Critican en redes actuación de la Fiscalía CDMX en el caso de Edith Guadalupe, víctima de desaparición y feminicidio

La joven Edith Guadalupe Valdés fu víctima de desaparición y feminicidio, sus familiares acusan mala actuación de la Fiscalía de CDMX. (Foto: Cuartoscuro)

El caso de desaparición y posterior feminicidio de la joven Edith Guadalupe Valdés ha conmocionado a los habitantes de la Ciudad de México, debido a que una vez más, la familia de la víctima acusa haber enfrentado omisiones por parte de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

La mujer de solo 21 años de edad salió de su domicilio en la colonia Magdalena Atlazolpa en la alcaldía Iztapalapa el pasado 15 de abril de 2026. A las pocas horas, sus familiares dejaron de tener contacto con ella, buscaron que las autoridades emprendieran acciones de inmediato, sin embargo, se toparon con la omisión que dilata la búsqueda, el tope de las 72 horas, una medida que no está en ningún protocolo.

Una investigación realizada por la familia de la víctima

María Elena declaró al medio N+ que fue a través de las acciones que emprendieron como familia que pudieron dar con la localización de la víctima:

“Nosotros hicimos toda la investigación, fue gracias a nosotros, Fiscalía no hizo nada, que sacáramos escritos y ese mismo día les entregamos todo”.

El edificio donde acudió, y donde no quisieron dar ninguna información sobre la joven a la familia, fue en Av. Revolución 829, casi esquina con Rubens, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, cerca de metro Mixcoac en la Ciudad de México

Cabe destacar que el día de 16 de abril su familia se manifestó a las afueras del inmueble ubicado en Avenida Revolución 829, en la colonia Nonoalco, de la alcaldía Benito Juárez, donde señalaron que podría estar la joven, un dato que la Fiscalía de CDMX negó.

Las autoridades capitalinas no solo rechazaron que la joven hubiese entrado al inmueble mencionado, donde se supone que tendría una entrevista de trabajo, la familia también acusa que un agente de apellido Frías les habría pedido dinero para proceder con los trabajos de investigación, según da cuenta una entrevista realizada por Telediario.

Fiscalía asegura actuación conforme a protocolo

La Fiscalía de Ciudad de México publicó esta mañana un boletín a través de sus redes sociales, donde destaca que Edith Guadalupe Valdés fue localizada sin vida, asegurando que desde el momento del reporte de desaparición se “activaron los protocolos correspondientes”.

La publicación ya supera el millón de comentarios en la red social X (antes Twitter), el cual ha ganado que los internautas le coloquen una nota la cual menciona lo siguiente:

“Como tal la propia familia hizo la búsqueda y solicitaron ayuda pero la fiscalía no ayudo en primera instancia con los permisos pertinentes”.

La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, presentó los resultados del gabinete de seguridad en la capital. (FGJCDMX)

Internautas reaccionan al comunicado de autoridades de CDMX

Entre los comentarios que se destacan, se pueden leer los siguientes:

“ Acompañamiento mediante dinero , las cosas como pasaron, son una basura que no hicieron nada porque sus “funcionarios” no recibieron la propina adecuada, aun con pruebas y videos, prefieren cerrar los ojos, total lo suyo solo es cobrar, pendejos y miserables”.

“Los protocolos de actuación, son el pedir dinero para agilizar, ignorar los datos investigados por la familia , y hacer caso omiso, hasta que exista una presión social, gracias a los cierres de avenida principales? Empiecen por aclarar, igual uno no entiende sus protocolos”.

“Son unos ineptos completamente, la Fiscalía es una institución como cualquier institución actualmente, ni hacen su trabajo y siguen cobrando como si deberás, que triste que las familias sean quienes tengan que buscar, y que solo por presión social hicieron “su trabajo” ”.

“De verdad no tienen vergüenza!! Se los están refutando en su cara que los familiares hicieron las investigaciones, que se negaron a apoyarlos al momento y aparte que les pidieron dinero para agilizar la investigación y aún así sacan comunicado. Que falta de sensibilidad”.

Mientras tanto, la fiscal Bertha Alcalde Luján aseguró que habrá consecuencias administrativas y de ser el caso, penales, contra los servidores públicos que han sido señalados por omisión en el caso de Edith Guadalupe, una declaración que sobresale en medio de la presión social.