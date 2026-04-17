Caso Edith Guadalupe: separan del cargo a funcionario de la Fiscalía de CDMX que habría pedido dinero a familiares de la víctima de feminicidio

La Fiscalía de la CDMX confirmó que durante las investigaciones en el caso de Edith Guadalupe se tomó la decisión de separar al servidor público señalado por omisión.

Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México(FGJCDMX), dio a conocer a través de una conferencia de prensa la medida preventiva que decidió tomar en contra de un servidor público que estaría siendo señalado por presuntos actos de corrupción en el caso de desaparición y posterior feminicidio de Edith Guadalupe Valdés, quien fue localizada sin vida este viernes 17 de abril.

Familia señala omisiones y corrupción en la Fiscalía de CDMX

Cabe recordar que la mujer de 21 años fue reportada como desaparecida desde el pasado 15 de abril, sin embargo, los familiares de la víctima han denunciado que tras el reporte a las autoridades, buscaron dilatar el reporte de desaparición hasta pasadas las 72 horas.

Además, en medios de comunicación ha trascendido la versión de la mamá de la víctima, Claudia Edith Zaldívar, quien comentó:

“Les estoy preguntando a qué hora salió mi hija y no me dan respuesta, me piden el dinero por debajo del agua para que realicen su trabajo y no se vale”.

En entrevista para el medio Telediario, la mujer narró que el servidor público que le habría pedido dinero forma parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, quien no le dio una cifra exacta, pero la mamá de Edith Guadalupe aseguró que contar con la evidencia de sus señalamientos.

Separan del cargo a servidor público por señalamientos

Está situación ha generado diversos cuestionamientos hacia las autoridades capitalinas y durante el encuentro con medios de comunicación, Alcalde Luján aseguró que se trata de un “señalamiento muy serio”, adelantó que ya se realiza una investigación al respecto:

“Se está realizando la investigación relacionada con esto. Como lo mencioné, como medida precautoria, en este momento se va a separar de sus labores en lo que continúa con la investigación”.

La fiscal reiteró que se trata de una investigación que buscan hacer cuanto antes, “tanto en el ámbito administrativo como penal para determinar si hubo un acto de corrupción como se recibió”.

Pese a los señalamientos de la familia, las autoridades capitalinas aseguraron que aún buscan determinar en qué parte del proceso de investigación desde la primera denuncia por desaparición se comenzó a retrasar o poner trabas:

“Eso es lo que hay que investigar muy bien y determinar en este caso si hay o no un retraso y quién es el responsable de este retraso. Es importante decir que en esta búsqueda inmediata, que para nosotros es fundamental, decía el comisionado, no hay que esperar 72 horas para iniciar con la investigación”.