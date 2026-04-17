México

Detienen a director de Pueblos Originarios en Cuajimalpa, especulan su destitución

Al momento, la alcaldía no ha informado oficialmente sobre la posición de Grajales Flota

Guardar
(FOTO: C4 JIMÉNEZ)
(FOTO: C4 JIMÉNEZ)

Ricardo Grajales Flota, director de Pueblos Originarios de Cuajimalpa, fue detenido y esposado la noche del martes 14 de abril, tras un altercado en el que habría agredido a vecinos y posteriormente a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, de acuerdo con videos y reportes publicados en redes sociales y difundidos por el periodista Carlos Jiménez.

El funcionario aseguró ante los agentes contar con el apoyo de Carlos Orvañanos, alcalde de Cuajimalpa, momento en el que su comportamiento se volvió más agresivo, según se observa en los testimonios y clips compartidos digitalmente.

La difusión del video generó cuestionamientos sobre posibles abusos de poder y provocó una amplia reacción en plataformas digitales.

Según lo publicado por Carlos Jiménez, el funcionario habría sido destituido de su cargo tras la viralización del incidente: “Echan al director de Pueblos originarios de Cuajimalpa. El alcalde Carlos Orvañanos botó del cargo a Ricardo Grajales Flota. El tipo agredió a vecinos y a los agentes de SSC-CDMX que llegaron a calmarlo. Acabó esposado, detenido y desempleado”, expuso el periodista en su cuenta de X.

'Enchúlame El Changarro' es un programa social de la CDMX. Foto: X/@carlosorvananos.
'Enchúlame El Changarro' es un programa social de la CDMX. Foto: X/@carlosorvananos.

Hasta el momento, ni el gobierno de Cuajimalpa ni la alcaldía han emitido alguna confirmación oficial sobre la destitución de Grajales Flota o sobre su situación jurídica actual. Los registros muestran que, durante el enfrentamiento, un oficial le advirtió: “Te voy a pasar al juzgado cívico”, mientras Grajales insultaba y buscaba agredir.

Del mismo modo, no hay información oficial sobre si Ricardo Grajales Flota enfrentará cargos formales o si fue presentado ante un juez.

Este caso ha dado paso a un debate sobre la conducta de servidores públicos que salen de sus funciones, usuarios en internet han argumentado sobre las posibles sanciones administrativas.

Cuajimalpa, ¿la alcaldía más segura de CDMX?

El año pasado, Cuajimalpa se posicionó como la segunda alcaldía más segura de la Ciudad de México y también ocupa el segundo lugar en vigilancia policial con mayor capacitación, afirmó el alcalde Carlos Orvañanos en su Primer Informe de Gobierno, según resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Durante su presentación, Orvañanos enfatizó que, bajo su administración, el orden en la vía pública ha alcanzado niveles sin precedente.

El edil sostiene que en Cuajimalpa prevalece el respeto y el consenso, elementos que atribuye a la estrategia implementada desde el inicio de su gestión.

Orvañanos asevera que su gobierno está “a la altura de administraciones que son modelo en otros países del mundo”, postura que mantiene como uno de los pilares de sus acciones al frente de la alcaldía.

Presupuestos millonarios en eventos de la alcaldía

La alcaldía Cuajimalpa, bajo la gestión de Carlos Orvañanos, otorgó el pasado 10 de abril un contrato de 7.5 millones de pesos a una empresa comercializadora que se dedica principalmente al catering de alta gama, lo que genera cuestionamientos sobre la idoneidad en la selección de proveedores y la transparencia en el gasto público.

El monto autorizado para este contrato de arrendamiento de equipo logístico no solo permite una bolsa garantizada de 4.5 millones de pesos, sino que concede flexibilidad absoluta para la modificación de los servicios, lo cual, en términos administrativos, funciona como un “cheque en blanco”.

Temas Relacionados

CuajimalpaSSCCDMXPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

El sorteo de Tris se hace cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

Obed Vargas: el único futbolista mexicano que aún podría levantar un título en Europa

El joven del Atlético de Madrid se convierte en el primer mexicano desde Javier Hernández en llegar a estas instancias

Obed Vargas: el único futbolista mexicano que aún podría levantar un título en Europa

ENHYPEN en México: estos son los precios oficiales para su concierto en la Arena CDMX

El grupo de K-pop visita por primera vez el país en julio

ENHYPEN en México: estos son los precios oficiales para su concierto en la Arena CDMX

Elsa Cárdenas, actriz del Cine de Oro mexicano que tuvo romance con Elvis Presley, pide trabajo a sus 91 años

La actriz admite que por primera vez enfrenta la soledad, apoyándose en sus dos gatitas y amistades, pero anhela regresar al set para combatir el aislamiento y reencontrarse con sus compañeros

Elsa Cárdenas, actriz del Cine de Oro mexicano que tuvo romance con Elvis Presley, pide trabajo a sus 91 años

Bajará el precio del jitomate: Sheinbaum acuerda mantener en 910 pesos la canasta básica del PACIC

Autoridades y sector privado se reunieron para establecer acuerdos que permitan estabilizar los precios de alimentos básicos en el país

Bajará el precio del jitomate: Sheinbaum acuerda mantener en 910 pesos la canasta básica del PACIC
MÁS NOTICIAS

NARCO

Por qué Hong Kong y la India son un puntos estratégicos para el CJNG, según un análisis del ITAM

Por qué Hong Kong y la India son un puntos estratégicos para el CJNG, según un análisis del ITAM

Así fue localizado un plantío de amapola en Cotzinga, Puebla

Desarticulan banda dedicada al robo de farmacias en Irapuato, Guanajuato

Detienen a mexicano y a estadounidenses en la frontera con más de 3 millones de pesos en droga

Caen nueve presuntos miembros del CJNG en San Luis Potosí

ENTRETENIMIENTO

Sofía Rivera Torres conmueve con video de su hijo Ferrán tras la celebración de su primer año

Sofía Rivera Torres conmueve con video de su hijo Ferrán tras la celebración de su primer año

No te pierdas la oportunidad de ver ‘Soy Frankelda’ gratis en la CDMX

ENHYPEN en México: estos son los precios oficiales para su concierto en la Arena CDMX

Elsa Cárdenas, actriz del Cine de Oro mexicano que tuvo romance con Elvis Presley, pide trabajo a sus 91 años

Lucero dedica emotivas palabras a Mijares: “Estoy muy orgullosa del artista, del hombre y del papá que eres”

DEPORTES

Obed Vargas: el único futbolista mexicano que aún podría levantar un título en Europa

Obed Vargas: el único futbolista mexicano que aún podría levantar un título en Europa

Juego de Leyendas México vs Brasil: así será el operativo de seguridad y movilidad en el Estadio Azteca

José Ramón Fernández, creador de “Los Protagonistas”, asegura que su legado ya no existe

Así se ven los avances del Metro y Cetram Universidad a menos de dos meses del Mundial 2026

Selección de Japón suma un nuevo entrenador previo al Mundial 2026