ENHYPEN en México: estos son los precios oficiales para su concierto en la Arena CDMX

Los fans de ENHYPEN ya cuentan con cada vez más datos para el concierto del grupo en México, cabe señalar que es la primera vez que visitan el país.
Además del recinto confirmado, el evento ya tiene horario, mapa y precios oficiales.
El concierto de ENHYPEN se realizará a las 19:00 horas, de acuerdo con la página oficial del recinto.
Precios para ENHYPEN en México
- Blood Package - 12 mil 330 pesos mexicanos
- Saga package - 8 mil 60 pesos mexicanos
- GA - 5 mil 620 pesos mexicanos
- Amarillo - 3 mil 158 pesos mexicanos
- Verde - 2 mil 781 pesos mexicanos
- AQUA + SP 2 mil 279 pesos mexicanos
- Morado - 1,966 pesos mexicanos
- Celeste 1,715 pesos mexicanos
- Gris - 1,275 pesos mexicanos
- Café 1, 024 pesos mexicanos
- Rosa - 836 pesos mexicanos
Mapa para ENHYPEN en México
Qué incluyen los paquetes VIP para ver a ENHYPEN
Superboletos no ha realizado un anuncio oficial sobre los beneficios; sin embargo, se pueden tomar como referencia las descripciones de los mismos paquetes para ENHYPEN en Perú.
Es importante tomar en cuenta sólo avisos oficiales, estas ventajas son sólo una referencia para México.
VIP 1 - Blood Package
- Entrada a la zona cercana a barricada de pie
- Ingreso anticipado al recinto
- Prueba de sonido previa al concierto
- Send-off
- Oportunidad de comprar merch de forma anticipada
- Regalo especial de la gira
- Laminado VIP y lanyard
VIP 2 - Saga Package
- Entrada a la zona cercana a barricada de pie
- Ingreso anticipado al recinto
- Prueba de sonido
- Regalo especial de la gira
- Laminado VIP y lanyard
¿Qué días será la preventa para ENHYPEN?
- Preventa ENGENE MEMBERSHIP: 22 y 23 de abril
- Preventa con Banco Azteca: 22 y 23 de abril
- Venta general a partir del 24 de abril
¿Cómo comprar la membresía ENGENE en Weverse?
El costo de la membresía es de alrededor de 400 pesos mexicanos (Belift Lab/Weverse Shop/FB-/officialENHYPEN)
- Ingresa a la app o web de Weverse Shop
- Traduce con la función automática del navegador, ya que está en coreano
- Busca “ENHYPEN” y selecciona “ENGENE Membership Global” —para preventa en Latinoamérica—
- Realiza el pago (alrededor de 22 dólares, unos 380 a 420 pesos mexicanos).
- Usa un correo real y válido, preferentemente el mismo que usarás en la boletera Superboletos
- La membresía se activa de inmediato y aparecerá en tu perfil.
¿Cómo registrar la membresía para la preventa de conciertos de K-pop?
Tener la membresía no basta: debes “aplicar” antes de que inicie la preventa
- Dentro de Weverse, entra al banner del tour (ejemplo: “ENHYPEN WORLD TOUR BLOOD SAGA IN LATIN AMERICA”).
- Haz clic en el link para registrar tu interés y selecciona las ciudades a las que planeas asistir.
- Da clic en “aplicar”. Solo cuentas con un periodo limitado para hacer este registro, en este caso es hasta el 19 de abril a las 8:59 PM