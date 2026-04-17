José Ramón Fernández, creador de “Los Protagonistas”, asegura que su legado ya no existe

A 40 años de la creación del programa "Los Protagonistas", José Ramón Fernández narró cómo surgió esta idea y la evolución que ha tenido el programa con Martinoli y Luis García (Jesús Avilés/ Infobae México)

Años atrás, la televisión deportiva mexicana era el único espacio en donde los aficionados podían conocer las noticias y novedades de sus equipos, en especial cuando se trataba de la Copa Mundial. José Ramón Fernández supo idear una fórmula que fue exitosa por décadas: Los Protagonistas.

Con motivo del lanzamiento de su libro “El Protagonista. José Ramón Fernández”, el experimentado narrador deportivo recordó el origen de este programa popular en la década de los años noventa. En los foros del entonces Imevisión desfilaron grandes figuras del futbol, como fue Diego Armando Maradona, a 40 años de su estreno, Joserra reflexionó sobre su legado y las figuras que actualmente están en ese programa.

Infobae México preguntó a José Ramón Fernández su opinión sobre la evolución del programa que él creó y sentenció que el formato que inventó “ya no existe”. Aunque actualmente Christian Martinoli y Luis García —dupla que inventó y reforzó en TV Azteca— son quienes conducen el programa, analizó su presente.

“Los protagonistas ya no existen”

Para el Mundial México 86, José Ramón Fernández ideó un programa de debate que le permitiera tener al público un resumen deportivo, entretenido y con alto nivel crítico, con especialistas e invitados: así nació "los Protagonistas" (Luz Coello/ Infobae México)

De acuerdo con José Ramón Fernández, aquello que él inventó y revolucionó el periodismo deportivo ya no existe más:

“Bueno, no existe ya Protagonistas. Le llamamos Prota.’ Vamos a los Prota’. Duró 35 años, igual de Caliente duró muchísimos años. Todos los programas que inventamos...”, resaltó.

Para México 86 junto con Carlos Albert, Raúl Orvañanos, Nacho Trelles, Fernando Marcos y más, Joserra estrenó este formato de programa deportivo.

“¿Cómo surge Protagonistas? Después del mundial de Argentina y del mundial de España, yo vislumbro que la gente tiene que trabajar y trabaja, por supuesto, ustedes mismos. Un partido de Bulgaria contra Uzbekistán, por ejemplo, no lo ve nadie a las seis de la mañana o a las once de la mañana. Entonces, dije: ‘La gente requiere de un buen análisis, profundo, serio, bueno, espectacular, en las noches’“, compartió.

Una de las habilidades que desarrollo José Ramón junto con sus productores fue el del seguimiento "en vivo" para adelantarse a las presentaciones de Televisa y esquivar que sus segmentos coincidieran (Luz Coello/ Infobae México)

Se sinceró que la idea es que el trabajador y obrero promedio pudiera mantenerse al tanto de las novedades de la Copa Mundial, en especial por la relevancia que tenía para la afición mexicana el vivir un Mundial de la FIFA en casa.

“Ideamos para el 86 hacer un programa diferente, un resumen especial que enmarcara en una hora y media, que después se fue a casi dos horas y media, lo mejor de lo que había pasado, que tuviera color, que tuviera lo que no se vio, lo que no se vio, que tuviera momentos culminantes”, recordó.

José Ramón se preocupó por hacer del periodismo deportivo no solo un trabajo de análisis y crítica, sino también de entretenimiento y elocuencias. Fue así como Los Protagonistas fueron incluyendo cada vez más personajes y comediantes.

“Cuando el padre llega a casa, se sienta con los hijos y el hijo le dice: ‘Papá, ¿no viste los goles que metió Alemania, los goles que metió Francia? Qué jugador ese que está ahí, qué jugador Maradona’. No lo vi, hijo. Vamos a verlo juntos. Que vieran juntos un programa de televisión que le diera pasión, enseñanza, buenos comentaristas, no solamente Benotti, Valdano, Butragueño, Luis García y muchos más que pasaron por los Protagonistas”, sentenció.

Durante la presentación de su libro 'El Protagonista', el periodista deportivo José Ramón Fernández comparte una divertida anécdota sobre cómo surgió el personaje del Profesor Chunga, interpretado por Andrés Bustamante, para los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 (Luz Coello /Infobae México)

Andrés Bustamante, sus personajes y maldades a José Ramón

No fue hasta los Juegos Olímpicos de Seúl 88 que Joserra invitó a Andrés Bustamante, comediante mexicano. En conferencia de prensa relató cómo conoció a aquel joven en la Universidad Anáhuac, una imitación del rector le valió para llevarse el respeto del comunicador.

“Le compré en Tepito pelucas, bigotes, cejas, camisas, de todo. Lo puse en una maleta, lo subí al avión, no quería subir al avión. Casi lo empujamos. Y fue a Corea y inventó el profesor Chunga... Ahí pegó un salto espectacular e inventó personajes maravillosos”, explicó.