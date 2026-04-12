¡Desfile de Globos Gigantes por el Día del Niño y la Niña en CDMX será gratis!

Imágenes ilustrativas de un balón de fútbol y un ajolote muestran los globos gigantes que participarán en el desfile gratuito por el Día del Niño en Xochimilco.

La alcaldía Xochimilco organizará un desfile de globos gigantes el próximo domingo 26 de abril de 2026 para conmemorar el Día del Niño y la Niña al sur de la Ciudad de México.

La actividad es gratuita y está dirigida a familias, niñas y niños que busquen actividades recreativas durante esta celebración anual.

Hasta el momento, las figuras que formarán parte del desfile no han sido anunciadas, lo que genera expectativa entre los asistentes.

La alcaldía sugiere llevar calzado cómodo, gorra y bloqueador solar, debido a la duración del recorrido y la posible exposición al sol.

Se recomienda a quienes asistan estar preparados para tomar fotografías y disfrutar de un ambiente festivo en la zona sur de la CDMX.

¿Cuándo y dónde?

El evento inicia en la gasolinera de Nativitas y el recorrido culmina en el Deportivo Xochimilco.

Día: Domingo 26 de abril

Hora: En punto de las 9:00 horas

Sin costo

Este evento se suma a las actividades tradicionales de la alcaldía Xochimilco y promete ofrecer una experiencia visual distinta por la magnitud y el colorido de los globos, en una fecha relevante para la infancia en México.

Cabe recordar que el festejo oficial del Día del Niño y la Niña es el 30 de abril, fecha que será jueves este año. No obstante, los preparativos para el desfile se harán en domingo para mayor comodidad de las familias.

Alcaldía de Xochimilco celebra el mes del niño y la niña con mucha cultura

Otra de las actividades que se enmarcan dentro de la celebración del Día del Niño y la Niña es la exposición para recordar los juguetes icónicos de los mexicanos, “Mi juguete, tu juguete”, en el Museo Cielito Lindo, ubicado en Plaza Quirino Mendoza s/n, colonia Calyecac, Santiago Tulyehualco.

La exposición es totalmente gratuita y se puede visitar desde el 8 de abril al 30 de abril a partir de las 16 horas.

La invitación por parte de la alcaldía Xochimilco planea conectar a la comunidad con las raíces y tradiciones nacionales en este mes de la niñez.