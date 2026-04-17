México

Beca Rita Cetina 2026: ¿Qué puedo hacer si no recogí a tiempo mi tarjeta?

Un padre o tutor que no acuda en la cita original dispone de alternativas para obtener el plástico y asegurar la entrega del apoyo económico

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La Beca Rita Cetina 2026 ofrece apoyo económico de mil 900 pesos mensuales para estudiantes de educación básica en escuelas públicas del país.
La Beca Rita Cetina 2026 ofrece apoyo económico de mil 900 pesos mensuales para estudiantes de educación básica en escuelas públicas del país.

La Beca Rita Cetina 2026 es un apoyo fundamental para estudiantes de educación básica en escuelas públicas. Sin embargo, es común que algunos padres, madres o tutores no logren recoger la tarjeta del Banco del Bienestar en la fecha asignada.

Ante esta situación, las autoridades han implementado mecanismos para evitar que las familias pierdan el beneficio y puedan recuperar su tarjeta sin mayores contratiempos.

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La tarjeta de la Beca Rita Cetina 2026 queda resguardada y solamente puede ser entregada al tutor registrado, evitando la transferencia a terceros. (Foto: Twitter.)

Si te encuentras en este escenario, no pierdas la calma. El programa contempla entregas extemporáneas y alternativas para garantizar que los beneficiarios reciban el recurso económico. A continuación te explicamos los pasos y recomendaciones clave para regularizar tu situación.

¿Pierdo mi beca si no recogí la tarjeta?

No haber recogido la tarjeta en la fecha indicada no significa que pierdas el apoyo. El programa ha dejado claro que los plásticos no entregados se resguardan y estos permanecen asignados al tutor registrado, sin transferirse a ningún tercero.

  • La tarjeta sigue segura y se puede entregar posteriormente.
  • El apoyo económico queda pendiente de dispersión hasta que la tarjeta sea activada.
  • Es indispensable recoger el plástico para poder recibir los pagos; no hay entrega en efectivo ni por otros medios.
El saldo de la tarjeta no tiene fecha límite para ser retirado
Es necesario recoger y activar la tarjeta para recibir los pagos, ya que no se realizan entregas en efectivo ni por otros métodos. (Foto: Cuartoscuro)

En este sentido, la beca se mantiene vigente y el beneficiario no pierde el recurso, siempre y cuando acuda a las nuevas fechas de entrega.

¿Qué pasos seguir para recuperar la tarjeta?

Existen varias alternativas para quienes no recogieron su tarjeta a tiempo: El proceso es sencillo, pero requiere estar atento a canales oficiales y tener la documentación lista.

  • Revisa avisos en la escuela, redes sociales y la página oficial de la Coordinación Nacional de Becas.
  • Acude a las jornadas extemporáneas de entrega o a la Sede Auxiliar Regional Estatal (SARE) más cercana para reprogramar tu cita.
  • Llama al 55 1162 0300 para orientación y fechas adicionales.
Los registros a la Beca Rita Cetina terminarán el próximo 19 de marzo (Gobierno de México)
Los padres o tutores pueden acudir a jornadas extemporáneas, Sedes Auxiliares Regionales o solicitar orientación telefónica para regularizar su situación. (Gobierno de México)

Recuperar la tarjeta a tiempo te garantiza el acceso a los pagos acumulados y mantener el beneficio vigente.

Recomendaciones y documentos clave para evitar complicaciones

La mejor forma de evitar problemas es mantenerse informado y actuar con rapidez. Tener los documentos listos y estar atento a las notificaciones oficiales facilita el trámite.

Documentos:

  • Identificación oficial vigente (original y copia)
  • Acta de nacimiento (copia)
  • Comprobante de domicilio con vigencia de hasta tres meses (copia)
  • CURP (copia)
  • Acta de nacimiento (copia)
Tener lista la documentación requerida y guardar la tarjeta en un lugar seguro garantiza el acceso al apoyo de la Beca Rita Cetina 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Tener lista la documentación requerida y guardar la tarjeta en un lugar seguro garantiza el acceso al apoyo de la Beca Rita Cetina 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones:

  • Consulta periódicamente la escuela y los canales oficiales.
  • Guarda la tarjeta en un lugar seguro y cambia el NIP al recibirla.
  • Si tienes dudas, acércate al personal de la escuela o llama a la línea oficial de atención.

De esta manera, seguir estos pasos te permitirá aprovechar al máximo la Beca Rita Cetina y asegurar el apoyo educativo de tus hijos , incluso si no recogiste la tarjeta en la primera oportunidad.

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