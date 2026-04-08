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Nezahualcóyotl, Edomex prepara “Pequeños poetas”, carrera infantil por el ‘Día del Niño’: cuándo y dónde será

Las distancias a recorrer varían entre 150 metros y mil metros, dependiendo de cada grupo, notificaron autoridades locales

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Foto: Cortesía Gobierno de Nezahualcóyotl.
El municipio de Nezahualcóyotl prepara la carrera infantil “Pequeños Poetas”. Foto: Cortesía Gobierno de Nezahualcóyotl.

El municipio de Nezahualcóyotl prepara la carrera infantil “Pequeños Poetas” este 26 de abril sobre Avenida Adolfo López Mateos, con salida en la Glorieta del Coyote, para impulsar la creatividad, el ejercicio físico y la integración de familias en la demarcación.

El evento, promovido por Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal, busca fortalecer el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes a través de actividades recreativas y deportivas, según información del Municipio de Nezahualcóyotl.

En esta edición, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nezahualcóyotl (IMCUFIDENE) organiza la competencia, que agrupa a los participantes en categorías según la edad.

Las distancias a recorrer varían entre 150 metros y mil metros, dependiendo de cada grupo.

Video exhibe a funcionaria de Nezahualcóyotl en presunto estado de ebriedad.

El registro para la carrera estará abierto del 8 al 25 de abril, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, en seis sedes distribuidas en el municipio, lo que permite un acceso amplio a la convocatoria.

Entre las sedes destacan el IMCUFIDENE, el Deportivo Nezahualcóyotl, el Deportivo Ciudad Jardín, la Explanada del Palacio Municipal, la Alberca Olímpica Estado de México y la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl.

El gobierno municipal también anuncia la entrega de premios en efectivo para los tres primeros lugares de cada categoría: 2 mil pesos para el primer lugar, mil 500 pesos para el segundo y mil pesos para el tercero.

Dónde y cuándo será la Carrera Infantil “Pequeños Poetas”

La Carrera Infantil “Pequeños Poetas” tendrá lugar el sábado 26 de abril sobre Avenida Adolfo López Mateos, con partida en la Glorieta del Coyote.

El evento comenzará desde temprana hora, y las inscripciones deben realizarse previamente en cualquiera de las sedes oficiales, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Foto: Cortesía Gobierno de Nezahualcóyotl.
La Carrera Infantil “Pequeños Poetas” tendrá lugar el sábado 26 de abril sobre Avenida Adolfo López Mateos. Foto: Cortesía Gobierno de Nezahualcóyotl.

Categorías, distancias y sedes de inscripción

Las categorías y distancias designadas para los participantes son las siguientes:

  • Mini, de 6 a 7 años, recorrerá 150 metros.
  • Infantil Menor, de 8 a 9 años, cubrirá 300 metros.
  • Infantil Mayor, de 10 a 11 años, correrá 600 metros.
  • Juvenil Menor, de 12 a 13 años, realizará 800 metros.
  • Juvenil Mayor, de 14 a 17 años, completará mil metros.

Los espacios para inscribirse incluyen el IMCUFIDENE en Alameda Central, el Deportivo Nezahualcóyotl en General Vicente Villada, el Deportivo Ciudad Jardín en Bordo de Xochiaca, la Explanada del Palacio Municipal en Benito Juárez, la Alberca Olímpica Estado de México en Cuauhtémoc y la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl en Campestre Guadalupana.

Cerqueda Rebollo indica que durante la jornada también habrá actividades lúdicas y sorpresas dirigidas a la población infantil y juvenil, con el objetivo de integrar el deporte con la expresión cultural.

El Municipio de Nezahualcóyotl reitera que esta carrera busca fortalecer la salud física y la creatividad de la niñez local, consolidando espacios de convivencia y participación comunitaria.

Foto: Cortesía Gobierno de Nezahualcóyotl.
Cerqueda Rebollo indica que durante la jornada también habrá actividades lúdicas y sorpresas dirigidas a la población infantil y juvenil. Foto: Cortesía Gobierno de Nezahualcóyotl.

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