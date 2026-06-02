Actividades mundialistas para niños en CDMX: así será la experiencia de fútbol en Papalote Museo del Niño

(Zurisaddai González/Infobae)

El Papalote Museo del Niño abre de manera inédita la Cancha de los niños, una experiencia donde niñas y niños que desean vivir el Mundial 2026.

¿Qué actividades habrá?

El recorrido inicia en la megapantalla IMAX con un cortometraje sobre la historia y reglas del fútbol explicado para infancias.

Después, niñas y niños atraviesan una sala con luz negra, redes tipo portería y pufs con forma de balón.

(Zurisaddai González/Infobae)

Siguen espacios pensados para:

Simular el calentamiento de futbolistas

Medir saltos y habilidades físicas

Anotar penales

Narrar su primer gol en cabina.

También hay un área para colorear playeras y un domo iluminado con un balón gigante visible desde diferentes puntos de la ciudad.

¿Cuándo ir, dónde está el Museo y cómo llegar?

La exposición temporal Cancha de los niños estará disponible en el Papalote Museo del Niño del 3 de junio al 23 de agosto de 2026.

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(Zurisaddai González/Infobae)

La ubicación exacta del recinto es la siguiente:

Av. de los Compositores 710, Ampliación Daniel Garza, Bosque de Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo, 11830 Ciudad de México, CDMX

La forma más sencilla de llegar en transporte público es en Metro Constituyentes de la Línea 7 (Naranja).

El museo abre de martes a domingo. Entre semana los horarios son de las 10:00 a las 18:00 y fin de semana de las 10:00 a las 19:00 horas.

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