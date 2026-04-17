México

Desmantelan 50 cámaras de videovigilancia usadas por el crimen organizado en Tabasco

Operativo “Halcón Ciego” busca debilitar la infraestructura tecnológica de grupos delictivos en la capital del estado

Guardar
Desmantelan cámaras en Tabasco
Desmantelan 50 cámaras de seguridad en Tabasco

En un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, autoridades de seguridad en Tabasco desmantelaron al menos 50 cámaras de videovigilancia presuntamente utilizadas por grupos delictivos para realizar labores de espionaje en la capital del estado.

La acción forma parte del despliegue denominado “Halcón Ciego”, cuyo objetivo es inhibir el monitoreo clandestino y frenar las operaciones de la delincuencia organizada.

De acuerdo con información oficial, esta red ilegal de cámaras permitía a los criminales vigilar en tiempo real los movimientos de patrullas, elementos de seguridad y ciudadanos, lo que facilitaba la evasión de operativos y la planificación de actividades ilícitas. Las autoridades señalaron que este tipo de tecnología se ha convertido en una herramienta clave para los grupos generadores de violencia.

El operativo fue ejecutado con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (Semar), quienes llevaron a cabo recorridos estratégicos en distintos puntos de la ciudad para ubicar y retirar los dispositivos.

Usaban estructuras urbanas

Desmantelan cámaras en Tabasco
Desmantelan cámaras en Tabasco

Según el comunicado, las cámaras estaban instaladas en postes, estructuras urbanas y puntos estratégicos, desde donde se obtenía una visión amplia de calles, avenidas y zonas de alta movilidad. Esta infraestructura clandestina operaba sin autorización y fuera de cualquier marco legal, lo que representa una amenaza directa a la seguridad pública.

Las autoridades destacaron que el desmantelamiento de estos equipos forma parte de una estrategia integral para debilitar las capacidades operativas del crimen organizado, particularmente en el uso de herramientas tecnológicas que les permiten anticipar acciones de las corporaciones de seguridad.

“El objetivo es impedir el monitoreo delictivo y debilitar las capacidades de operación de grupos generadores de violencia”, señalaron las autoridades en el informe oficial, donde también reiteraron su compromiso de garantizar la paz y el orden en el estado.

Este tipo de redes clandestinas, conocidas comúnmente como sistemas de “halconeo”, han sido detectadas en diversas entidades del país y representan uno de los principales retos para las instituciones de seguridad, ya que permiten a los grupos criminales actuar con mayor precisión y ventaja frente a las fuerzas del orden.

En este contexto, el Operativo “Halcón Ciego” busca no solo retirar los dispositivos ilegales, sino también desarticular las estructuras que los instalan, operan y financian. Las investigaciones continúan para identificar a los responsables detrás de esta red de vigilancia ilícita.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar la presencia de cámaras sospechosas o instalaciones irregulares en sus comunidades, destacando que la colaboración social es fundamental para combatir este tipo de prácticas.

Asimismo, reiteraron que estas acciones forman parte de un esfuerzo permanente para recuperar espacios públicos y garantizar la seguridad de los habitantes de Tabasco, en medio de un contexto donde la tecnología ha sido utilizada por el crimen organizado para fortalecer sus operaciones.

Temas Relacionados

TabascoSeguridadCámarasNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este viernes

Con cientos de miles de pasajeros al día, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este viernes

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 17 de abril

Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la capital advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 17 de abril

Receta fácil de jugo de durazno con manzana para combatir el estreñimiento

El jugo de durazno con manzana hidrata, aporta vitaminas y ayuda a cumplir la recomendación de fibra establecida por organismos internacionales

Receta fácil de jugo de durazno con manzana para combatir el estreñimiento

Murió Alejandro Burillo: qué relación tenía con Emilio Azcárraga Jean y por qué rompió con Televisa

Su salida de Televisa marcó el inicio de una trayectoria empresarial independiente, diversificada en telecomunicaciones, medios, turismo y deporte

Murió Alejandro Burillo: qué relación tenía con Emilio Azcárraga Jean y por qué rompió con Televisa

¿Cetes o centenarios? en qué activos conviene invertir tu dinero

En un escenario de volatilidad global, las personas buscan alternativas que brinden estabilidad y crecimiento a su dinero, dejando atrás opciones tradicionales como los metales

¿Cetes o centenarios? en qué activos conviene invertir tu dinero
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a líder transportista en Oaxaca y hallan dos cuerpos más en oficinas sindicales

Asesinan a líder transportista en Oaxaca y hallan dos cuerpos más en oficinas sindicales

Identifican a conductor baleado en Iztacalco como chofer de la diseñadora Sarah Bustani

Capturan a dos personas con más de 100 kilos de cocaína escondidas en un auto en Tamaulipas

Detienen en Hermosillo a José Ángel “N”, presunto jefe de una célula de “Los Salazar”

Por qué Hong Kong y la India son un puntos estratégicos para el CJNG, según un análisis del ITAM

ENTRETENIMIENTO

Murió Alejandro Burillo: qué relación tenía con Emilio Azcárraga Jean y por qué rompió con Televisa

Murió Alejandro Burillo: qué relación tenía con Emilio Azcárraga Jean y por qué rompió con Televisa

Jomari Goyso revela que sabía de la boda civil de Ángela Aguilar y Nodal un mes antes de celebrarse

Concierto gratuito de Lila Downs en Iztapalapa: horario, ubicación y alternativas viales

El “silencio del progenitor”: documento judicial exhibe que Nodal no autorizó viajes de su hija con Cazzu

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 17 de abril de 2026

DEPORTES

Murió Alejandro Burillo: qué relación tenía con Emilio Azcárraga Jean y por qué rompió con Televisa

Murió Alejandro Burillo: qué relación tenía con Emilio Azcárraga Jean y por qué rompió con Televisa

Mexico City Game 2026: equipos, fecha, sede y venta de boletos para el partido de la NBA

Los Guerreros de Oaxaca presentan el Estadio Yu’Va y su nuevo uniforme inspirado en la cultura prehispánica

Cuándo regresará Heung-Min Son a México

Productor de Supernova revela las condiciones para la pelea entre David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco