de figuras como Guillermo del Toro, quien la ha calificado como un hito para la industria nacional.

‘Soy Frankelda’ se ha convertido en un símbolo del esfuerzo creativo local y ha inspirado a nuevas generaciones de animadores, además de abrir camino para futuras producciones mexicanas en el género.

La llegada del filme a plataformas digitales y su presencia en festivales como CÁCARO consolidan la internacionalización del cine animado mexicano, posicionando a México como un referente en animación latinoamericana y reafirmando que la creatividad nacional puede competir y destacar globalmente.

El largometraje mexicano tendrá una proyección especial en el marco del Festival CÁCARO. Foto: (Cinema Fantasma/Facebook)

¿Dónde y cuándo ver ‘Soy Frankelda’ gratis en CDMX?

La función gratuita de ‘Soy Frankelda’ se realizará el sábado 25 de abril a las 16:00 horas en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Chapultepec.

La entrada será libre, con cupo limitado, y se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para asegurar su lugar.

Esta proyección forma parte de las “Funciones especiales” del festival, ofreciendo una experiencia distinta para quienes buscan disfrutar del cine nacional bajo el cielo de la ciudad y en compañía de la comunidad.

La organización invita a consultar los canales oficiales para actualizaciones sobre el evento y el acceso.

La presentación de ‘Soy Frankelda’ en el marco del Festival CÁCARO representa una ocasión única para disfrutar de animación mexicana de calidad en un contexto abierto y accesible, reafirmando el potencial del cine nacional y su capacidad de reunir a públicos diversos en torno a una misma pantalla.