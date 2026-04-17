Desmantelan 50 cámaras de videovigilancia usadas por el crimen organizado en Tabasco

Desmantelan 50 cámaras de seguridad en Tabasco

En un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, autoridades de seguridad en Tabasco desmantelaron al menos 50 cámaras de videovigilancia presuntamente utilizadas por grupos delictivos para realizar labores de espionaje en la capital del estado.

La acción forma parte del despliegue denominado “Halcón Ciego”, cuyo objetivo es inhibir el monitoreo clandestino y frenar las operaciones de la delincuencia organizada.

De acuerdo con información oficial, esta red ilegal de cámaras permitía a los criminales vigilar en tiempo real los movimientos de patrullas, elementos de seguridad y ciudadanos, lo que facilitaba la evasión de operativos y la planificación de actividades ilícitas. Las autoridades señalaron que este tipo de tecnología se ha convertido en una herramienta clave para los grupos generadores de violencia.

El operativo fue ejecutado con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (Semar), quienes llevaron a cabo recorridos estratégicos en distintos puntos de la ciudad para ubicar y retirar los dispositivos.

Usaban estructuras urbanas

Desmantelan cámaras en Tabasco

Según el comunicado, las cámaras estaban instaladas en postes, estructuras urbanas y puntos estratégicos, desde donde se obtenía una visión amplia de calles, avenidas y zonas de alta movilidad. Esta infraestructura clandestina operaba sin autorización y fuera de cualquier marco legal, lo que representa una amenaza directa a la seguridad pública.

Las autoridades destacaron que el desmantelamiento de estos equipos forma parte de una estrategia integral para debilitar las capacidades operativas del crimen organizado, particularmente en el uso de herramientas tecnológicas que les permiten anticipar acciones de las corporaciones de seguridad.

“El objetivo es impedir el monitoreo delictivo y debilitar las capacidades de operación de grupos generadores de violencia”, señalaron las autoridades en el informe oficial, donde también reiteraron su compromiso de garantizar la paz y el orden en el estado.

Este tipo de redes clandestinas, conocidas comúnmente como sistemas de “halconeo”, han sido detectadas en diversas entidades del país y representan uno de los principales retos para las instituciones de seguridad, ya que permiten a los grupos criminales actuar con mayor precisión y ventaja frente a las fuerzas del orden.

En este contexto, el Operativo “Halcón Ciego” busca no solo retirar los dispositivos ilegales, sino también desarticular las estructuras que los instalan, operan y financian. Las investigaciones continúan para identificar a los responsables detrás de esta red de vigilancia ilícita.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar la presencia de cámaras sospechosas o instalaciones irregulares en sus comunidades, destacando que la colaboración social es fundamental para combatir este tipo de prácticas.

Asimismo, reiteraron que estas acciones forman parte de un esfuerzo permanente para recuperar espacios públicos y garantizar la seguridad de los habitantes de Tabasco, en medio de un contexto donde la tecnología ha sido utilizada por el crimen organizado para fortalecer sus operaciones.