Anuncian inauguración de la Ciclovía en Tlalpan CDMX: esta será la ruta, horarios y conexiones con el Zócalo y el Azteca

El Gobierno CDMX presentó la ruta para la inauguración de la Ciclovía en Tlalpan (X/ @CdmxPilares)

Es oficial, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que el próximo domingo 19 de abril se llevará a cabo la inauguración de la Ciclovía en Tlalpan, la ruta de la “Gran Tenochtitlan” entrará en operaciones. Luego de que la obra causó polémica por la distribución vial y las afectaciones a trabajadoras sexuales, las autoridades apostaron por este carril para ciclistas que facilitará la movilidad al sur de la capital.

La nueva infraestructura, que cubre 34 kilómetros, busca optimizar el traslado hacia el Estadio Azteca para el Mundial 2026 y beneficiará directamente a cinco alcaldías: Cuauhtémoc, Iztacalco, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan.

De acuerdo con declaraciones de Raúl Basulto Luviano, titular de la Secretaría de Obras y Servicios, el proyecto ofrecerá una ruta segura de transporte para 2.103 viajes ciclistas diarios. El plan incluye la construcción de un biciestacionamiento en el CETRAM Huipulco, lo que facilitará el acceso en bicicleta al Estadio Ciudad de México.

Inauguración de la Ciclovía en Tlalpan CDMX: fecha, horario y recorrido

Este cartel promociona la "Bici Rodada La Gran Tenochtitlan", un evento clave para la inauguración de la nueva ciclovía en Tlalpan, Ciudad de México, programada para el 19 de abril de 2026. (X/ @CdmxPilares)

De acuerdo con el Gobierno CDMX, para la mañana del domingo 19 de abril se tiene prevista una Mega Rodada que partirá desde el Zócalo Capitalino y se tiene previsto que el recorrido termine en el Kiosco Huipulco.

La ruta de la Ciclovía para la inauguración del evento “Bici Rodada Gran Tenochtitlan” iniciará en el Zócalo de la Ciudad de México. El recorrido avanzará por la avenida Pino Suárez y continúa a lo largo de la Calzada de Tlalpan, atravesando importantes cruces como:

Viaducto

Eje 5, Eje 6, Eje 7A, Eje 8

Avenida Río Churubusco

El trayecto seguirá hasta avenida División del Norte y pasará por el Estadio Banorte. La llegada está programada en el Kiosco Huipulco, completando una distancia total de 16 kilómetros.

Este cartel detalla la Ruta Bici Rodada Gran Tenochtitlan, un evento ciclista de 16 km que se realizará el 19 de abril de 2026 desde el Zócalo hasta Kiosco Huitpulco, destacando la ruta por Calzada de Tlalpan. (X/ @CdmxPilares)

La ruta está señalizada por avenidas principales y puntos de referencia urbanos, lo que facilita la participación y la orientación de las y los ciclistas durante el evento inaugural.

Inauguran Ciclovía Tlalpan CDMX

La ciclovía “La Gran Tenochtitlán” en la avenida Tlalpan estará concluida y lista para uso público el próximo 19 de abril de 2026, según anunció el director general del Órgano Regulador del Transporte de la Ciudad de México, Fernando Solís Godínez, en conferencia de prensa.

Esta infraestructura forma parte de los proyectos de movilidad impulsados por el gobierno local para el Mundial 2026, con el objetivo de facilitar más de 2.100 viajes ciclistas diarios y ofrecer una opción de transporte seguro desde el centro hasta el sur de la capital.

600 ciclistas conocieron la ruta de la ciclovía de Tlalpan del Zócalo al Estadio Azteca (Jefatura Gobierno CDMX)

El corredor recorrerá ambos sentidos de la calzada de Tlalpan y se conectará con la red de movilidad integrada, acompañando el flujo peatonal y vehicular mediante una vía exclusiva, de acuerdo con las autoridades capitalinas.

La obra, cuyo avance alcanzó el 90 % en enero de 2026, beneficiará a quienes se movilizan hacia el Estadio Azteca durante el torneo de la FIFA, informó Raúl Basulto Luviano, titular de la Secretaría de Obras y Servicios. En el CETRAM Huipulco se construye un bici estacionamiento destinado a los usuarios que lleguen en bicicleta para acceder al recinto.