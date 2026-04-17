ENHYPEN en México: estos son los precios oficiales para su concierto en la Arena CDMX

Los integrantes de ENHYPEN visitarán México el 11 de julio (Belift Lab)

Los fans de ENHYPEN ya cuentan con cada vez más datos para el concierto del grupo en México, cabe señalar que es la primera vez que visitan el país.

Además del recinto confirmado, el evento ya tiene horario, mapa y precios oficiales.

El concierto de ENHYPEN se realizará a las 19:00 horas, de acuerdo con la página oficial del recinto.

Precios para ENHYPEN en México

Blood Package - 12 mil 330 pesos mexicanos

Saga package - 8 mil 60 pesos mexicanos

GA - 5 mil 620 pesos mexicanos

Amarillo - 3 mil 158 pesos mexicanos

Verde - 2 mil 781 pesos mexicanos

AQUA + SP 2 mil 279 pesos mexicanos

Morado - 1,966 pesos mexicanos

Celeste 1,715 pesos mexicanos

Gris - 1,275 pesos mexicanos

Café 1, 024 pesos mexicanos

Rosa - 836 pesos mexicanos

Mapa para ENHYPEN en México

Así es el mapa de asientos y la lista de precios para el concierto 'Blood Saga' de ENHYPEN en la Arena CDMX, los precios oscilan entre los 836 y los 12 mil 330 pesos mexicanos ((Instagram/@arenacdmx))

Qué incluyen los paquetes VIP para ver a ENHYPEN

Superboletos no ha realizado un anuncio oficial sobre los beneficios; sin embargo, se pueden tomar como referencia las descripciones de los mismos paquetes para ENHYPEN en Perú.

Es importante tomar en cuenta sólo avisos oficiales, estas ventajas son sólo una referencia para México.

VIP 1 - Blood Package

Entrada a la zona cercana a barricada de pie

Ingreso anticipado al recinto

Prueba de sonido previa al concierto

Send-off

Oportunidad de comprar merch de forma anticipada

Regalo especial de la gira

Laminado VIP y lanyard

VIP 2 - Saga Package

Entrada a la zona cercana a barricada de pie

Ingreso anticipado al recinto

Prueba de sonido

Regalo especial de la gira

Laminado VIP y lanyard

¿Qué días será la preventa para ENHYPEN?

Preventa ENGENE MEMBERSHIP : 22 y 23 de abril

Preventa con Banco Azteca: 22 y 23 de abril

Venta general a partir del 24 de abril

¿Cómo comprar la membresía ENGENE en Weverse?

El grupo de K-pop ENHYPEN tiene su propia membresía, es necesario adquirir la global para preventa en Latinoamérica y registrarla antes del 19 de abril (Belift Lab/Weverse Shop/FB-/officialENHYPEN)

El costo de la membresía es de alrededor de 400 pesos mexicanos (Belift Lab/Weverse Shop/FB-/officialENHYPEN)

Ingresa a la app o web de Weverse Shop Traduce con la función automática del navegador, ya que está en coreano Busca “ENHYPEN” y selecciona “ENGENE Membership Global” —para preventa en Latinoamérica— Realiza el pago (alrededor de 22 dólares, unos 380 a 420 pesos mexicanos). Usa un correo real y válido, preferentemente el mismo que usarás en la boletera Superboletos La membresía se activa de inmediato y aparecerá en tu perfil.

¿Cómo registrar la membresía para la preventa de conciertos de K-pop?

Tener la membresía no basta: debes “aplicar” antes de que inicie la preventa

Dentro de Weverse, entra al banner del tour (ejemplo: “ENHYPEN WORLD TOUR BLOOD SAGA IN LATIN AMERICA”). Haz clic en el link para registrar tu interés y selecciona las ciudades a las que planeas asistir. Da clic en “aplicar”. Solo cuentas con un periodo limitado para hacer este registro, en este caso es hasta el 19 de abril a las 8:59 PM