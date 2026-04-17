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Nuevos hallazgos sobre el autismo en la CDMX, ¿cuándo y dónde será el evento que reúne a investigadores?

La cuarta jornada nacional reúne a médicos, investigadores y sociedad civil para derribar barreras en la atención

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La detección temprana resulta fundamental, ya que las intervenciones iniciadas en el primer año de vida tienen la capacidad de modificar de forma significativa el desarrollo de las personas con autismo, mejorando su calidad de vida (Imagen ISSSTE)
La detección temprana resulta fundamental, ya que las intervenciones iniciadas en el primer año de vida tienen la capacidad de modificar de forma significativa el desarrollo de las personas con autismo, mejorando su calidad de vida (Imagen ISSSTE)

El Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) ha convocado a la comunidad médica, científica y social para la Cuarta Jornada Nacional de los Trastornos del Espectro Autista (TEA), que tendrá lugar este 17 de abril en la Ciudad de México.

El encuentro, será gratuito y promete ser un espacio de convergencia para especialistas, investigadores y organizaciones civiles dedicadas a la comprensión y atención del TEA.

Entre las temáticas a tratar, los organizadores han priorizado el análisis de la comorbilidad entre TEA y el trastorno obsesivo compulsivo, así como la investigación sobre la genómica del autismo en adultos y las neurodivergencias con perspectiva de género.

Estas líneas de investigación buscan ofrecer una mirada integral al espectro autista, reconociendo la diversidad de sus manifestaciones y los desafíos en la atención clínica.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la jornada se llevará a cabo de 9:00 a 17:00 horas en el auditorio “Dr. Guillermo Soberón Acevedo” de la Unidad de Congresos del Inmegen. El público interesado puede inscribirse previamente mediante un enlace en la página del instituto.

El autismo es una condición neurológica que afecta la reciprocidad social y las habilidades comunicativas. Su presentación varía significativamente: algunas personas experimentan retos graves en el lenguaje y la interacción social, mientras que otras pueden desarrollar capacidades intelectuales elevadas que dificultan incluso la detección formal del trastorno.

Avances en investigación genética y diagnóstico

Personas neurodivergentes
El objetivo es que, en un futuro próximo, estos avances puedan traducirse en estrategias clínicas más eficaces para la identificación y el abordaje del autismo (UNAM)

El doctor Humberto Nicolini Sánchez, quien lidera el Laboratorio de Genómica de las Enfermedades Psiquiátricas y Neurodegenerativas del Inmegen, ha destacado que los estudios de riesgo poligénico han permitido identificar mutaciones raras vinculadas al desarrollo del TEA.

Entre los hallazgos recientes, la secuenciación genómica ha revelado variantes asociadas al síndrome de X frágil, una alteración cromosómica que podría explicar hasta el 15 % de los casos diagnosticados.

Si bien estos descubrimientos abren la puerta a herramientas diagnósticas más precisas, el doctor Nicolini advierte que por el momento continúan en fase experimental. El objetivo es que, en un futuro próximo, estos avances puedan traducirse en estrategias clínicas más eficaces para la identificación y el abordaje del autismo.

Detección temprana y diversidad en el espectro autista

Las señales iniciales del TEA suelen aparecer entre los 12 y 18 meses de edad. La falta de balbuceo, el escaso contacto visual, la poca respuesta a indicaciones y la limitada interacción social son algunos de los signos más precoces que pueden alertar a las familias y profesionales de la salud.

La detección temprana resulta fundamental, ya que las intervenciones iniciadas en el primer año de vida tienen la capacidad de modificar de forma significativa el desarrollo de las personas con autismo, mejorando su calidad de vida. No obstante, el TEA es una condición crónica que acompaña a la persona durante toda su existencia.

El término “espectro” resalta la amplitud de presentaciones clínicas: desde casos con ausencia de lenguaje y conductas repetitivas, hasta situaciones donde las habilidades sobresalientes pueden dificultar el diagnóstico o incluso invisibilizar la condición en la vida adulta.

Compromiso institucional y promoción de la inclusión

La jornada cuenta con registro previo y está dirigida a todo público interesado Foto: (iStock)
La jornada cuenta con registro previo y está dirigida a todo público interesado Foto: (iStock)

El Inmegen, a través de esta jornada, refuerza su compromiso con la generación de conocimiento científico y la sensibilización social. La institución busca impulsar estrategias que favorezcan la inclusión y el respeto hacia las personas con TEA, promoviendo también el desarrollo integral y la reducción de barreras en el acceso a la atención médica.

El evento del 17 de abril no solo abre un espacio para el intercambio académico, sino que también pone en primer plano la importancia de abordar el autismo desde una perspectiva multidisciplinaria, considerando tanto los desafíos médicos como sociales y educativos.

La jornada cuenta con registro previo y está dirigida a todo público interesado, reiterando la voluntad del Inmegen de acercar la evidencia científica y las buenas prácticas a la sociedad.

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