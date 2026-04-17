México

Detienen a mexicano y a estadounidenses en la frontera con más de 3 millones de pesos en droga

Uno de los ahora capturados era calificado como un “hombre de confianza” para las autoridades

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Detienen a mexicano estadounidenses en la frontera con más de 3 millones de pesos en droga
Parte de la droga asegurada (CBP)

Dos personas de origen estadounidense y una mas de México fueron detenidas como resultado de diversas acciones realizadas en la frontera, los individuos llevaban más de tres millones de dólares en drogas.

Las detenciones estuvieron a cargo de elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos e informadas el 16 de abril.

Hombre “de confianza” detenido con más de un millón de dólares en cocaína

En una primera acción, un joven de 25 años que conducía un Honda Civic en el puerto de entrada de San Ysidro, estructura que conecta San Diego, California con Tijuana, Baja California.

Cuando los agentes usaron tecnología para revisar el auto en el que viajaba, además de que equipo canino apoyó en el hallazgo de 20 paquetes en los que había poco más de 60 libras (más de 27 kilogramos) de cocaína que estaban escondidas en las puertas de la unidad.

Plano detalle de una mano esposada con grilletes de metal, descansando sobre una superficie de madera. Se observa parte de un brazo con manga oscura.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La sustancia fue valorada “en más de 1,15 millones de dólares”, además de que el hombre fue identificado “un viajero de confianza”.

El mexicano detenido

Por su parte, la CBP también informó sobre una incautación realizada el 7 de abril pasado, fecha en la que fue capturado un hombre mexicano de 51 años, quien manejaba un Toyota Prius, unidad que fue revisada por un agente canino.

“Una inspección física reveló 44 paquetes de cocaína ocultos en las puertas, el asiento trasero y los paneles laterales traseros del vehículo. La cocaína pesaba aproximadamente 56 kilogramos y tiene un valor estimado de 2,4 millones de dólares”, es parte del reporte oficial.

El tercer capturado llevaba miles de dólares en metanfetamina

Mientras que el 8 de abril pasado, es decir un día después fue detenida una tercera persona, un joven estadounidense de 21 años que manejaba una camioneta Nissan Frontier, unidad en la que un equipo canino alertó sobre un compartimento irregular en el vehículo.

Detienen a mexicano estadounidenses en la frontera con más de 3 millones de pesos en droga
La droga incautada (CBP)

Al revisar el sitio los agentes fronterizos hallaron 25 paquetes que dieron un peso aproximado de 139 kilogramos de metanfetamina, el cual tiene un valor estimado de 491.200 dólares, según el reporte oficial de las autoridades.

Incluso, el material compartido por las autoridades muestra las diversas bolsas y mecanismo de la camioneta que las ocultaba.

“Estas incautaciones consecutivas detuvieron a peligrosos delincuentes y evitaron que narcóticos letales llegaran a nuestras comunidades”, destacó Rosa E. Hernández, quien se desempeña como directora del puerto de Otay Mesa.

En cada uno de los casos, tanto las personas como los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades para que sean realizadas las averiguaciones correspondientes.

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