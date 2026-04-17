Elsa Cárdenas, actriz del Cine de Oro mexicano que tuvo romance con Elvis Presley, pide trabajo a sus 91 años

Elsa Cárdenas rememora su participación en “Fun in Acapulco” junto a Elvis Presley, película clave en su proyección internacional (Fotos: Archivo)

A los 91 años, Elsa Cárdenas, leyenda viva de la Época de Oro del cine mexicano, expresa su deseo de seguir en activo y declara que el dinero sigue siendo necesario en su vida.

La actriz, reconocida internacionalmente por su trabajo en películas como “Fun in Acapulco” junto a Elvis Presley, afirma que está dispuesta a aceptar cualquier oportunidad laboral y que, aunque ya no enfrenta apuros económicos evidentes, el trabajo le permite mantenerse conectada y vencer la soledad que experimenta actualmente.

Así lo reveló durante una entrevista con Antonio Castañeda para el canal de YouTube “Perversiones de un café”.

Elsa Cárdenas lamenta la ausencia de trabajo y reivindica su vigencia

Cárdenas señala que por primera vez en su vida vive sola y que esa situación la incomoda. Explica que intenta sobrellevarla con la compañía de dos gatos, llamadas telefónicas y salidas con amigas, pero insiste en que lo que más le gustaría es regresar a un set de grabación.

Elsa Cárdenas, actriz icónica de la Época de Oro del cine mexicano, reafirma su vigencia a los 91 años y su deseo de seguir trabajando (Foto: Archivo)

“Nunca he vivido sola hasta ahora de viejilla... y no me gusta. No me gusta la soledad. Tengo dos gatitas, hablo por teléfono, salgo con mis amigas. Cuando me llaman a una entrevista o a trabajar, trabajo aunque sea de abrir la puerta”, narra la actriz.

La última oportunidad laboral que tuvo llegó a finales de 2025, entre noviembre y diciembre. Cárdenas relata que la producción finalmente decidió no contratarla debido al temor de que pudiera lastimarse, ya que el papel exigía una caída por una escalera.

“El último llamado que tuve fue el año pasado, pero finalmente no hice el papel porque era caerme de una escalera y les dio miedo, a mí no tanto, que me fuera a caer. Cuando me llaman a trabajar por gusto y por divertirme, pues trabajo”, dice Cárdenas.

Frente a los rumores sobre posibles dificultades económicas, la actriz responde que sigue deseando trabajar tanto por gusto como por necesidad. “El dinerito vale la pena, pero también me gusta la convivencia con mis compañeros y estar en el escenario. Me encantaría trabajar, aunque fuera coja, ciega y sorda”, afirma, subrayando su disposición para cualquier tarea dentro del medio artístico.

Cárdenas admite que la soledad le resulta difícil y subraya el papel del trabajo en su bienestar emocional y personal

Carrera y anécdotas con personalidades de Hollywood

Elsa Cárdenas nació en Tijuana y desde niña se orientó hacia la actuación. Enlista entre sus trabajos más destacados películas como “Giant” (1956), “Felicidad” (1957) y “Fun in Acapulco” (1963). Esta última la colocó junto a figuras internacionales y le permitió vivir experiencias que marcaron su trayectoria.

Durante el rodaje de “Fun in Acapulco”, Cárdenas sostiene un breve romance con Elvis Presley, quien ya tenía una relación con Priscilla Beaulieu, futura esposa del cantante. La actriz relata que ambos compartieron paseos, helados y besos dentro y fuera del set.

Cárdenas asegura que “Elvis era muy bromista y atento con todo el elenco” y que incluso se esforzaba por “hablar español”. Recuerda una ocasión en la que Presley envió helado de vainilla a todo el equipo durante una jornada de grabación.

Elvis Presley "se esforzaba" en hablar español, según la actriz (Foto: Archivo)

El dominio del inglés permite a Cárdenas trabajar en producciones de Hollywood. Sobre la relación con Presley, puntualiza: “Elvis era muy joven, flaquito y lindo, y me dio los mejores besos de mi vida tanto en el set como fuera de cámara”, asegura.

Aunque el romance no trascendió debido al compromiso de Presley con Priscilla, la actriz mexicana sostiene que ese episodio representa un momento especial en su carrera profesional.