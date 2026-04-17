México

Caso Edith Guadalupe: separan del cargo a funcionario de la Fiscalía de CDMX que habría pedido dinero a familiares de la víctima de feminicidio

La actuación de las autoridades capitalinas ha sido criticada por diversas omisiones señaladas por la familia de la joven de 21 años

Guardar
La Fiscalía de la CDMX confirmó que durante las investigaciones en el caso de Edith Guadalupe se tomó la decisión de separar al servidor público señalado por omisión.
La Fiscalía de la CDMX confirmó que durante las investigaciones en el caso de Edith Guadalupe se tomó la decisión de separar al servidor público señalado por omisión.

Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México(FGJCDMX), dio a conocer a través de una conferencia de prensa la medida preventiva que decidió tomar en contra de un servidor público que estaría siendo señalado por presuntos actos de corrupción en el caso de desaparición y posterior feminicidio de Edith Guadalupe Valdés, quien fue localizada sin vida este viernes 17 de abril.

Familia señala omisiones y corrupción en la Fiscalía de CDMX

Cabe recordar que la mujer de 21 años fue reportada como desaparecida desde el pasado 15 de abril, sin embargo, los familiares de la víctima han denunciado que tras el reporte a las autoridades, buscaron dilatar el reporte de desaparición hasta pasadas las 72 horas.

Además, en medios de comunicación ha trascendido la versión de la mamá de la víctima, Claudia Edith Zaldívar, quien comentó:

“Les estoy preguntando a qué hora salió mi hija y no me dan respuesta, me piden el dinero por debajo del agua para que realicen su trabajo y no se vale”.

En entrevista para el medio Telediario, la mujer narró que el servidor público que le habría pedido dinero forma parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, quien no le dio una cifra exacta, pero la mamá de Edith Guadalupe aseguró que contar con la evidencia de sus señalamientos.

Separan del cargo a servidor público por señalamientos

Está situación ha generado diversos cuestionamientos hacia las autoridades capitalinas y durante el encuentro con medios de comunicación, Alcalde Luján aseguró que se trata de un “señalamiento muy serio”, adelantó que ya se realiza una investigación al respecto:

Se está realizando la investigación relacionada con esto. Como lo mencioné, como medida precautoria, en este momento se va a separar de sus labores en lo que continúa con la investigación”.

La fiscal reiteró que se trata de una investigación que buscan hacer cuanto antes, “tanto en el ámbito administrativo como penal para determinar si hubo un acto de corrupción como se recibió”.

Pese a los señalamientos de la familia, las autoridades capitalinas aseguraron que aún buscan determinar en qué parte del proceso de investigación desde la primera denuncia por desaparición se comenzó a retrasar o poner trabas:

Eso es lo que hay que investigar muy bien y determinar en este caso si hay o no un retraso y quién es el responsable de este retraso. Es importante decir que en esta búsqueda inmediata, que para nosotros es fundamental, decía el comisionado, no hay que esperar 72 horas para iniciar con la investigación”.

Temas Relacionados

FeminicidiosCDMXFGJCDMXBertha AlcaldeDesaparecidosmexico-seguridadmexico-noticias

Más Noticias

EN VIVO: Se espera un clima caluroso en CDMX y fuertes lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

EN VIVO: Se espera un clima caluroso en CDMX y fuertes lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

Aarón Mercury lanza un nuevo reto a Mario Bautista a pocos días de su pelea en Supernova Génesis 2026

El duelo entre los creadores de contenido incluye una apuesta, lo que aumenta la expectativa en redes sociales y plataformas digitales

Aarón Mercury lanza un nuevo reto a Mario Bautista a pocos días de su pelea en Supernova Génesis 2026

Temblor hoy 17 de abril en México: Sismológico reporta nuevo sismo de 4.5 en Michoacán

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy 17 de abril en México: Sismológico reporta nuevo sismo de 4.5 en Michoacán

El IMSS incorpora terapias innovadoras para atender pacientes con hemofilia, enfermedad hereditaria

Familiares y pacientes encuentran nuevas oportunidades con el tratamiento

El IMSS incorpora terapias innovadoras para atender pacientes con hemofilia, enfermedad hereditaria

Milly Alcock, protagonista de Supergirl, estará en México: fecha, sede y cómo asistir

La protagonista y el director Craig Gillespie preparan dinámicas y convivencias especiales para presentar la nueva apuesta del DC Extended Universe

Milly Alcock, protagonista de Supergirl, estará en México: fecha, sede y cómo asistir
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marín Oseguera Cervantes: el hermano de “El Mencho” que eligió una vida lejos del crimen

Marín Oseguera Cervantes: el hermano de “El Mencho” que eligió una vida lejos del crimen

Ejecutan a agente del Ministerio Público en el sur del Edomex

Integrantes de La Chokiza golpean y amenazan a menor en Ecatepec por deuda de su tío

Defensa identificó a casi 4 mil elementos con posibles nexos criminales entre 2012 y 2018, según documentos de Guacamaya Leaks

Detienen con armas y droga a tres presuntos integrantes de “La Unión Tepito” tras operativo en la colonia Anáhuac de la CDMX

ENTRETENIMIENTO

Milly Alcock, protagonista de Supergirl, estará en México: fecha, sede y cómo asistir

Milly Alcock, protagonista de Supergirl, estará en México: fecha, sede y cómo asistir

Coachella 2026: Horario de México para el show de Sabrina Carpenter de hoy 17 de abril con posible aparición de Madonna

Hoy soy el Chef: lista completa de famosos confirmados para la competencia de cocina más famosa de Televisa

Karely Ruiz aclara si hay consecuencias legales con Alfredo Adame tras enfrentamiento en Ring Royale

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 17 de abril

DEPORTES

Coldplay se presentará en el medio tiempo de la final del Mundial 2026

Coldplay se presentará en el medio tiempo de la final del Mundial 2026

WrestleMania 42: estos son los luchadores mexicanos que estarán en el magno evento de la WWE

WWE WrestleMania 42: cartelera, a qué hora y dónde verlo EN VIVO desde México la Noche 1 y 2

Chiquete Orozco culpa a Paunovic por la derrota de Chivas en la final contra Tigres

Tim Howard lanza predicción sobre Selección de Estados Unidos rumbo al Mundial 2026