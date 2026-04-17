Lucero dedica emotivas palabras a Mijares: “Estoy muy orgullosa del artista, del hombre y del papá que eres”

El concierto 'Mijares Sinfónico' celebró los 40 años de carrera artística de Manuel Mijares con la participación de reconocidas figuras como Emmanuel, Yuri y Daniela Romo.

La noche del 14 de abril, más de 10.000 asistentes presenciaron un momento inusual en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México: Lucero subió al escenario para rendir homenaje a su expareja, Manuel Mijares, durante el cierre del concierto Mijares Sinfónico, con el que él celebra 40 años de carrera musical.

La cantante interrumpió la presentación para dirigirle un mensaje público que desbordó admiración y afecto, en un gesto que marcó la velada como uno de los episodios más recordados por su dimensión personal y artística.

El concierto reunió a figuras centrales de la música mexicana. Además de Lucero, acompañaron a Mijares artistas de larga trayectoria como Emmanuel, Yuri y Daniela Romo, quienes compartieron el escenario y rememoraron anécdotas y colaboraciones previas.

Sin embargo, fue el reencuentro de la expareja lo que provocó la reacción más efusiva de los asistentes. Cuando Lucero tomó la palabra para destacar las cualidades de Mijares, la ovación del público quebró cualquier distancia emocional.

Mijares reunió a 10.000 personas para conmemorar 40 años de carrera

El espectáculo ofreció un repertorio que recorrió éxitos clave de la carrera de Mijares. El propio cantante admitió que mantenerse vigente durante cuatro décadas es el desafío más grande de su vida profesional.

A lo largo de la noche, se sumaron varias voces: Emmanuel recordó que Mijares empezó su trayectoria musical siendo corista en su banda; Yuri compartió la interpretación de “Acompáñame” y describió a Mijares como su mejor amigo en la industria; Daniela Romo entonó “Me alimento de ti”, con la que la audiencia conectó gracias a su reciente revalorización en la serie ‘Mentiras’.

Mijares rindió homenaje a sus referencias musicales al incluir un popurrí de canciones de José José y Silvio Rodríguez frente a la ovación del público. El final contempló un bloque de éxitos como “Bella” y “El privilegio de amar”.

En ese momento, Lucero y la hija que comparten, Lucerito, se unieron al escenario para acompañar la última interpretación y subrayar la dimensión familiar del homenaje.

Durante el espectáculo, la presencia de Lucero marcó una diferencia respecto a otros invitados. Su discurso, interrumpido varias veces por el júbilo colectivo, dejó en claro la ausencia de rivalidades o conflictos irresueltos.

Lucerito Mijares se une a su papá, Manuel Mijares, en el escenario del Auditorio Nacional durante el concierto que celebra los 40 años de carrera del cantante. Invitados: Javier Camarena y Lucero Mijares.

El emotivo momento entre Lucero y Mijares

Durante el espectáculo, Mijares reconoció ante la audiencia: “Hicimos cosas juntos, dos hijos maravillosos”.

Más adelante, Lucero, portando un vestido negro con detalles brillantes, detuvo la música e inició su intervención con un tono personal: “Tengo que decir que estoy muy orgullosa del artista que eres, del hombre que eres, del papá que eres para nuestros hijos”, afirmó la cantante.

El momento escaló cuando los gritos de “¡beso, beso!” resonaron en el foro. Lucero respondió, entre risas: “Ya nos dimos unos hace tiempo”.

Luego, retomó el hilo emocional, dirigiéndose de nuevo a Mijares ante el público: “Quiero enaltecer lo que eres como artista, como persona y, repito, como papá de nuestros hijos. Creo que hemos podido construir una familia que tal vez algunos digan que no es tan funcional, pero para nosotros funciona a las mil maravillas”.

Lucero subrayó que, a pesar de su separación desde 2011 tras un matrimonio de 14 años, existe entre ellos un lazo sólido, cimentado en el cariño hacia sus hijos y en la admiración recíproca.

Lucero subrayó que, a pesar de su separación desde 2011 tras un matrimonio de 14 años, existe entre ellos un lazo sólido. (Fotos: Televisa)

“Te admiro profundamente, te quiero muchísimo y estoy muy emocionada de ver a tu público entregándote el corazón”, dijo la cantante, quien agradeció públicamente la invitación a cantar juntos. “Que sean 40 años más, Manuel. Así que tienes un compromiso con todos nosotros de cumplirlos”.

En redes sociales, Lucero compartió un video previo a su aparición en el Auditorio Nacional y, tras la presentación, publicó un mensaje en el que calificó el “Sinfónico” como un “show inigualable”.

“Gracias Manuelito por la invitación a celebrar tus 40 años de impecable carrera. Que siga tu éxito imparable y tan merecido”, escribió, replicando un fragmento en Instagram ante el lleno total del foro.

Un modelo de convivencia tras el divorcio: la expareja y sus dos hijos en el escenario

La forma en que Lucero y Mijares gestionan su relación tras la ruptura ha sido punto de referencia pública.

“Yo creo que nos vemos más que cuando estábamos casados”, reconoció Mijares en 2022 durante una conferencia de prensa. “Nos queremos mucho, eso en los shows la gente lo percibe”, agregó el intérprete.

La forma en que Lucero y Mijares gestionan su relación tras la ruptura ha sido punto de referencia pública. (Foto: Televisa)

En la perspectiva del público y de los especialistas en el espectáculo, el episodio del Auditorio Nacional sintetiza dos trayectorias personales y profesionales.

El público, al responder con una ovación de pie, subrayó que el legado musical y afectivo de ambos trasciende la separación.