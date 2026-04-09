Día del Niño 2026: ¿hay clases el 30 de abril? Esto marca el calendario de la SEP

(Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

Tras el fin de las vacaciones de Semana Santa, estudiantes de nivel básico en México comienzan a revisar las próximas fechas de descanso del ciclo escolar 2025-2026.

Una de las dudas más recurrentes es si el 30 de abril, fecha en la que se celebra el Día del Niño y la Niña, implica suspensión de clases.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), esta fecha no está considerada como día de descanso obligatorio, aunque sí aparece destacada como una jornada conmemorativa dentro del ciclo escolar.

El 30 de abril no es día oficial de descanso

El calendario de la SEP establece que el 30 de abril, que en 2026 cae en jueves, es un día de conmemoración o reflexión.

Esto significa que no hay suspensión generalizada de clases, sino que cada escuela puede definir si realiza actividades normales o eventos relacionados con la fecha.

Por ello, la asistencia y el tipo de actividades dependerán de la organización de cada plantel educativo.

Próximos días de descanso en el ciclo escolar

(Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Según el calendario vigente, firmado por el titular de la SEP, Mario Delgado, los siguientes días sin clases para educación básica incluyen tanto fechas oficiales como sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE):

24 de abril: Consejo Técnico Escolar

1 de mayo: Día del Trabajo

5 de mayo: conmemoración de la Batalla de Puebla

15 de mayo: Día del Maestro

29 de mayo: Consejo Técnico Escolar

26 de junio: Consejo Técnico Escolar

3 de julio: registro de calificaciones

Estas fechas forman parte del calendario oficial que regula las actividades escolares en preescolar, primaria y secundaria.