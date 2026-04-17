Detienen a director de Pueblos Originarios en Cuajimalpa, especulan su destitución

(FOTO: C4 JIMÉNEZ)

Ricardo Grajales Flota, director de Pueblos Originarios de Cuajimalpa, fue detenido y esposado la noche del martes 14 de abril, tras un altercado en el que habría agredido a vecinos y posteriormente a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, de acuerdo con videos y reportes publicados en redes sociales y difundidos por el periodista Carlos Jiménez.

El funcionario aseguró ante los agentes contar con el apoyo de Carlos Orvañanos, alcalde de Cuajimalpa, momento en el que su comportamiento se volvió más agresivo, según se observa en los testimonios y clips compartidos digitalmente.

La difusión del video generó cuestionamientos sobre posibles abusos de poder y provocó una amplia reacción en plataformas digitales.

Según lo publicado por Carlos Jiménez, el funcionario habría sido destituido de su cargo tras la viralización del incidente: “Echan al director de Pueblos originarios de Cuajimalpa. El alcalde Carlos Orvañanos botó del cargo a Ricardo Grajales Flota. El tipo agredió a vecinos y a los agentes de SSC-CDMX que llegaron a calmarlo. Acabó esposado, detenido y desempleado”, expuso el periodista en su cuenta de X.

'Enchúlame El Changarro' es un programa social de la CDMX. Foto: X/@carlosorvananos.

Hasta el momento, ni el gobierno de Cuajimalpa ni la alcaldía han emitido alguna confirmación oficial sobre la destitución de Grajales Flota o sobre su situación jurídica actual. Los registros muestran que, durante el enfrentamiento, un oficial le advirtió: “Te voy a pasar al juzgado cívico”, mientras Grajales insultaba y buscaba agredir.

Del mismo modo, no hay información oficial sobre si Ricardo Grajales Flota enfrentará cargos formales o si fue presentado ante un juez.

Este caso ha dado paso a un debate sobre la conducta de servidores públicos que salen de sus funciones, usuarios en internet han argumentado sobre las posibles sanciones administrativas.

Cuajimalpa, ¿la alcaldía más segura de CDMX?

El año pasado, Cuajimalpa se posicionó como la segunda alcaldía más segura de la Ciudad de México y también ocupa el segundo lugar en vigilancia policial con mayor capacitación, afirmó el alcalde Carlos Orvañanos en su Primer Informe de Gobierno, según resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Durante su presentación, Orvañanos enfatizó que, bajo su administración, el orden en la vía pública ha alcanzado niveles sin precedente.

El edil sostiene que en Cuajimalpa prevalece el respeto y el consenso, elementos que atribuye a la estrategia implementada desde el inicio de su gestión.

Orvañanos asevera que su gobierno está “a la altura de administraciones que son modelo en otros países del mundo”, postura que mantiene como uno de los pilares de sus acciones al frente de la alcaldía.

Presupuestos millonarios en eventos de la alcaldía

La alcaldía Cuajimalpa, bajo la gestión de Carlos Orvañanos, otorgó el pasado 10 de abril un contrato de 7.5 millones de pesos a una empresa comercializadora que se dedica principalmente al catering de alta gama, lo que genera cuestionamientos sobre la idoneidad en la selección de proveedores y la transparencia en el gasto público.

El monto autorizado para este contrato de arrendamiento de equipo logístico no solo permite una bolsa garantizada de 4.5 millones de pesos, sino que concede flexibilidad absoluta para la modificación de los servicios, lo cual, en términos administrativos, funciona como un “cheque en blanco”.